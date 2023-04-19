https://crimea.ria.ru/20230419/kak-zapad-reagiroval-na-vkhozhdenie-kryma-v-rossiyu-v-1783-godu--ekspert-1128271550.html

Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – эксперт

Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – эксперт - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – эксперт

Ведущие государства Запада выступали против вхождения Крыма в состав России, как в 2014 году, так и в 1783-м, когда полуостров стал частью Российской империи... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T21:06

2023-04-19T21:06

2023-04-19T21:06

радио "спутник в крыму"

крым

история

россия

сергей киселев

мнения

екатерина ii

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Ведущие государства Запада выступали против вхождения Крыма в состав России, как в 2014 году, так и в 1783-м, когда полуостров стал частью Российской империи. Однако в обоих случаях российскому руководству удалось эффективно воспользоваться общей международной ситуацией и дважды переиграть Запад в этом вопросе. Об этом рассказал доцент Крымского федерального университета, крымовед Сергей Киселев в эфире радио "Спутник в Крыму".Обеспечение безопасности и восстановление справедливости19 апреля 1783 года императрица России Екатерина II подписала манифест "О принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую". Этому событию предшествовали русско-турецкие войны, приведшие к многочисленным поражениям Турции. По словам Киселева, именно в тот период сложилась наиболее благоприятная ситуация для того, чтобы присоединить Крым.Эксперт отметил, что присоединение Крыма к Российской империи было продиктовано не только исторической необходимостью и восстановлением исторической справедливости, но и важным действием по обеспечению безопасности для государства с целью окончательно решить проблему южных границ и избавиться от угрозы угона местного населения в рабство.В частности, за 350 лет существования невольничьих рынков в Крыму через них прошли, по самым минимальным данным западных исследователей, около трех миллионов человек, по данным историка XIX века Владимира Ломанского, 4,5 миллиона невольников. Это примерно половина рабов, которые угнаны из Африки в Северную и Южную Америку за всю историю рабовладения.Крым намертво привязался к РоссииКроме того, присоединение Крыма и Северного Причерноморья объяснялась экономической целесообразностью. Основным экспортным товаром России тогда являлся хлеб, были нужны логистические пути для его вывоза на мировой рынок. Поэтому выход к бассейну Черного моря был жизненной и экономической необходимостью, на которую российское руководство не могло не пойти, пояснил Киселев.Он также отметил, что Крым в XVIII веке уже был стратегически важным регионом, а сегодня его ценность значительно усилилась. По мнению эксперта, Крым можно считать самым успешным примером хозяйственной и культурной интеграции новых территорий в российское государство, если сравнивать, например, соответствующее освоение территорий Кавказа или Средней Азии.19 апреля исполняется 240 лет со дня принятия Крыма в состав Российской империи. В этот день в 1783 году императрица Екатерина II издала манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Благодаря принятию в состав России началось хозяйственное развитие всего крымского региона. На полуострове была ликвидирована работорговля, была создана система управления с привлечением местного многонационального населения. В Причерноморье и Крыму были построены новые города и порты. Жителям новых российских земель, включая крымских татар, были предоставлены равные права с другими подданными, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений".После подписания манифеста о присоединении Крыма Россия стала полноценной черноморской державой, в основанном в 1783 году Севастополе началось строительство военно-морского флота.Принимая во внимание государственную важность вхождения Крыма в состав России, в 2018 году 19 апреля был включен в официальный список дней воинской славы и памятных дат России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"Потомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российским Потомок Екатерины II в Крыму: горжусь тем, что я русский и православный

https://crimea.ria.ru/20230419/ot-kubani-do-beregov-dnepra-240-let-tavricheskoy-gubernii-1128239486.html

https://crimea.ria.ru/20230419/vkhozhdenie-v-rossiyskuyu-imperiyu-oznamenovalo-novuyu-sudbu-kryma--istorik-1128257402.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, история, россия, сергей киселев, мнения, екатерина ii