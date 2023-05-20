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Константинов открыл новые факты о незаконной передаче Крыма УССР - РИА Новости Крым, 20.05.2023
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Константинов открыл новые факты о незаконной передаче Крыма УССР
Константинов открыл новые факты о незаконной передаче Крыма УССР - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Константинов открыл новые факты о незаконной передаче Крыма УССР
Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году не была оформлена юридически, границы РСФСР не менялись, а значит полуостров никогда не выпадал из состава... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T11:02
2023-05-20T11:02
крым
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
передача крыма украине
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году не была оформлена юридически, границы РСФСР не менялись, а значит полуостров никогда не выпадал из состава России. Об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.Крым не покидал состав РоссииПо его словам обоснование для отмены незаконного решения 1954 года будет подготовлено в короткие сроки, поскольку вопрос не содержит "казуистических юридических норм", которые требовали бы сложных доказательств.Другие нарушенияКроме вопиющих процессуальных нарушений, Константинов также отметил тот факт, что при передаче полуострова не был проведен референдум, культурные, конфессиональные и языковагии гарантии для крымчан нигде не прописывались, а решение о передаче принимал Президиум Верховного совета, который не был наделен соответствующими полномочиями.Ранее эксперт по государственному праву Григорий Демидов перечислил аналогичные правовые нарушения конституционных норм и гарантий при передаче Крыма Украине в 1954 году, назвав передачу большим шулерством. Глава крымского парламента Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене акта 1954 года о передаче Крыма из РСФСР в состав Украинской ССР. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вопрос статуса Крыма с точки зрения международного права был окончательно закрыт в 2014 году, инициативу по отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР можно рассматривать в историческом контексте как своего рода акт восстановления справедливости. 19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР Украинской ССР. Решение объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу Крыма Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрыть гештальт: эксперты о важности отмены акта о передаче Крыма УССРПервый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в РоссиюПочему передача Крыма Украине была незаконной – мнение
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, передача крыма украине, новости, новости крыма
Константинов открыл новые факты о незаконной передаче Крыма УССР

Константинов: юридически Крым никогда не выпадал из границ России

11:02 20.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году не была оформлена юридически, границы РСФСР не менялись, а значит полуостров никогда не выпадал из состава России. Об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов.

Крым не покидал состав России

"При пристальном рассмотрении этого вопроса становится очевидно, что мы никогда не покидали состава Российской Федерации, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м. То есть процесс нашего приема-передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен", — цитирует главу крымского парламента РИА Новости.

По его словам обоснование для отмены незаконного решения 1954 года будет подготовлено в короткие сроки, поскольку вопрос не содержит "казуистических юридических норм", которые требовали бы сложных доказательств.

Другие нарушения

Кроме вопиющих процессуальных нарушений, Константинов также отметил тот факт, что при передаче полуострова не был проведен референдум, культурные, конфессиональные и языковагии гарантии для крымчан нигде не прописывались, а решение о передаче принимал Президиум Верховного совета, который не был наделен соответствующими полномочиями.
"Это как если бы государственный совет Крыма принял решение о передаче Техаса Мексике. Это первое. Во-вторых, верховные советы республик вообще не принимали решения о передаче…Все это — только небольшая часть допущенных нарушений. Исходя из этого Крым находится в составе России по законодательству, действовавшему до 1954 года, и никогда из ее состава не выпадал", — заключил председатель республиканского Госсовета.
Ранее эксперт по государственному праву Григорий Демидов перечислил аналогичные правовые нарушения конституционных норм и гарантий при передаче Крыма Украине в 1954 году, назвав передачу большим шулерством.
Глава крымского парламента Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене акта 1954 года о передаче Крыма из РСФСР в состав Украинской ССР.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вопрос статуса Крыма с точки зрения международного права был окончательно закрыт в 2014 году, инициативу по отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР можно рассматривать в историческом контексте как своего рода акт восстановления справедливости.
19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР Украинской ССР. Решение объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.
Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу Крыма Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР.
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