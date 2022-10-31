https://crimea.ria.ru/20221031/aksenov-nazval-podlezhaschie-natsionalizatsii-predpriyatiya-kryma-1125171873.html

Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма

Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T13:35

2022-10-31T13:35

2022-10-31T13:35

сергей аксенов

крым

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают киевский режим.По словам Аксенова, до конца недели в Крыму завершится процесс национализации крымских компаний, принадлежащих украинских собственникам, "которые активно тратят деньги на противодействие СВО".Он подчеркнул, что от руководства такими предприятиями будут отстранены персонально уполномоченные лица, которые выполняли волю киевских руководителей. Трудовые коллективы продолжат свою работу без сокращения штата.Речь идет об имуществе организаций ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".Перечень объектов составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии, пояснил глава республики.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, специальная военная операция рф на украине