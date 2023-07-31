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Дело о водной блокаде Крыма начали рассматривать в суде - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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Дело о водной блокаде Крыма начали рассматривать в суде
Дело о водной блокаде Крыма начали рассматривать в суде - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Дело о водной блокаде Крыма начали рассматривать в суде
Организованная Украиной водная блокада нанесла бюджету Крыма ущерб в 152 миллиарда 222 миллиона рублей. Первый заместитель председателя Государственного совета... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T15:31
2023-07-31T15:31
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водная блокада крыма
ефим фикс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Организованная Украиной водная блокада нанесла бюджету Крыма ущерб в 152 миллиарда 222 миллиона рублей. Первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс рассказал РИА Новости Крым, что эта сумма еще будет меняться в процессе судебного разбирательства.В понедельник в Арбитражном суде Крыма состоялось предварительное слушание по делу об организации Украиной водной блокады полуострова."Пока документально подтвержденный ущерб, который нанесен бюджету Республики Крым, - 152 миллиарда 222 миллиона рублей, - сказал вице-спикер парламента. - Возможно, эта цифра станет выше. Мы еще считаем. Сегодня мы представили к рассмотрению в Арбитражный суд 15 тысяч документов".Ефим Фикс подчеркнул, что это суд Арбитражный, а не уголовный, поэтому здесь не фигурируют конкретные имена. В качестве третьего лица выступает Министерство финансов Республики Крым. Пострадали также Министерство сельского хозяйства, Комитет по водному хозяйству и мелиорации, Министерство промышленной политики, Министерство курортов и туризма.Претензии выставлены Министерству экологии и природных ресурсов и Агентству водных ресурсов Украины.13 сентября состоится заседание Арбитражного суда уже по существу. Не исключено, что сумма ущерба значительно возрастет."По нашим оценкам, общая сумма претензий составит более одного триллиона рублей", - написал в своем Telegram-канале председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.По словам спикера парламента, начало судебного процесса по водной блокаде Крыма — это историческое событие. Работа по этому делу продолжится, будет оценен весь ущерб, нанесенный полуострову террористическим образованием "Украина"."Убежден, что справедливость в этом вопросе должна восторжествовать", - заявил Константинов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали главного организатора водной блокадыУрон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде КрымаКак ЧП на Каховской ГЭС отразится на Крыме
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водная блокада крыма, ефим фикс, владимир константинов, крым, украина, закон и право, новости крыма
Дело о водной блокаде Крыма начали рассматривать в суде

В Арбитражный суд направлены документы по делу о водной блокаде Крыма Украиной

15:31 31.07.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Организованная Украиной водная блокада нанесла бюджету Крыма ущерб в 152 миллиарда 222 миллиона рублей. Первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс рассказал РИА Новости Крым, что эта сумма еще будет меняться в процессе судебного разбирательства.
В понедельник в Арбитражном суде Крыма состоялось предварительное слушание по делу об организации Украиной водной блокады полуострова.
"Пока документально подтвержденный ущерб, который нанесен бюджету Республики Крым, - 152 миллиарда 222 миллиона рублей, - сказал вице-спикер парламента. - Возможно, эта цифра станет выше. Мы еще считаем. Сегодня мы представили к рассмотрению в Арбитражный суд 15 тысяч документов".
Ефим Фикс подчеркнул, что это суд Арбитражный, а не уголовный, поэтому здесь не фигурируют конкретные имена. В качестве третьего лица выступает Министерство финансов Республики Крым. Пострадали также Министерство сельского хозяйства, Комитет по водному хозяйству и мелиорации, Министерство промышленной политики, Министерство курортов и туризма.
Претензии выставлены Министерству экологии и природных ресурсов и Агентству водных ресурсов Украины.

"Мы работаем сейчас с физическими лицами, с юридическими: предприятиями, которые использовали в своих технологических процессах воду, - уточнил вице-спикер парламента. – Говорим о санаторно-курортном комплексе, а также об ущербе, который связан с подрывом Каховской ГЭС".

13 сентября состоится заседание Арбитражного суда уже по существу. Не исключено, что сумма ущерба значительно возрастет.
"По нашим оценкам, общая сумма претензий составит более одного триллиона рублей", - написал в своем Telegram-канале председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
По словам спикера парламента, начало судебного процесса по водной блокаде Крыма — это историческое событие. Работа по этому делу продолжится, будет оценен весь ущерб, нанесенный полуострову террористическим образованием "Украина".
"Убежден, что справедливость в этом вопросе должна восторжествовать", - заявил Константинов.
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