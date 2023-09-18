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Крым был украден у России: власти республики идут в суд - РИА Новости Крым, 18.09.2023
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Крым был украден у России: власти республики идут в суд
Крым был украден у России: власти республики идут в суд - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Крым был украден у России: власти республики идут в суд
Власти Крыма будут доказывать в судебном порядке незаконную передачу полуострова в состав УССР, чтобы дать юридическое определение этому событию, написал в... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T09:47
2023-09-18T09:48
крым
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
история
политика
суд
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Власти Крыма будут доказывать в судебном порядке незаконную передачу полуострова в состав УССР, чтобы дать юридическое определение этому событию, написал в своем Telergam-канале председатель Госсовета республики Владимир Константинов."Мы убеждены на основе того, что нам известно о передаче полуострова УССР, что никакая законность в этом процессе не соблюдалась. Вот с этим мы и идем в суд, чтобы свою убежденность доказать в судебном процессе и получить юридический вердикт, который нашу правоту подтвердит", - написал Константинов.Спикер крымского парламента также напомнил о нарушениях, с которыми было принято решение о распаде СССР, и призвал дать юридическую оценку и этому факту. По его мнению, это случилось из-за предательства внутри страны и привело к катастрофическим последствиям, среди которых и незаконное отторжение Крыма против воли самих крымчан.Власти Крыма неоднократно заявляли, что передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году не была оформлена юридически, границы РСФСР не менялись, а значит, полуостров никогда не выпадал из состава России. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигарховТриллион рублей за воду: в Крыму подсчитывают ущерб от блокады УкраиныС тем же успехом пусть делит Луну: в Крыму оценили новый закон Зеленского
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4.7
96
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крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), история, политика, суд, новости крыма
Крым был украден у России: власти республики идут в суд

Константинов: незаконная передача Крыма Украине в 1954 году будет доказана в суде

09:47 18.09.2023 (обновлено: 09:48 18.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГерб УССР на здании совета министров республики Крымм
Герб УССР на здании совета министров республики Крымм - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Власти Крыма будут доказывать в судебном порядке незаконную передачу полуострова в состав УССР, чтобы дать юридическое определение этому событию, написал в своем Telergam-канале председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Мы убеждены на основе того, что нам известно о передаче полуострова УССР, что никакая законность в этом процессе не соблюдалась. Вот с этим мы и идем в суд, чтобы свою убежденность доказать в судебном процессе и получить юридический вердикт, который нашу правоту подтвердит", - написал Константинов.
Спикер крымского парламента также напомнил о нарушениях, с которыми было принято решение о распаде СССР, и призвал дать юридическую оценку и этому факту. По его мнению, это случилось из-за предательства внутри страны и привело к катастрофическим последствиям, среди которых и незаконное отторжение Крыма против воли самих крымчан.
"Крым был украден у России. Мало того, крымчан вообще никто ни о чем не спросил. Не было никакого референдума, хотим ли мы в состав Украины. Таким образом, мы против своей воли оказались в чужеродной для нас среде. Плюс с угрозой уничтожения всего русского. Как нам видится, вопрос юридического вердикта усилит наши позиции на переговорах с Западом, которые рано или поздно все равно состоятся. И для международного сообщества вопрос отмены незаконного решения будет иметь вполне ощутимый резонанс", - убежден Константинов.
Власти Крыма неоднократно заявляли, что передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году не была оформлена юридически, границы РСФСР не менялись, а значит, полуостров никогда не выпадал из состава России.
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КрымВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)ИсторияПолитикаСудНовости Крыма
 
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