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В МИД России оценили планы отменить указ о передаче Крыма Украине

В МИД России оценили планы отменить указ о передаче Крыма Украине - РИА Новости Крым, 17.05.2023

В МИД России оценили планы отменить указ о передаче Крыма Украине

Вопрос статуса Крыма с точки зрения международного права был окончательно закрыт в 2014 году, инициативу по отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украинской... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T18:51

2023-05-17T18:51

2023-05-17T18:51

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Вопрос статуса Крыма с точки зрения международного права был окончательно закрыт в 2014 году, инициативу по отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР можно рассматривать в историческом контексте как своего рода акт восстановления справедливости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, инициативу Государственного совета Крыма по отмене указа 1954 года можно рассматривать как проявление незыблемости настроений крымчан, для которых воссоединение с Россией стало новой светлой и долгожданной страницей в истории, а также восстановлением исторической справедливости."Отмена принятого в 1954 году постановления о вступлении полуострова в состав УССР, наверное, может рассматриваться как акт исторической справедливости. Но это в большей степени вопрос исторического контекста. Подчеркну, на сегодняшний день юридический статус (Крыма) определен, и вопрос закрыт", - заключила представитель МИД РФ.Инициатива по отмене указа 1954 года19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Решение объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.Глава крымского парламента Владимир Константинов поручил научному совету по правотворчеству при председателе Госсовета РК проработать вопрос об обращении в Конституционный суд РФ по отмене указа президиума Верховного совета СССР о передаче Крымской области из состава РФСР в состав Украинской ССР.По словам главы парламента республики, отмена этого акта будет означать "окончательное закрытие страницы с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины". Константинов отметил, что принятие акта 1954 года было осуществлено с грубейшим нарушением Конституции СССР.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрыть гештальт: эксперты о важности отмены акта о передаче Крыма УССРБольшое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССРПервый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в Россию

https://crimea.ria.ru/20230219/pochemu-peredacha-kryma-ukraine-byla-nezakonnoy--mnenie-1127074139.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крым, история, мнения, новости, ссср, политика, украина, россия