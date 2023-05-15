Рейтинг@Mail.ru
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230515/bolshoe-shulerstvo-kak-krym-otdali-ukraine-v-obkhod-konstitutsii-sssr-1128737372.html
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР
Передача Крыма в состав УССР в 1954 году произошла с нарушением целого ряда действовавших на тот момент конституционных норм и гарантий. Как и 69 лет назад, в... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T21:01
2023-05-15T21:01
крым
эксклюзивы риа новости крым
украина
история
общество
закон и право
мнения
культура
русский язык
григорий демидов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119472651_0:99:1620:1010_1920x0_80_0_0_1b5dd3c511b4b3814a2d52a613a981b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Передача Крыма в состав УССР в 1954 году произошла с нарушением целого ряда действовавших на тот момент конституционных норм и гарантий. Как и 69 лет назад, в нарушение советской Конституции полуостров вместе с людьми отдали Украине. Почему вопрос об отмене этого незаконного решения не потерял актуальности для региона даже с возвращением в состав России – об этом РИА Новости Крым рассказали специалисты в области истории и права, оценивая соответствующую инициативу республиканских властей.Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Госсовете республики инициируют вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР. Этот вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании президиума Госсовета республики. Юридический беспредел"Прямо из текста союзной конституции следует, что Президиум Верховного совета не был наделен полномочиями решать вопрос о передаче территорий. Однако решение было принято органом вне своих полномочий", - называет первое нарушение Конституции в вопросе передачи Крыма Украине эксперт по государственному праву Григорий Демидов.Уже только одного этого факта, по его словам, достаточно, чтобы признать передачу незаконной, однако есть и другие. В частности, прямое нарушение конституционных этнических, конфессиональных, культурных прав самих жителей полуострова, "которых в 1954-ом никто не спрашивал, с которыми никто не советовался".Мнения историков"В 1954 году решение принималось при очень сомнительных обстоятельствах. И чем больше документов мы сегодня рассматриваем по этому поводу, тем больше вопросов возникает", - говорит историк, ректором РГГУ Александр Безбородов.Он также подчеркивает, что референдум о передаче Крыма УССР не проводился, мнение населения не учитывалось, а вот стремление Никиты Хрущева заручиться поддержкой украинской номенклатуры было велико.С этой позицией согласен доцент Крымского федерального университета, крымовед Сергей Киселев: "Отменять решение надо безусловно и не для "галочки", а используя всю мощь юридической науки, основываясь на неправомочности и незаконности передачи Крыма. Вообще нормы закона в отношении Крыма были нарушены дважды: впервые в 1945 году, когда у Крыма и крымчан отняли статус автономной советской социалистической республики. И во второй раз - в 1954-ом, когда на тот момент уже Крымскую область вместе с людьми "подарили" Украине. Это чудовищное нарушение прав людей".Восстановить справедливостьГоворя о нарушении прав людей, эксперты подчеркивают современное поведение Украины в этом вопросе: в частности запреты на русский язык и даже на православие. Украина жестко нарушает Европейскую хартию местных региональных языков и Конвенцию прав национальных меньшинств, которые сама же ранее ратифицировала. Для русскоязычного Крыма в составе Украины не оставалось шансов продолжить говорить на родном языке и сохранить свою идентичность под руководством действующего киевского режима, пришедшего к власти путем государственного переворота, убеждены эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – экспертВхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историкКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
https://crimea.ria.ru/20230501/zachem-ssha-i-britanii-byli-nuzhny-ukrainskie-natsionalisty--dokumenty-smersh-1128333230.html
https://crimea.ria.ru/20230409/tak-govoril-stepanych-samye-yarkie-izrecheniya-viktora-chernomyrdina-1128052453.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119472651_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_9b033b10e5e27d68706a066e5e45d52b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, украина, история, общество, закон и право, мнения, культура, русский язык, григорий демидов, александр безбородов, сергей киселев, авторы, ссср
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР

Эксперты оценили законность передачи Крыма Украине в 1954 году

21:01 15.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГерб УССР на здании совета министров республики Крымм
Герб УССР на здании совета министров республики Крымм - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Передача Крыма в состав УССР в 1954 году произошла с нарушением целого ряда действовавших на тот момент конституционных норм и гарантий. Как и 69 лет назад, в нарушение советской Конституции полуостров вместе с людьми отдали Украине. Почему вопрос об отмене этого незаконного решения не потерял актуальности для региона даже с возвращением в состав России – об этом РИА Новости Крым рассказали специалисты в области истории и права, оценивая соответствующую инициативу республиканских властей.
Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Госсовете республики инициируют вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР. Этот вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании президиума Госсовета республики.

