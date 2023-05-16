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Власти Крыма запускают процедуру отмены акта о передаче полуострова УССР - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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Власти Крыма запускают процедуру отмены акта о передаче полуострова УССР
Власти Крыма запускают процедуру отмены акта о передаче полуострова УССР - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Власти Крыма запускают процедуру отмены акта о передаче полуострова УССР
Председатель крымского парламента Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене акта 1954 года о передаче Крыма из... РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T12:15
2023-05-16T13:03
крым
государственный совет рк (госсовет)
политика
россия
украина
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене акта 1954 года о передаче Крыма из РСФСР в состав Украинской ССР.По словам главы парламента республики, отмена этого акта будет означать "окончательное закрытие страницы с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины". Константинов отметил, что власти Крыма, "жалея чувства отдельных товарищей", постоянно откладывали вопрос отмены этого указа, но сейчас настало время поставить в этом деле точку.19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Решение объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу Крыма Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР.Многие специалисты и представители властей отмечали, что передача Крыма Украинской ССР в 1954 году состоялась с нарушением действовавших на тот момент норм законодательства Советского Союза.По советскому законодательству принятие решений о передаче территории и изменении границ относилось к компетенции Верховных Советов СССР и союзных республик — высших органов государственной власти, а не президиумов и правительств. Таким образом, указ Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" издан не уполномоченным на это органом и в нарушение установленного Конституцией СССР порядка, как и все остальные посвященные этой теме акты президиумов союзных республик.Читайте также на РИА Новости Крым:Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССРВ Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССРПочему передача Крыма Украине была незаконной – мнение
https://crimea.ria.ru/20230516/v-krymu-zhestko-otvetili-zelenskomu-na-slova-o-poluostrove-1128745924.html
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крым, государственный совет рк (госсовет), политика, россия, украина, владимир константинов
Власти Крыма запускают процедуру отмены акта о передаче полуострова УССР

Власти Крыма намерены обратиться в КС России об отмене акта о передаче полуострова УССР

12:15 16.05.2023 (обновлено: 13:03 16.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ сессионном зале Госсовета Республики Крым
В сессионном зале Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене акта 1954 года о передаче Крыма из РСФСР в состав Украинской ССР.
"Поручаю научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета Республики Крым детально проработать вопрос об обращении в Конституционный суд РФ по отмене указа президиума Верховного совета СССР о передаче Крымской области из состава РФСР в состав Украинской ССР", - сказал Константинов на заседании президиума Госсовета РК.
По словам главы парламента республики, отмена этого акта будет означать "окончательное закрытие страницы с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины". Константинов отметил, что власти Крыма, "жалея чувства отдельных товарищей", постоянно откладывали вопрос отмены этого указа, но сейчас настало время поставить в этом деле точку.

"В политическом плане мы, конечно, все сделали в 2014 году, но в правовом... Для этого следует дать юридическую оценку процессу передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Этот процесс политически был ничтожен, он был осуществлен с грубейшим нарушением Конституции СССР. Наше возвращение уже состоялось, а с этим политико-правовым недоразумением (указом 1954 года – ред.) нужно покончить раз и навсегда", - подчеркнул председатель Госсовета республики.

19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Решение объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.
Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу Крыма Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР.
Многие специалисты и представители властей отмечали, что передача Крыма Украинской ССР в 1954 году состоялась с нарушением действовавших на тот момент норм законодательства Советского Союза.
По советскому законодательству принятие решений о передаче территории и изменении границ относилось к компетенции Верховных Советов СССР и союзных республик — высших органов государственной власти, а не президиумов и правительств. Таким образом, указ Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" издан не уполномоченным на это органом и в нарушение установленного Конституцией СССР порядка, как и все остальные посвященные этой теме акты президиумов союзных республик.
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