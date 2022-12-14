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В Крыму национализируют имущество компании украинского олигарха - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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В Крыму национализируют имущество компании украинского олигарха
В Крыму национализируют имущество компании украинского олигарха - РИА Новости Крым, 14.12.2022
В Крыму национализируют имущество компании украинского олигарха
Власти Крыма расширили список имущества иностранных граждан, которое подпадает под национализацию. Решение принято в среду на сессии Государственного совета... РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T13:03
2022-12-14T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма расширили список имущества иностранных граждан, которое подпадает под национализацию. Решение принято в среду на сессии Государственного совета Республики Крым.Земельные участки и предприятия украинских олигархов и бизнесменов, которые поддерживают нынешний киевский режим, в Крыму решили национализировать еще осенью. Тогда крымский парламент утвердил перечень имущества в который вошли свыше 130 объектов, в том числе бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив" и другие. При этом республиканские власти заявили: работа в отношении иностранных граждан, совершающих недружественные действия по отношению к России, будет продолжена. Сейчас перечень пополнился новыми объектами.Под национализацию попадет земельный участок площадью 21,3 тыс. квадратных метров, а также нежилые здания и помещения. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов уточнил, что речь идет о том же бизнесмене, который владел ранее национализированной компанией "Новацентр".*По словам Константинова, кампания по национализации имущества украинских олигархов будет продолжена. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что от руководства национализированными предприятиями будут отстранены уполномоченные лица, которые выполняли волю киевских руководителей. Трудовые коллективы при этом продолжат свою работу без сокращения штата. Перечень объектов составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии, пояснил глава республики.* По данным СМИ, компания "Новацентр" (сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" в Крыму - ред.) принадлежит народному депутату Украины Александру Гереге. По информации журналистов, Герега продолжал финансировать украинскую армию, получая деньги от бизнеса в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия КрымаВ Крыму национализировали имущество украинских олигархов Киев национализирует предприятия крупнейших олигархов Украины
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новости крыма, крым, государственный совет рк (госсовет), политика, украина, владимир константинов, национализация в крыму
В Крыму национализируют имущество компании украинского олигарха

Госсовет Крыма принял решение национализировать имущество компании "Мегастрой"

13:03 14.12.2022 (обновлено: 13:04 14.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Власти Крыма расширили список имущества иностранных граждан, которое подпадает под национализацию. Решение принято в среду на сессии Государственного совета Республики Крым.
Земельные участки и предприятия украинских олигархов и бизнесменов, которые поддерживают нынешний киевский режим, в Крыму решили национализировать еще осенью. Тогда крымский парламент утвердил перечень имущества в который вошли свыше 130 объектов, в том числе бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив" и другие. При этом республиканские власти заявили: работа в отношении иностранных граждан, совершающих недружественные действия по отношению к России, будет продолжена. Сейчас перечень пополнился новыми объектами.
"Дополнить пунктом 266 следующего содержания: "Движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой", - говорится в решении парламента.
Под национализацию попадет земельный участок площадью 21,3 тыс. квадратных метров, а также нежилые здания и помещения. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов уточнил, что речь идет о том же бизнесмене, который владел ранее национализированной компанией "Новацентр".*
По словам Константинова, кампания по национализации имущества украинских олигархов будет продолжена.
"Комиссия активно работает. (Объектов для национализации) достаточно. Это и земельные участки, которые они (украинские бизнесмены – ред.) понабирали для разных целей. С нами воюют, а здесь хотят иметь на старость себе гнездо. Мы все это сделаем, чтобы никакой старости у них здесь не было", – заверил спикер парламента республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что от руководства национализированными предприятиями будут отстранены уполномоченные лица, которые выполняли волю киевских руководителей. Трудовые коллективы при этом продолжат свою работу без сокращения штата. Перечень объектов составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии, пояснил глава республики.
* По данным СМИ, компания "Новацентр" (сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" в Крыму - ред.) принадлежит народному депутату Украины Александру Гереге. По информации журналистов, Герега продолжал финансировать украинскую армию, получая деньги от бизнеса в Крыму.
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Новости КрымаКрымГосударственный совет РК (Госсовет)ПолитикаУкраинаВладимир КонстантиновНационализация в Крыму
 
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