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Что будет с виллой Зеленского в Крыму - сенатор - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Что будет с виллой Зеленского в Крыму - сенатор
Что будет с виллой Зеленского в Крыму - сенатор - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Что будет с виллой Зеленского в Крыму - сенатор
Имущество в Крыму всех без исключения украинских граждан, включая президента Украины Владимира Зеленского, у которого на полуострове апартаменты, должно быть... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T12:58
2022-11-01T12:58
владимир зеленский (президент украины)
крым
украина
сергей цеков
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Имущество в Крыму всех без исключения украинских граждан, включая президента Украины Владимира Зеленского, у которого на полуострове апартаменты, должно быть национализировано. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ Сергей Цеков.Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, имеющий недвижимость на полуострове, не является исключением."Вот у президента Зеленского есть квартира, апартаменты, что-то в этом роде, – их тоже надо национализировать", – сказал Цеков.Сенатор подчеркнул, что это его личная точка зрения. И отметил, что, говоря о необходимости национализации имущества граждан, ведущих антироссийскую политику, он имеет в виду исключительно граждан Украины.По словам Цекова, таких объектов в Крыму можно насчитать десятки, если не сотни.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал принадлежащие украинским собственникам предприятия, подлежащие национализации.
https://crimea.ria.ru/20220303/verkhovnaya-rada-odobrila-natsionalizatsiyu-rossiyskikh-aktivov-na-ukraine-1122574640.html
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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владимир зеленский (президент украины), крым, украина, сергей цеков, мнения
Что будет с виллой Зеленского в Крыму - сенатор

Сенатор РФ Цеков: у Зеленского есть в Крыму квартира – ее тоже надо национализировать

12:58 01.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Имущество в Крыму всех без исключения украинских граждан, включая президента Украины Владимира Зеленского, у которого на полуострове апартаменты, должно быть национализировано. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ Сергей Цеков.
"Имущество всех тех людей, которые воюют против России, проводят антироссийскую политику, проводят политику национализации имущества российских граждан на Украине, при этом имеют имущество в РФ, – у всех этих людей однозначно надо национализировать имущество, которое есть в Крыму", – сказал Цеков.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, имеющий недвижимость на полуострове, не является исключением.
"Вот у президента Зеленского есть квартира, апартаменты, что-то в этом роде, – их тоже надо национализировать", – сказал Цеков.
Сенатор подчеркнул, что это его личная точка зрения. И отметил, что, говоря о необходимости национализации имущества граждан, ведущих антироссийскую политику, он имеет в виду исключительно граждан Украины.
По словам Цекова, таких объектов в Крыму можно насчитать десятки, если не сотни.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал принадлежащие украинским собственникам предприятия, подлежащие национализации.
Ситуация в Киеве на фоне ежегодного послания президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:20
Верховная рада одобрила национализацию российских активов на Украине
Владимир Зеленский (президент Украины)КрымУкраинаСергей ЦековМнения
 
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