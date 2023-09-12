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Триллион рублей за воду: в Крыму подсчитывают ущерб от блокады Украины - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Триллион рублей за воду: в Крыму подсчитывают ущерб от блокады Украины
Триллион рублей за воду: в Крыму подсчитывают ущерб от блокады Украины - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Триллион рублей за воду: в Крыму подсчитывают ущерб от блокады Украины
Ущерб от водной блокады Крыма со стороны Украины достигает 1 трлн рублей, от финансовой – 38 млрд рублей, от транспортной – более 1,1 млрд рублей. Оценка ущерба РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T15:04
2023-09-12T15:04
крым
водоснабжение
украина
владимир константинов
арбитражный суд крыма
водная блокада крыма
минсельхоз крыма
северо-крымский канал
каховская гэс
чонгарский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Ущерб от водной блокады Крыма со стороны Украины достигает 1 трлн рублей, от финансовой – 38 млрд рублей, от транспортной – более 1,1 млрд рублей. Оценка ущерба рабочей группой продолжается, сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.Свои исковые заявления также готовы подать представители санаторно-курортной отрасли – сейчас понесенные ими убытки оцениваются в 2 млрд 197 млн рублей, промышленные предприятия – на сумму 1 млрд 342 млн рублей. Также специалисты подсчитывают прямые затраты и упущенную выгоду минсельхоза.Кроме того, рабочая группа уже приступила к подсчету урона от транспортной и финансовой блокад республики.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. Снять блокаду удалось после начала СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Урон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде КрымаКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостВ иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мосту
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крым, водоснабжение, украина, владимир константинов, арбитражный суд крыма, водная блокада крыма, минсельхоз крыма, северо-крымский канал, каховская гэс, чонгарский мост
Триллион рублей за воду: в Крыму подсчитывают ущерб от блокады Украины

Ущерб от водной блокады Крыма достигает 1 трлн рублей, от транспортной – 1, 1 млрд рублей

15:04 12.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище
Северо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Ущерб от водной блокады Крыма со стороны Украины достигает 1 трлн рублей, от финансовой – 38 млрд рублей, от транспортной – более 1,1 млрд рублей. Оценка ущерба рабочей группой продолжается, сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

"13 сентября в Арбитражном суде Крыма начнется рассмотрение нашего иска по водной блокаде по существу. Параллельно нами выстраивается взаимодействие с представителями промышленных предприятий и объектов курортной отрасли, сельхозпроизводителей. По предварительным оценкам, сумма ущерба, нанесенного Крыму Украиной в рамках водной блокады, может составлять порядка 1 трлн рублей", – написал он в своем Telegram-канале.

Свои исковые заявления также готовы подать представители санаторно-курортной отрасли – сейчас понесенные ими убытки оцениваются в 2 млрд 197 млн рублей, промышленные предприятия – на сумму 1 млрд 342 млн рублей. Также специалисты подсчитывают прямые затраты и упущенную выгоду минсельхоза.
"Свои иски также намерены подать рисоводческие хозяйства, созданные после начала подачи воды по Северо-Крымскому каналу и пострадавшие в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. Им оказывается вся необходимая методическая помощь", – отметил Константинов.
Кроме того, рабочая группа уже приступила к подсчету урона от транспортной и финансовой блокад республики.

"Предварительно объем ущерба, нанесенного Крыму в результате транспортной блокады, включая затраты на ремонт Крымского и Чонгарского мостов, может достигать 1 млрд 149 млн рублей. По финансовой блокаде эта цифра на сегодняшний день составляет порядка 38 млрд рублей", – добавил глава парламента.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. Снять блокаду удалось после начала СВО.
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