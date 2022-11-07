https://crimea.ria.ru/20221107/kiev-natsionaliziruet-predpriyatiya-krupneyshikh-oligarkhov-ukrainy--smi-1125262588.html

Киев национализирует предприятия крупнейших олигархов Украины – СМИ

Киев национализирует предприятия крупнейших олигархов Украины – СМИ - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Киев национализирует предприятия крупнейших олигархов Украины – СМИ

Власти Украины планируют национализировать ряд крупных украинских предприятий, связанных с олигархами Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Вячеславом... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T14:13

2022-11-07T14:13

2022-11-07T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Власти Украины планируют национализировать ряд крупных украинских предприятий, связанных с олигархами Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники в нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.По данным издания, комиссия приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций "Укрнафты" (42% акций у Коломойского), "Укртатнафты" (60% акций у Коломойского и Боголюбова), "Мотор Сич", "АвтоКрАЗа" (Жеваго) и "Запорожтрансформатора" (Григоришин).Таким образом, регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий процедуру национализации системообразующих банков во время военного положения. Документ предполагает процедуру вывода системно важных банков с рынка в случае потери ими ликвидности. Если банк будет зачислен к категории "неплатежеспособных", продажа его за 1 гривну будет происходить вне независимо от фактического размера регулятивного капитала банка. Законом предусмотрено, если стоимость общих акций будет больше 1 гривны, то возмещение их стоимости "исключительно за счет компенсационных средств РФ, полученных за ущерб, нанесенный Украине".По данным Нацбанка Украины, совокупная чистая прибыль банков страны по итогам первых трех кварталов уменьшилась в семь раз в годовом выражении и составила 7,4 миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).

https://crimea.ria.ru/20220904/plokhoy-signal-zelenskomu-ukrainskie-oligarkhi-ischut-podderzhku-v-moskve-1124397235.html

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