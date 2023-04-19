https://crimea.ria.ru/20230419/potomok-ekateriny-ii-zapad-rano-ili-pozdno-priznaet-krym-rossiyskim-1128250701.html

Потомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российским

Потомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российским - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Потомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российским

Признание российского статуса Крыма мировым сообществом неизбежно, причем в Европе это понимают гораздо лучше, чем в США. Такое мнение высказал князь Андрей... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T08:11

2023-04-19T08:11

2023-04-19T08:11

андрей калагеорги

екатерина ii

история

крым в истории: секреты, факты, фото

россия

российская империя

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Признание российского статуса Крыма мировым сообществом неизбежно, причем в Европе это понимают гораздо лучше, чем в США. Такое мнение высказал князь Андрей Калагеорги – прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина-Таврического.По словам потомка российской императрицы, пожившего в США и Европе, американские политики манипулируют сознанием большинства населения страны, нагнетая агрессивную русофобию.Калагеорги также заявил, что больше никогда не вернется в США, поскольку считает себя русским человеком, а Россию – своей родиной.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко объяснил, почему Россия присоединила Крым"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – МурадовНационализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Потомок Екатерины II князь Калагеорги: Запад рано или поздно признает Крым российским Потомок Екатерины II князь Калагеорги: Запад рано или поздно признает Крым российским 2023-04-19T08:11 true PT1M05S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей калагеорги, екатерина ii, история, крым в истории: секреты, факты, фото, россия, российская империя, мнения, видео