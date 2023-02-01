https://crimea.ria.ru/20230201/v-krymu-natsionaliziruyut-imuschestvo-akhmetova-i-shufricha-1126715316.html

В Крыму национализируют имущество Ахметова и Шуфрича

В Крыму национализируют имущество Ахметова и Шуфрича - РИА Новости Крым, 01.02.2023

В Крыму национализируют имущество Ахметова и Шуфрича

В ближайшее время парламент Крыма рассмотрит решение о национализации очередного ряда объектов граждан Украины и других стран, совершающих в отношении России... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T18:12

2023-02-01T18:12

2023-02-01T18:14

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В ближайшее время парламент Крыма рассмотрит решение о национализации очередного ряда объектов граждан Украины и других стран, совершающих в отношении России недружественные действия. В перечне – имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Сергея Таруты, депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, в ближайшее время со своим имуществом расстанутся литовский бизнесмен Колас Игорис, которому принадлежит вилла "Елена" в Ялте, Нестор Шуфрич, владеющий ООО "Эстейт Холдинг Груп", а также бизнесмен из Ливана Рафик Дау Булос, владеющий АО "Стройдеталь".Кроме того, национализации подлежат имущество украинских олигархов Рината Ахметова (ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод", ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", включая имущество пансионата "Горняк", ПАО "Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера") и Игоря Коломойского (ООО "ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК"), а также его дочери Анжелики Коломойской, которая владеет ООО "Энвил".Кроме того, будет принято ранее анонсированное решение о национализации кинотеатра "Сатурн IMAX" в Ялте, принадлежащего Арсению Яценюку."Национализации также подлежит имущество ряда украинских банков и заводов, включая АО "Альминский завод строительных материалов" (владелец — Сергей Тарута), АО "Камыш-Бурунский Железорудый комбинат". Решение о национализации указанного имущества в ближайшие дни примут депутаты Госсовета", - заключил Константинов.В конце октября прошлого года Сергей Аксенов анонсировал национализацию крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают киевский режим.В начале ноября парламент республики утвердил перечень подлежащего национализации имущества украинских олигархов и чиновников, в него вошли свыше 130 объектов.В их числе ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализируют имущество компании украинского олигархаАксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в КрымуВ Крыму национализируют земельные участки украинских олигархов

https://crimea.ria.ru/20230201/sbu-obvinila-menedzhment-kompaniy-kolomoyskogo-v-khischenii-1-mlrd-dollarov-1126712510.html

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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости, новости крыма, украина, нестор шуфрич, ринат ахметов