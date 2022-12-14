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В Крыму национализируют имущество компании украинского олигарха

В Крыму национализируют имущество компании украинского олигарха - РИА Новости Крым, 14.12.2022

В Крыму национализируют имущество компании украинского олигарха

Власти Крыма расширили список имущества иностранных граждан, которое подпадает под национализацию. Решение принято в среду на сессии Государственного совета... РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T13:03

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2022-12-14T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма расширили список имущества иностранных граждан, которое подпадает под национализацию. Решение принято в среду на сессии Государственного совета Республики Крым.Земельные участки и предприятия украинских олигархов и бизнесменов, которые поддерживают нынешний киевский режим, в Крыму решили национализировать еще осенью. Тогда крымский парламент утвердил перечень имущества в который вошли свыше 130 объектов, в том числе бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив" и другие. При этом республиканские власти заявили: работа в отношении иностранных граждан, совершающих недружественные действия по отношению к России, будет продолжена. Сейчас перечень пополнился новыми объектами.Под национализацию попадет земельный участок площадью 21,3 тыс. квадратных метров, а также нежилые здания и помещения. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов уточнил, что речь идет о том же бизнесмене, который владел ранее национализированной компанией "Новацентр".*По словам Константинова, кампания по национализации имущества украинских олигархов будет продолжена. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что от руководства национализированными предприятиями будут отстранены уполномоченные лица, которые выполняли волю киевских руководителей. Трудовые коллективы при этом продолжат свою работу без сокращения штата. Перечень объектов составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии, пояснил глава республики.* По данным СМИ, компания "Новацентр" (сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" в Крыму - ред.) принадлежит народному депутату Украины Александру Гереге. По информации журналистов, Герега продолжал финансировать украинскую армию, получая деньги от бизнеса в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия КрымаВ Крыму национализировали имущество украинских олигархов Киев национализирует предприятия крупнейших олигархов Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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