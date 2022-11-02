https://crimea.ria.ru/20221102/v-krymu-natsionalizirovali-imuschestvo-ukrainskikh-oligarkhov-1125213485.html

В Крыму национализировали имущество украинских олигархов

В Крыму национализировали имущество украинских олигархов - РИА Новости Крым, 02.11.2022

В Крыму национализировали имущество украинских олигархов

Депутаты Государственного совета РК утвердили перечень имущества украинских олигархов на полуострове, которое будет национализировано, в перечень внесены свыше... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T16:11

2022-11-02T16:11

2022-11-02T16:13

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Государственного совета РК утвердили перечень имущества украинских олигархов на полуострове, которое будет национализировано, в перечень внесены свыше 130 объектов. Об этом в среду сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов."Депутаты утвердили изменения в постановление Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года №2085-6/14 "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Поправками дополняется перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации", — написал Константинов в своем Telegram-канале.Он обозначил, что в собственность Республики Крым уже передано более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".Он также отметил, что перечень будет и дальше пополняться новыми объектами.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее о национализации имущества украинских олигархов говорил глава Крыма Сергей Аксенов, отмечая, что трудовые коллективы национализированных предприятий продолжат свою работу без сокращения штата.

https://crimea.ria.ru/20221031/aksenov-nazval-podlezhaschie-natsionalizatsii-predpriyatiya-kryma-1125171873.html

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2022

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государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, сергей аксенов