Рейтинг@Mail.ru
Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – эксперт - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230419/kak-zapad-reagiroval-na-vkhozhdenie-kryma-v-rossiyu-v-1783-godu--ekspert-1128271550.html
Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – эксперт
Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – эксперт - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – эксперт
Ведущие государства Запада выступали против вхождения Крыма в состав России, как в 2014 году, так и в 1783-м, когда полуостров стал частью Российской империи... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T21:06
2023-04-19T21:06
радио "спутник в крыму"
крым
история
россия
сергей киселев
мнения
екатерина ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110447/17/1104471708_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_5b7f10d5c9ab11a01a0236986779f146.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Ведущие государства Запада выступали против вхождения Крыма в состав России, как в 2014 году, так и в 1783-м, когда полуостров стал частью Российской империи. Однако в обоих случаях российскому руководству удалось эффективно воспользоваться общей международной ситуацией и дважды переиграть Запад в этом вопросе. Об этом рассказал доцент Крымского федерального университета, крымовед Сергей Киселев в эфире радио "Спутник в Крыму".Обеспечение безопасности и восстановление справедливости19 апреля 1783 года императрица России Екатерина II подписала манифест "О принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Этому событию предшествовали русско-турецкие войны, приведшие к многочисленным поражениям Турции. По словам Киселева, именно в тот период сложилась наиболее благоприятная ситуация для того, чтобы присоединить Крым.Эксперт отметил, что присоединение Крыма к Российской империи было продиктовано не только исторической необходимостью и восстановлением исторической справедливости, но и важным действием по обеспечению безопасности для государства с целью окончательно решить проблему южных границ и избавиться от угрозы угона местного населения в рабство.В частности, за 350 лет существования невольничьих рынков в Крыму через них прошли, по самым минимальным данным западных исследователей, около трех миллионов человек, по данным историка XIX века Владимира Ломанского, 4,5 миллиона невольников. Это примерно половина рабов, которые угнаны из Африки в Северную и Южную Америку за всю историю рабовладения.Крым намертво привязался к РоссииКроме того, присоединение Крыма и Северного Причерноморья объяснялась экономической целесообразностью. Основным экспортным товаром России тогда являлся хлеб, были нужны логистические пути для его вывоза на мировой рынок. Поэтому выход к бассейну Черного моря был жизненной и экономической необходимостью, на которую российское руководство не могло не пойти, пояснил Киселев.Он также отметил, что Крым в XVIII веке уже был стратегически важным регионом, а сегодня его ценность значительно усилилась. По мнению эксперта, Крым можно считать самым успешным примером хозяйственной и культурной интеграции новых территорий в российское государство, если сравнивать, например, соответствующее освоение территорий Кавказа или Средней Азии.19 апреля исполняется 240 лет со дня принятия Крыма в состав Российской империи. В этот день в 1783 году императрица Екатерина II издала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Благодаря принятию в состав России началось хозяйственное развитие всего крымского региона. На полуострове была ликвидирована работорговля, была создана система управления с привлечением местного многонационального населения. В Причерноморье и Крыму были построены новые города и порты. Жителям новых российских земель, включая крымских татар, были предоставлены равные права с другими подданными, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений".После подписания манифеста о присоединении Крыма Россия стала полноценной черноморской державой, в основанном в 1783 году Севастополе началось строительство военно-морского флота.Принимая во внимание государственную важность вхождения Крыма в состав России, в 2018 году 19 апреля был включен в официальный список дней воинской славы и памятных дат России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"Потомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российским Потомок Екатерины II в Крыму: горжусь тем, что я русский и православный
https://crimea.ria.ru/20230419/ot-kubani-do-beregov-dnepra-240-let-tavricheskoy-gubernii-1128239486.html
https://crimea.ria.ru/20230419/vkhozhdenie-v-rossiyskuyu-imperiyu-oznamenovalo-novuyu-sudbu-kryma--istorik-1128257402.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110447/17/1104471708_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_91bd8c5df2d9f8c3a7868da781bb1ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, история, россия, сергей киселев, мнения, екатерина ii
Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – эксперт

Крымовед Киселев сравнил реакцию Запада на присоединение Крыма к России в XVII и XXI веках

21:06 19.04.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВ Симферополе заложили капсулу строительства памятника Екатерине II.
В Симферополе заложили капсулу строительства памятника Екатерине II. - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Ведущие государства Запада выступали против вхождения Крыма в состав России, как в 2014 году, так и в 1783-м, когда полуостров стал частью Российской империи. Однако в обоих случаях российскому руководству удалось эффективно воспользоваться общей международной ситуацией и дважды переиграть Запад в этом вопросе. Об этом рассказал доцент Крымского федерального университета, крымовед Сергей Киселев в эфире радио "Спутник в Крыму".

