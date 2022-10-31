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Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма
Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T13:35
2022-10-31T13:35
сергей аксенов
крым
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают киевский режим.По словам Аксенова, до конца недели в Крыму завершится процесс национализации крымских компаний, принадлежащих украинских собственникам, "которые активно тратят деньги на противодействие СВО".Он подчеркнул, что от руководства такими предприятиями будут отстранены персонально уполномоченные лица, которые выполняли волю киевских руководителей. Трудовые коллективы продолжат свою работу без сокращения штата.Речь идет об имуществе организаций ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".Перечень объектов составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии, пояснил глава республики.
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4.7
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сергей аксенов, крым, специальная военная операция рф на украине
Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма

Сергей Аксенов: принадлежащие украинским собственникам предприятия будут национализированы

13:35 31.10.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации крупных предприятий республики, чьи руководители выступают против специальной военной операции и поддерживают киевский режим.
По словам Аксенова, до конца недели в Крыму завершится процесс национализации крымских компаний, принадлежащих украинских собственникам, "которые активно тратят деньги на противодействие СВО".
"Зарабатывать враги России на территории Крыма не будут. Позиция принципиальна и является нашей общей", – отметил Аксенов в ходе заседания Совета министров Крыма в понедельник, 31 октября.
Он подчеркнул, что от руководства такими предприятиями будут отстранены персонально уполномоченные лица, которые выполняли волю киевских руководителей. Трудовые коллективы продолжат свою работу без сокращения штата.
Речь идет об имуществе организаций ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".
Перечень объектов составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии, пояснил глава республики.
Сергей АксеновКрымСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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