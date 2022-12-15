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Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в Крыму
Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в Крыму - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в Крыму
Власти Крыма продолжат национализацию имущества украинских бизнесменов и чиновников на полуострове, заявил глава республики Сергей Аксенов. Что касается... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T10:09
2022-12-15T10:09
крым
сергей аксенов
национализация в крыму
владимир зеленский (президент украины)
новости крыма
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма продолжат национализацию имущества украинских бизнесменов и чиновников на полуострове, заявил глава республики Сергей Аксенов. Что касается принадлежащей президенту Украины Владимиру Зеленскому квартиры в Ялте, ее могут "из принципа забрать и кому-нибудь подарить".Семье Зеленского принадлежит квартира в ялтинском поселке Ливадия площадью 129,8 квадратных метров. Она числится за женой украинского лидера. Также в Ливадии на нее зарегистрировано парковочное место, площадью в 16,1 квадратный метр."Что будет с квартирой Зеленского в Крыму? Нет какой-то нацеленности на эту квартиру. Разве что из принципа именно у него заберем и кому-то подарим", - сказал Аксенов в интервью ТАСС.Глава РК отметил, что уже национализированные предприятия функционируют в обычном режиме, увольнять их сотрудников не будут. Аксенов также заверил, что национализация имущества граждан Украины на полуострове продолжится, но она не будет массовой. Украинцы, которые не проявляют враждебного отношения к России и не спонсируют ВСУ, могут не переживать за свою собственность в Крыму.Он добавил, что по итогу в Крыму национализируют не более десятка таких предприятий.В конце октября Сергей Аксенов анонсировал национализацию крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают киевский режим.В начале ноября парламент республики утвердил перечень подлежащего национализации имущества украинских олигархов и чиновников, в него вошли свыше 130 объектов.В их числе ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".Накануне власти РК расширили список имущества иностранных граждан, которое подпадает под национализацию. В частности, в перечень попало имущество ООО "Мегастрой" – земельный участок и нежилые здания и помещения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализируют имущество компании украинского олигархаЧто будет с виллой Зеленского в Крыму - сенаторАксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма
https://crimea.ria.ru/20221212/oligarkhi-protiv-zelenskogo-vozmozhen-li-na-ukraine-dvortsovyy-perevorot-1125807436.html
https://crimea.ria.ru/20221109/v-krymu-natsionaliziruyut-zemelnye-uchastki-ukrainskikh-oligarkhov-1125287276.html
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крым, сергей аксенов, национализация в крыму, владимир зеленский (президент украины), новости крыма, ялта
Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в Крыму

Аксенов о квартире Зеленского в Крыму: из принципа заберем и кому-нибудь подарим

10:09 15.12.2022
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма продолжат национализацию имущества украинских бизнесменов и чиновников на полуострове, заявил глава республики Сергей Аксенов. Что касается принадлежащей президенту Украины Владимиру Зеленскому квартиры в Ялте, ее могут "из принципа забрать и кому-нибудь подарить".
Семье Зеленского принадлежит квартира в ялтинском поселке Ливадия площадью 129,8 квадратных метров. Она числится за женой украинского лидера. Также в Ливадии на нее зарегистрировано парковочное место, площадью в 16,1 квадратный метр.
"Что будет с квартирой Зеленского в Крыму? Нет какой-то нацеленности на эту квартиру. Разве что из принципа именно у него заберем и кому-то подарим", - сказал Аксенов в интервью ТАСС.
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Глава РК отметил, что уже национализированные предприятия функционируют в обычном режиме, увольнять их сотрудников не будут. Аксенов также заверил, что национализация имущества граждан Украины на полуострове продолжится, но она не будет массовой. Украинцы, которые не проявляют враждебного отношения к России и не спонсируют ВСУ, могут не переживать за свою собственность в Крыму.
"Сейчас делаем ревизию, анализируем, есть ли в открытом доступе высказывания по СВО, антироссийская позиция и так далее. Если видим, что это гражданин Украины, тем более работающий сейчас на власти Украины, какое еще может быть решение? Такие люди здесь зарабатывать не должны. А если речь идет об имуществе граждан Украины, которые не проявляют никакой враждебности, – им ничего не грозит. Массового характера это носить не будет", – отметил руководитель региона.
Он добавил, что по итогу в Крыму национализируют не более десятка таких предприятий.
В конце октября Сергей Аксенов анонсировал национализацию крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают киевский режим.
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В Крыму национализируют земельные участки украинских олигархов
В начале ноября парламент республики утвердил перечень подлежащего национализации имущества украинских олигархов и чиновников, в него вошли свыше 130 объектов.
В их числе ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".
Накануне власти РК расширили список имущества иностранных граждан, которое подпадает под национализацию. В частности, в перечень попало имущество ООО "Мегастрой" – земельный участок и нежилые здания и помещения.
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КрымСергей АксеновНационализация в КрымуВладимир Зеленский (президент Украины)Новости КрымаЯлта
 
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