Обеспечение безопасности и восстановление справедливости

19 апреля 1783 года императрица России Екатерина II подписала манифест "О принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Этому событию предшествовали русско-турецкие войны, приведшие к многочисленным поражениям Турции. По словам Киселева, именно в тот период сложилась наиболее благоприятная ситуация для того, чтобы присоединить Крым.
"В 1783 году западные страны в частности Франция, выражали свое недовольство, но в это время Австрийская империя приобрела территории в бассейне Дуная, отторгла их от Турции, Франция включила в свой состав Корсику, и Российская империя сохранила молчание по этому поводу, за колонии в Северной Америке французы с англичанами вели войну. То есть сложилась благоприятная ситуация. Поэтому князь Григорий Потемкин в своем письме Екатерине II призывал императрицу воспользоваться случаем (и присоединить Крым), потому что такового может и не представиться", – сказал специалист.
Эксперт отметил, что присоединение Крыма к Российской империи было продиктовано не только исторической необходимостью и восстановлением исторической справедливости, но и важным действием по обеспечению безопасности для государства с целью окончательно решить проблему южных границ и избавиться от угрозы угона местного населения в рабство.
В частности, за 350 лет существования невольничьих рынков в Крыму через них прошли, по самым минимальным данным западных исследователей, около трех миллионов человек, по данным историка XIX века Владимира Ломанского, 4,5 миллиона невольников. Это примерно половина рабов, которые угнаны из Африки в Северную и Южную Америку за всю историю рабовладения.
Так выглядел Мелитополь в начале ХХ века
07:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
От Кубани до берегов Днепра: 240 лет Таврической губернии

Крым намертво привязался к России

Кроме того, присоединение Крыма и Северного Причерноморья объяснялась экономической целесообразностью. Основным экспортным товаром России тогда являлся хлеб, были нужны логистические пути для его вывоза на мировой рынок. Поэтому выход к бассейну Черного моря был жизненной и экономической необходимостью, на которую российское руководство не могло не пойти, пояснил Киселев.
Он также отметил, что Крым в XVIII веке уже был стратегически важным регионом, а сегодня его ценность значительно усилилась. По мнению эксперта, Крым можно считать самым успешным примером хозяйственной и культурной интеграции новых территорий в российское государство, если сравнивать, например, соответствующее освоение территорий Кавказа или Средней Азии.
"С XVIII века усилиями ученых, путешественников, писателей, художников, музыкантов архитекторов был создан тот огромный культурный пласт, который, как духовная пуповина, намертво привязал Крым к России. Именно верностью этой русской культуре и можно объяснить ту верность, которую крымчане показали всему миру в 2014 году. От "крымской весны" 1783 года прекрасно перебрасывается мостик в Крымскую весну 2014 года, когда крымчане, сохранив цивилизационную верность своей отчизне, проголосовали так, как они проголосовали", – заключил Киселев.
Профессор Юрченко: присоединение к Российской империи ознаменовало новую судьбу Крыма - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
15:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Вхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историк
19 апреля исполняется 240 лет со дня принятия Крыма в состав Российской империи. В этот день в 1783 году императрица Екатерина II издала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Благодаря принятию в состав России началось хозяйственное развитие всего крымского региона. На полуострове была ликвидирована работорговля, была создана система управления с привлечением местного многонационального населения. В Причерноморье и Крыму были построены новые города и порты. Жителям новых российских земель, включая крымских татар, были предоставлены равные права с другими подданными, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений".
После подписания манифеста о присоединении Крыма Россия стала полноценной черноморской державой, в основанном в 1783 году Севастополе началось строительство военно-морского флота.
Принимая во внимание государственную важность вхождения Крыма в состав России, в 2018 году 19 апреля был включен в официальный список дней воинской славы и памятных дат России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"
Потомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российским
Потомок Екатерины II в Крыму: горжусь тем, что я русский и православный
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымИсторияРоссияСергей КиселевМненияЕкатерина II
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:46В Крымском федеральном университете появится новый факультет
21:27Главные события и заявления дня: 19 апреля
21:18Управляемые ракеты для Bradley и миллионы патронов передадут Киеву США
21:14Эксперт оценил вероятность нападения Польши на Белоруссию
21:06Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – эксперт
20:52Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму
20:37"Дорога на Ялту": Лещенко объяснил, почему сейчас важна военная песня
20:14Зачем Зеленский ездил на границу с Белоруссией – мнение эксперта
19:56Более 30 млн долларов: в Крыму подсчитали экспортную выручку за 2022 год
19:39Росгвардия проведет учения в Керчи
19:24В Севастополе открыли вторую очередь кадетского корпуса СК России
19:08В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы
18:53"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева
18:39Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации
18:33На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых имен 3:04
18:26Путин поручил срочно решить проблему заторов на админгранице ЛНР
18:19В Симферополе иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре
18:09В Севастополе идут учения по обороне рейда
18:02Путин: ответственность за развитие новых регионов закрепят за кабмином
17:51Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила более 650 боевиков
Лента новостейМолния