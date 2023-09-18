https://crimea.ria.ru/20230918/krym-byl-ukraden-u-rossii-vlasti-respubliki-idut-v-sud-1131487666.html

Крым был украден у России: власти республики идут в суд

Крым был украден у России: власти республики идут в суд - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Крым был украден у России: власти республики идут в суд

Власти Крыма будут доказывать в судебном порядке незаконную передачу полуострова в состав УССР, чтобы дать юридическое определение этому событию, написал в... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T09:47

2023-09-18T09:47

2023-09-18T09:48

крым

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

история

политика

суд

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Власти Крыма будут доказывать в судебном порядке незаконную передачу полуострова в состав УССР, чтобы дать юридическое определение этому событию, написал в своем Telergam-канале председатель Госсовета республики Владимир Константинов."Мы убеждены на основе того, что нам известно о передаче полуострова УССР, что никакая законность в этом процессе не соблюдалась. Вот с этим мы и идем в суд, чтобы свою убежденность доказать в судебном процессе и получить юридический вердикт, который нашу правоту подтвердит", - написал Константинов.Спикер крымского парламента также напомнил о нарушениях, с которыми было принято решение о распаде СССР, и призвал дать юридическую оценку и этому факту. По его мнению, это случилось из-за предательства внутри страны и привело к катастрофическим последствиям, среди которых и незаконное отторжение Крыма против воли самих крымчан.Власти Крыма неоднократно заявляли, что передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году не была оформлена юридически, границы РСФСР не менялись, а значит, полуостров никогда не выпадал из состава России. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигарховТриллион рублей за воду: в Крыму подсчитывают ущерб от блокады УкраиныС тем же успехом пусть делит Луну: в Крыму оценили новый закон Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), история, политика, суд, новости крыма