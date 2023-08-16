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В иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мосту

В иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 16.08.2023

В иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мосту

Средства, которые будут затрачены на восстановление Крымского моста и дорог на севере полуострова, пострадавших от обстрелов ВСУ, включат в иск о транспортной... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T11:11

2023-08-16T11:11

2023-08-16T11:49

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

безопасность республики крым и севастополя

водная блокада крыма

крымский мост

экономика

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Средства, которые будут затрачены на восстановление Крымского моста и дорог на севере полуострова, пострадавших от обстрелов ВСУ, включат в иск о транспортной блокаде Крыма Украиной. Сейчас идет оценка ущерба. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Что касается текущей работы по иску, на данный момент рабочая группа активно подключает к делу о водной блокаде Крыма региональные предприятия, которые также понесли убытки от действий украинских властей. Речь идет, в первую очередь, о промышленных объектах на севере Крыма, которые использовали днепровскую воду в своих технологических циклах. В списке предприятий, которые готовы сформировать собственные иски, - Армянский филиал ООО “Титановые инвестиции”, Крымский содовый завод и завод “Бром”.Напомним, до 2014 года большая часть потребности Крымского полуострова в пресной воде закрывалась водой из Северо-Крымского канала. Однако после событий Крымской весны Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды на полуостров, что в разные периоды на протяжении последующих лет наносило Крыму как экономический, так и экологический ущерб.Предметная работа по иску о водной блокаде Крыма Украиной ведется уже больше года. В марте 2022 года первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что первый иск к Украине будет подан на сумму в 152 миллиарда рублей, но уточнил, что речь идет только об ущербе, нанесенном бюджету республики.Предварительное слушание по делу в Арбитражном суде Крыма состоялось 31 июля. В этот день в суд было представлено 15 тысяч документов, претензии были выставлены Министерству экологии и природных ресурсов и Агентству водных ресурсов Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостУрон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде КрымаКрым будет добиваться взыскания с Киева убытков от энергоблокады

крымский мост

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), безопасность республики крым и севастополя, водная блокада крыма, крымский мост, экономика, украина, политика