https://crimea.ria.ru/20230516/vlasti-kryma-zapuskayut-protseduru-otmeny-akta-o-peredache-poluostrova-ussr-1128746830.html

Власти Крыма запускают процедуру отмены акта о передаче полуострова УССР

Власти Крыма запускают процедуру отмены акта о передаче полуострова УССР - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Власти Крыма запускают процедуру отмены акта о передаче полуострова УССР

Председатель крымского парламента Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене акта 1954 года о передаче Крыма из... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T12:15

2023-05-16T12:15

2023-05-16T13:03

крым

государственный совет рк (госсовет)

политика

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене акта 1954 года о передаче Крыма из РСФСР в состав Украинской ССР.По словам главы парламента республики, отмена этого акта будет означать "окончательное закрытие страницы с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины". Константинов отметил, что власти Крыма, "жалея чувства отдельных товарищей", постоянно откладывали вопрос отмены этого указа, но сейчас настало время поставить в этом деле точку.19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Решение объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу Крыма Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР.Многие специалисты и представители властей отмечали, что передача Крыма Украинской ССР в 1954 году состоялась с нарушением действовавших на тот момент норм законодательства Советского Союза.По советскому законодательству принятие решений о передаче территории и изменении границ относилось к компетенции Верховных Советов СССР и союзных республик — высших органов государственной власти, а не президиумов и правительств. Таким образом, указ Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" издан не уполномоченным на это органом и в нарушение установленного Конституцией СССР порядка, как и все остальные посвященные этой теме акты президиумов союзных республик.Читайте также на РИА Новости Крым:Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССРВ Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССРПочему передача Крыма Украине была незаконной – мнение

https://crimea.ria.ru/20230516/v-krymu-zhestko-otvetili-zelenskomu-na-slova-o-poluostrove-1128745924.html

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крым, государственный совет рк (госсовет), политика, россия, украина, владимир константинов