Юридический беспредел

"Прямо из текста союзной конституции следует, что Президиум Верховного совета не был наделен полномочиями решать вопрос о передаче территорий. Однако решение было принято органом вне своих полномочий", - называет первое нарушение Конституции в вопросе передачи Крыма Украине эксперт по государственному праву Григорий Демидов.
Уже только одного этого факта, по его словам, достаточно, чтобы признать передачу незаконной, однако есть и другие. В частности, прямое нарушение конституционных этнических, конфессиональных, культурных прав самих жителей полуострова, "которых в 1954-ом никто не спрашивал, с которыми никто не советовался".
"Но самое большое шулерство состоит в следующем: решение о передаче территории приняли, но границы ни РСФСР, ни УССР не изменили, решений таких нет. Фактически это говорит только о передаче управления территориями Киеву, и это опять же чистейшее нарушение Конституции", - поясняет юрист.
Выставка в Севастополе, посвященная 75-летию создания управления контрразведки Смерш - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
1 мая, 18:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зачем США и Британии были нужны украинские националисты – документы СМЕРШ

Мнения историков

"В 1954 году решение принималось при очень сомнительных обстоятельствах. И чем больше документов мы сегодня рассматриваем по этому поводу, тем больше вопросов возникает", - говорит историк, ректором РГГУ Александр Безбородов.
Он также подчеркивает, что референдум о передаче Крыма УССР не проводился, мнение населения не учитывалось, а вот стремление Никиты Хрущева заручиться поддержкой украинской номенклатуры было велико.
"Дело в том, что Хрущев укреплялся во власти в это время: в 1954 году у него были серьезные соперники, например, Маленков. Надо было завоевывать региональные элиты. И, конечно, здесь была слишком сильная политическая мотивация. Поэтому, с точки зрения исторической, те политические решения сегодня нуждаются в переоценке", - убежден эксперт.
С этой позицией согласен доцент Крымского федерального университета, крымовед Сергей Киселев:
"Отменять решение надо безусловно и не для "галочки", а используя всю мощь юридической науки, основываясь на неправомочности и незаконности передачи Крыма. Вообще нормы закона в отношении Крыма были нарушены дважды: впервые в 1945 году, когда у Крыма и крымчан отняли статус автономной советской социалистической республики. И во второй раз - в 1954-ом, когда на тот момент уже Крымскую область вместе с людьми "подарили" Украине. Это чудовищное нарушение прав людей".
Виктору Черномырдину исполнилось бы 85 - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
9 апреля, 12:01
Так говорил Степаныч: самые яркие изречения Виктора Черномырдина

Восстановить справедливость

Говоря о нарушении прав людей, эксперты подчеркивают современное поведение Украины в этом вопросе: в частности запреты на русский язык и даже на православие. Украина жестко нарушает Европейскую хартию местных региональных языков и Конвенцию прав национальных меньшинств, которые сама же ранее ратифицировала. Для русскоязычного Крыма в составе Украины не оставалось шансов продолжить говорить на родном языке и сохранить свою идентичность под руководством действующего киевского режима, пришедшего к власти путем государственного переворота, убеждены эксперты.
"Я считаю, что к этому вопросу нужно вернуться, во всяком случае, чтобы расставить точки над "i". Нужно поднимать эту тему громко, чтобы международной общественности стало понятно, как передавался Крым. Они же ничего об этом не знают, а те, кто знает - лгут, пока мы молчим. Ситуация станет понятна: почему вообще возник вопрос о возвращении Крыма в состав России в 2014 году. Именно потому, что нарушались самым кошмарным образом этнические, языковые права местного населения", - поясняет юрист Григорий Демидов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – эксперт
Вхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историк
Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымУкраинаИсторияОбществоЗакон и правоМненияКультураРусский языкГригорий ДемидовАлександр БезбородовСергей КиселевАвторыСССР
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Главные события и заявления дня: 15 мая
21:01Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР
20:49На западе Крыма на несколько дней отключат газ
20:28В Севастополе прошел турнир памяти погибшего в зоне СВО замкома ЧФ
20:13Последние звонки в Белгородской области пройдут онлайн
20:03Вместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документ
19:46Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму
19:27Великобритания вооружает Украину: как должна ответить Россия
19:09Белгородская область под массированным обстрелом ВСУ
18:52Факторы настораживающие: ПВО Беларуси переведены в готовность номер один
18:20Над Балтикой обнаружены два иностранных самолета: в воздух поднят Су-27
17:59Закон бумеранга: Европа рискует "накрыться" собственным ураном
17:38В Крыму экс-судье грозит срок за смертельное ДТП и побег с места аварии
17:23В Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек
16:43Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске
16:21Последние звонки в Севастополе: в школах усилят охрану
16:03На горе Кошка в Крыму пострадал турист
15:50Второй тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше
15:19Более 600 погибших, два сбитых вертолета и 21 дрон – потери ВСУ за сутки
15:07Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет
Лента новостейМолния