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В Крыму национализировали имущество украинских олигархов - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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В Крыму национализировали имущество украинских олигархов
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов - РИА Новости Крым, 02.11.2022
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов
Депутаты Государственного совета РК утвердили перечень имущества украинских олигархов на полуострове, которое будет национализировано, в перечень внесены свыше... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T16:11
2022-11-02T16:13
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Государственного совета РК утвердили перечень имущества украинских олигархов на полуострове, которое будет национализировано, в перечень внесены свыше 130 объектов. Об этом в среду сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов."Депутаты утвердили изменения в постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года №2085-6/14 "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Поправками дополняется перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации", — написал Константинов в своем Telegram-канале.Он обозначил, что в собственность Республики Крым уже передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".Он также отметил, что перечень будет и дальше пополняться новыми объектами.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее о национализации имущества украинских олигархов говорил глава Крыма Сергей Аксенов, отмечая, что трудовые коллективы национализированных предприятий продолжат свою работу без сокращения штата.
https://crimea.ria.ru/20221031/aksenov-nazval-podlezhaschie-natsionalizatsii-predpriyatiya-kryma-1125171873.html
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государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, сергей аксенов
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов

Парламент Крыма поддержал решение национализировать имущество украинских олигархов

16:11 02.11.2022 (обновлено: 16:13 02.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Крыма
Госсовет Крыма - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Государственного совета РК утвердили перечень имущества украинских олигархов на полуострове, которое будет национализировано, в перечень внесены свыше 130 объектов. Об этом в среду сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Депутаты утвердили изменения в постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года №2085-6/14 "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Поправками дополняется перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации", — написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он обозначил, что в собственность Республики Крым уже передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".
"Для нас эта мера — акт справедливости. Мы не можем позволить, чтобы на нашей территории зарабатывали пособники украинского нацистского режима. Намного честнее, справедливее будет наделять жильем и недвижимостью наших защитников, которые сегодня рискуют своими жизнями на фронтах СВО", — заявил спикер республиканского парламента.
Он также отметил, что перечень будет и дальше пополняться новыми объектами.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее о национализации имущества украинских олигархов говорил глава Крыма Сергей Аксенов, отмечая, что трудовые коллективы национализированных предприятий продолжат свою работу без сокращения штата.
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