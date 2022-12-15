https://crimea.ria.ru/20221215/aksenov-rasskazal-o-sudbe-kvartiry-zelenskogo-v-krymu-1125896437.html

Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в Крыму

Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в Крыму

Власти Крыма продолжат национализацию имущества украинских бизнесменов и чиновников на полуострове, заявил глава республики Сергей Аксенов. Что касается... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T10:09

2022-12-15T10:09

2022-12-15T10:09

крым

сергей аксенов

национализация в крыму

владимир зеленский (президент украины)

новости крыма

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма продолжат национализацию имущества украинских бизнесменов и чиновников на полуострове, заявил глава республики Сергей Аксенов. Что касается принадлежащей президенту Украины Владимиру Зеленскому квартиры в Ялте, ее могут "из принципа забрать и кому-нибудь подарить".Семье Зеленского принадлежит квартира в ялтинском поселке Ливадия площадью 129,8 квадратных метров. Она числится за женой украинского лидера. Также в Ливадии на нее зарегистрировано парковочное место, площадью в 16,1 квадратный метр."Что будет с квартирой Зеленского в Крыму? Нет какой-то нацеленности на эту квартиру. Разве что из принципа именно у него заберем и кому-то подарим", - сказал Аксенов в интервью ТАСС.Глава РК отметил, что уже национализированные предприятия функционируют в обычном режиме, увольнять их сотрудников не будут. Аксенов также заверил, что национализация имущества граждан Украины на полуострове продолжится, но она не будет массовой. Украинцы, которые не проявляют враждебного отношения к России и не спонсируют ВСУ, могут не переживать за свою собственность в Крыму.Он добавил, что по итогу в Крыму национализируют не более десятка таких предприятий.В конце октября Сергей Аксенов анонсировал национализацию крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают киевский режим.В начале ноября парламент республики утвердил перечень подлежащего национализации имущества украинских олигархов и чиновников, в него вошли свыше 130 объектов.В их числе ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".Накануне власти РК расширили список имущества иностранных граждан, которое подпадает под национализацию. В частности, в перечень попало имущество ООО "Мегастрой" – земельный участок и нежилые здания и помещения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализируют имущество компании украинского олигархаЧто будет с виллой Зеленского в Крыму - сенаторАксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма

https://crimea.ria.ru/20221212/oligarkhi-protiv-zelenskogo-vozmozhen-li-na-ukraine-dvortsovyy-perevorot-1125807436.html

https://crimea.ria.ru/20221109/v-krymu-natsionaliziruyut-zemelnye-uchastki-ukrainskikh-oligarkhov-1125287276.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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