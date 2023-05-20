https://crimea.ria.ru/20230520/konstantinov-otkryl-novye-fakty-o-nezakonnoy-peredache-kryma-ussr-1128844204.html

Константинов открыл новые факты о незаконной передаче Крыма УССР

Константинов открыл новые факты о незаконной передаче Крыма УССР - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Константинов открыл новые факты о незаконной передаче Крыма УССР

Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году не была оформлена юридически, границы РСФСР не менялись, а значит полуостров никогда не выпадал из состава... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T11:02

2023-05-20T11:02

2023-05-20T11:02

крым

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году не была оформлена юридически, границы РСФСР не менялись, а значит полуостров никогда не выпадал из состава России. Об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.Крым не покидал состав РоссииПо его словам обоснование для отмены незаконного решения 1954 года будет подготовлено в короткие сроки, поскольку вопрос не содержит "казуистических юридических норм", которые требовали бы сложных доказательств.Другие нарушенияКроме вопиющих процессуальных нарушений, Константинов также отметил тот факт, что при передаче полуострова не был проведен референдум, культурные, конфессиональные и языковагии гарантии для крымчан нигде не прописывались, а решение о передаче принимал Президиум Верховного совета, который не был наделен соответствующими полномочиями.Ранее эксперт по государственному праву Григорий Демидов перечислил аналогичные правовые нарушения конституционных норм и гарантий при передаче Крыма Украине в 1954 году, назвав передачу большим шулерством. Глава крымского парламента Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене акта 1954 года о передаче Крыма из РСФСР в состав Украинской ССР. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вопрос статуса Крыма с точки зрения международного права был окончательно закрыт в 2014 году, инициативу по отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР можно рассматривать в историческом контексте как своего рода акт восстановления справедливости. 19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР Украинской ССР. Решение объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу Крыма Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрыть гештальт: эксперты о важности отмены акта о передаче Крыма УССРПервый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в РоссиюПочему передача Крыма Украине была незаконной – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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