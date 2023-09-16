https://crimea.ria.ru/20230916/v-krymu-prodali-pervye-natsionalizirovannye-obekty-ukrainskikh-oligarkhov-1131455755.html

В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов - РИА Новости Крым, 16.09.2023

В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов, договоры купли-продажи заключены на более чем 815 млн... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T08:31

2023-09-16T08:31

2023-09-16T08:31

крым

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

национализация в крыму

ринат ахметов

игорь коломойский

арсений яценюк

нестор шуфрич

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов, договоры купли-продажи заключены на более чем 815 млн рублей. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Крымский парламент ранее принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и имеющих недружественные отношения с Россией. В их число вошли Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич и другие. Средства от продажи этого имущества власти республики направят на нужды участников специальной военной операции.Кроме того, сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений. От их реализации в бюджет планируют направить около 27 млн рублей."Также в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей", - проинформировал Константинов.И добавил, что специальная комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Он дискредитировал ВСУ: на Украине Нестора Шуфрича обвиняют в госизменеВ Госдуме поддержали национализацию объектов в КрымуВ Крыму продадут национализированное имущество Ахметова и Коломойского

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, национализация в крыму, ринат ахметов, игорь коломойский, арсений яценюк, нестор шуфрич, владимир зеленский (президент украины)