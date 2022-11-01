https://crimea.ria.ru/20221101/chto-budet-s-villoy-zelenskogo-v-krymu---senator-1125190235.html
Что будет с виллой Зеленского в Крыму - сенатор
Что будет с виллой Зеленского в Крыму - сенатор - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Что будет с виллой Зеленского в Крыму - сенатор
Имущество в Крыму всех без исключения украинских граждан, включая президента Украины Владимира Зеленского, у которого на полуострове апартаменты, должно быть... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T12:58
2022-11-01T12:58
2022-11-01T12:58
владимир зеленский (президент украины)
крым
украина
сергей цеков
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Имущество в Крыму всех без исключения украинских граждан, включая президента Украины Владимира Зеленского, у которого на полуострове апартаменты, должно быть национализировано. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ Сергей Цеков.Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, имеющий недвижимость на полуострове, не является исключением."Вот у президента Зеленского есть квартира, апартаменты, что-то в этом роде, – их тоже надо национализировать", – сказал Цеков.Сенатор подчеркнул, что это его личная точка зрения. И отметил, что, говоря о необходимости национализации имущества граждан, ведущих антироссийскую политику, он имеет в виду исключительно граждан Украины.По словам Цекова, таких объектов в Крыму можно насчитать десятки, если не сотни.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал принадлежащие украинским собственникам предприятия, подлежащие национализации.
https://crimea.ria.ru/20220303/verkhovnaya-rada-odobrila-natsionalizatsiyu-rossiyskikh-aktivov-na-ukraine-1122574640.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский (президент украины), крым, украина, сергей цеков, мнения
Что будет с виллой Зеленского в Крыму - сенатор
Сенатор РФ Цеков: у Зеленского есть в Крыму квартира – ее тоже надо национализировать
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Имущество в Крыму всех без исключения украинских граждан, включая президента Украины Владимира Зеленского, у которого на полуострове апартаменты, должно быть национализировано. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал сенатор РФ Сергей Цеков.
"Имущество всех тех людей, которые воюют против России, проводят антироссийскую политику, проводят политику национализации имущества российских граждан на Украине, при этом имеют имущество в РФ, – у всех этих людей однозначно надо национализировать имущество, которое есть в Крыму", – сказал Цеков.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, имеющий недвижимость на полуострове, не является исключением.
"Вот у президента Зеленского есть квартира, апартаменты, что-то в этом роде, – их тоже надо национализировать", – сказал Цеков.
Сенатор подчеркнул, что это его личная точка зрения. И отметил, что, говоря о необходимости национализации имущества граждан, ведущих антироссийскую политику, он имеет в виду исключительно граждан Украины.
По словам Цекова, таких объектов в Крыму можно насчитать десятки, если не сотни.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал принадлежащие украинским собственникам предприятия, подлежащие национализации.