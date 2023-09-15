https://crimea.ria.ru/20230915/on-diskreditiroval-vsu-na-ukraine-nestora-shufricha-obvinyayut-v-gosizmene-1131441571.html
Он дискредитировал ВСУ: на Украине Нестора Шуфрича обвиняют в госизмене
Он дискредитировал ВСУ: на Украине Нестора Шуфрича обвиняют в госизмене - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Он дискредитировал ВСУ: на Украине Нестора Шуфрича обвиняют в госизмене
На Украине депутату Верховной Рады Нестору Шуфричу объявлено о подозрении в государственной измене. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы офиса РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T14:01
2023-09-15T14:01
2023-09-15T14:01
нестор шуфрич
сбу (служба безопасности украины)
украина
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. На Украине депутату Верховной Рады Нестору Шуфричу объявлено о подозрении в государственной измене. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.Следователи украинской прокуратуры проанализировали деятельность Шуфрича, начиная с 9 июля 2021 года. Утверждается, что для осуществления "подрывной деятельности" его привлек гражданин Украины, экс-депутат Верховной Рады Владимир Сивкович, которого Лещенко называет "представителем России". Дело о государственной измене против Сивковича было заведено в 2022 году.Суть "подрывной деятельности" депутата Нестора Шуфрича состоит в том, что он "неоднократно публично выступал в Украине и РФ для дискредитации украинской власти".В качестве доказательств "вины" Нестора Шуфрича указываются сообщения в Telegram, с помощью которых нардеп пересылал своему на тот момент коллеге по партии видеозаписи выступлений и файлы депутатских обращений. В этих обращениях Шуфрич требовал расследования в отношении руководства ГУР Министерства обороны Украины и других органов власти.Как сообщает РИА Новости, в особняк Нестора Шуфрича в селе Козин Киевской области сотрудники СБУ пришли с обыском.Нестор Шуфрич известен своими скандальными выступлениями, а также частыми драками в стенах Верховной Рады и в прямых эфирах украинских каналов. Так, в 2021 году Шуфрич заявлял, что некоторые представители ВСУ и лидеры радикальных военизированных организаций могут спровоцировать полномасштабные боевые действия в Донбассе, чтобы окончательно похоронить Минские соглашения.В феврале 2023 года в Крыму было национализировано имущество Нестора Шуфрича, которого украинская Фемида теперь считает агентом Кремля. Государственный совет Крыма рассматривал ООО "Эстейт Холдинг Груп", связанную с Шуфричем, в списке объектов, подлежащих национализации.Читайте также на РИА Новости Крым:Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму"Как надрезы скальпелем": в ГД оценили слова депутата Рады о русских и украинцахКультура, вера и язык: в Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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нестор шуфрич, сбу (служба безопасности украины), украина, происшествия, новости
Он дискредитировал ВСУ: на Украине Нестора Шуфрича обвиняют в госизмене
На Украине депутата Шуфрича подозревают в госизмене – СБУ проводят обыск в его доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. На Украине депутату Верховной Рады Нестору Шуфричу объявлено о подозрении в государственной измене. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.
"Депутату Нестору Шуфричу генпрокурором Андреем Костиным сообщено о подозрении в совершении государственной измены - преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины”, - написал Лещенко.
Следователи украинской прокуратуры проанализировали деятельность Шуфрича, начиная с 9 июля 2021 года. Утверждается, что для осуществления "подрывной деятельности" его привлек гражданин Украины, экс-депутат Верховной Рады Владимир Сивкович, которого Лещенко называет "представителем России". Дело о государственной измене против Сивковича было заведено в 2022 году.
Суть "подрывной деятельности" депутата Нестора Шуфрича состоит в том, что он "неоднократно публично выступал в Украине и РФ для дискредитации украинской власти".
"Также Шуфрич, по инструкциям Сивковича, должен был подавать депутатские обращения, координируя свои действия с Сивковичем, который, в свою очередь, согласовывал действия Шуфрича со спецслужбами РФ с целью проведения подрывной деятельности", - пишет советник главы офиса Зеленского.
В качестве доказательств "вины" Нестора Шуфрича указываются сообщения в Telegram, с помощью которых нардеп пересылал своему на тот момент коллеге по партии видеозаписи выступлений и файлы депутатских обращений. В этих обращениях Шуфрич требовал расследования в отношении руководства ГУР Министерства обороны Украины и других органов власти.
Как сообщает РИА Новости, в особняк Нестора Шуфрича в селе Козин Киевской области сотрудники СБУ пришли с обыском.
Нестор Шуфрич известен своими скандальными выступлениями, а также частыми драками в стенах Верховной Рады и в прямых эфирах украинских каналов. Так, в 2021 году Шуфрич заявлял, что некоторые представители ВСУ и лидеры радикальных военизированных организаций могут спровоцировать полномасштабные боевые действия
в Донбассе, чтобы окончательно похоронить Минские соглашения.
В феврале 2023 года в Крыму было национализировано
имущество Нестора Шуфрича, которого украинская Фемида теперь считает агентом Кремля. Государственный совет Крыма рассматривал ООО "Эстейт Холдинг Груп", связанную с Шуфричем, в списке объектов, подлежащих национализации.
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