https://crimea.ria.ru/20230912/trillion-rubley-za-vodu-v-krymu-podschityvayut-uscherb-ot-blokady-ukrainy-1131348914.html

Триллион рублей за воду: в Крыму подсчитывают ущерб от блокады Украины

Триллион рублей за воду: в Крыму подсчитывают ущерб от блокады Украины - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Триллион рублей за воду: в Крыму подсчитывают ущерб от блокады Украины

Ущерб от водной блокады Крыма со стороны Украины достигает 1 трлн рублей, от финансовой – 38 млрд рублей, от транспортной – более 1,1 млрд рублей. Оценка ущерба РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T15:04

2023-09-12T15:04

2023-09-12T15:04

крым

водоснабжение

украина

владимир константинов

арбитражный суд крыма

водная блокада крыма

минсельхоз крыма

северо-крымский канал

каховская гэс

чонгарский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Ущерб от водной блокады Крыма со стороны Украины достигает 1 трлн рублей, от финансовой – 38 млрд рублей, от транспортной – более 1,1 млрд рублей. Оценка ущерба рабочей группой продолжается, сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.Свои исковые заявления также готовы подать представители санаторно-курортной отрасли – сейчас понесенные ими убытки оцениваются в 2 млрд 197 млн рублей, промышленные предприятия – на сумму 1 млрд 342 млн рублей. Также специалисты подсчитывают прямые затраты и упущенную выгоду минсельхоза.Кроме того, рабочая группа уже приступила к подсчету урона от транспортной и финансовой блокад республики.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. Снять блокаду удалось после начала СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Урон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде КрымаКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостВ иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мосту

крым

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, водоснабжение, украина, владимир константинов, арбитражный суд крыма, водная блокада крыма, минсельхоз крыма, северо-крымский канал, каховская гэс, чонгарский мост