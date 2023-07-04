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Крым будет добиваться взыскания с Киева убытков от энергоблокады - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Крым будет добиваться взыскания с Киева убытков от энергоблокады
Крым будет добиваться взыскания с Киева убытков от энергоблокады - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Крым будет добиваться взыскания с Киева убытков от энергоблокады
Киевский режим должен компенсировать убытки, которые понес Крым в результате энергетической блокады. Об этом во вторник журналистам заявил спикер Госсовета РК... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T19:40
2023-07-04T19:40
владимир константинов
крым
повреждения электросетей на украине, подающих энергию в крым
украина
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим должен компенсировать убытки, которые понес Крым в результате энергетической блокады. Об этом во вторник журналистам заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии.Председатель республиканского парламента подчеркнул, что целью многочисленных блокад Крыма было "взять людей измором". При этом представители киевского режима не скрывали своей причастности, напротив – публично об этом заявляли."По энергетической системе был нанесен террористический удар. Решение, согласно нашим источникам, принималось непосредственно в кабинете (экс-президента Украины, – ред.) Петра Порошенко. Его убедили в том, что если это сделать, Крым "ляжет" и на очень длительное время останется без электроэнергии. Восстановить ее быстро невозможно, а значит люди на коленях поползут просить электроэнергию", – сказал Константинов.При этом никто из организаторов энергетической блокады не задумывался о последствиях для населения, в том числе стариков и детей, подчеркнул спикер парламента Крыма. Напротив, после того как опоры ЛЭП в Херсонской области были взорваны, информация появилась на всех украинских каналах. Все "было представлено как некий подвиг". Совершено публичное преступление - на глазах у всего мира, но половина мира сделали вид, что ничего не видели, напомнил спикер Госсовета.Это только прямые затраты, понесенные в результате энергоблокады. Были еще косвенные – недополученная прибыль предприятий и упущенные доходы граждан."Все составляющие ущерба будут оценены и лягут в основу иска. По цифрам размер будет очень и очень значительный", – резюмировал Константинов. И добавил, что в будущем будет дана оценка продуктовой блокаде полуострова.Ранее в Арбитражном суде Крыма был зарегистрирован иск о взыскании средств с Украины более 152,2 млрд рублей за причиненный полуострову ущерб от водной блокады.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мостСуд признал долг Ислямова перед "Крымэнерго" в 1,1 млрд рублейОбвинение требует 19 лет колонии для организатора энергоблокады Крыма
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владимир константинов, крым, повреждения электросетей на украине, подающих энергию в крым, украина, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине
Крым будет добиваться взыскания с Киева убытков от энергоблокады

Константинов: киевский режим должен компенсировать убытки Крыма от энергоблокады

19:40 04.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Киевский режим должен компенсировать убытки, которые понес Крым в результате энергетической блокады. Об этом во вторник журналистам заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.
В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области боевики запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа* подорвали опоры ЛЭП "Мелитополь-Джанкой" и "Каховская-Титан", по которым на полуостров поставлялось более 80% электроэнергии.
Председатель республиканского парламента подчеркнул, что целью многочисленных блокад Крыма было "взять людей измором". При этом представители киевского режима не скрывали своей причастности, напротив – публично об этом заявляли.
"По энергетической системе был нанесен террористический удар. Решение, согласно нашим источникам, принималось непосредственно в кабинете (экс-президента Украины, – ред.) Петра Порошенко. Его убедили в том, что если это сделать, Крым "ляжет" и на очень длительное время останется без электроэнергии. Восстановить ее быстро невозможно, а значит люди на коленях поползут просить электроэнергию", – сказал Константинов.
При этом никто из организаторов энергетической блокады не задумывался о последствиях для населения, в том числе стариков и детей, подчеркнул спикер парламента Крыма. Напротив, после того как опоры ЛЭП в Херсонской области были взорваны, информация появилась на всех украинских каналах. Все "было представлено как некий подвиг". Совершено публичное преступление - на глазах у всего мира, но половина мира сделали вид, что ничего не видели, напомнил спикер Госсовета.
"Для восстановления подачи электроэнергии из Краснодарского края в Крым был построен энергомост, который потребовал колоссальных федеральных затрат. Построены две мощнейшие электростанции, проведена дополнительная нитка газопровода, установлены дополнительные генерирующие мощности. Была проведена колоссальная работа по разворачиванию энергосистемы полуострова", – перечислил Константинов.
Это только прямые затраты, понесенные в результате энергоблокады. Были еще косвенные – недополученная прибыль предприятий и упущенные доходы граждан.
"Все составляющие ущерба будут оценены и лягут в основу иска. По цифрам размер будет очень и очень значительный", – резюмировал Константинов. И добавил, что в будущем будет дана оценка продуктовой блокаде полуострова.
Ранее в Арбитражном суде Крыма был зарегистрирован иск о взыскании средств с Украины более 152,2 млрд рублей за причиненный полуострову ущерб от водной блокады.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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