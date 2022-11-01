https://crimea.ria.ru/20221101/chto-budet-s-villoy-zelenskogo-v-krymu---senator-1125190235.html

Что будет с виллой Зеленского в Крыму - сенатор

Что будет с виллой Зеленского в Крыму - сенатор - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Что будет с виллой Зеленского в Крыму - сенатор

Имущество в Крыму всех без исключения украинских граждан, включая президента Украины Владимира Зеленского, у которого на полуострове апартаменты, должно быть... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T12:58

2022-11-01T12:58

2022-11-01T12:58

владимир зеленский (президент украины)

крым

украина

сергей цеков

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Имущество в Крыму всех без исключения украинских граждан, включая президента Украины Владимира Зеленского, у которого на полуострове апартаменты, должно быть национализировано. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ Сергей Цеков.Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, имеющий недвижимость на полуострове, не является исключением."Вот у президента Зеленского есть квартира, апартаменты, что-то в этом роде, – их тоже надо национализировать", – сказал Цеков.Сенатор подчеркнул, что это его личная точка зрения. И отметил, что, говоря о необходимости национализации имущества граждан, ведущих антироссийскую политику, он имеет в виду исключительно граждан Украины.По словам Цекова, таких объектов в Крыму можно насчитать десятки, если не сотни.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал принадлежащие украинским собственникам предприятия, подлежащие национализации.

https://crimea.ria.ru/20220303/verkhovnaya-rada-odobrila-natsionalizatsiyu-rossiyskikh-aktivov-na-ukraine-1122574640.html

крым

украина

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

владимир зеленский (президент украины), крым, украина, сергей цеков, мнения