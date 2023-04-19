https://crimea.ria.ru/20230419/potomok-ekateriny-ii-zapad-rano-ili-pozdno-priznaet-krym-rossiyskim-1128250701.html
Потомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российским
Потомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российским - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Потомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российским
Признание российского статуса Крыма мировым сообществом неизбежно, причем в Европе это понимают гораздо лучше, чем в США. Такое мнение высказал князь Андрей... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T08:11
2023-04-19T08:11
2023-04-19T08:11
андрей калагеорги
екатерина ii
история
крым в истории: секреты, факты, фото
россия
российская империя
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Признание российского статуса Крыма мировым сообществом неизбежно, причем в Европе это понимают гораздо лучше, чем в США. Такое мнение высказал князь Андрей Калагеорги – прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина-Таврического.По словам потомка российской императрицы, пожившего в США и Европе, американские политики манипулируют сознанием большинства населения страны, нагнетая агрессивную русофобию.Калагеорги также заявил, что больше никогда не вернется в США, поскольку считает себя русским человеком, а Россию – своей родиной.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко объяснил, почему Россия присоединила Крым"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – МурадовНационализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для России
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Потомок Екатерины II князь Калагеорги: Запад рано или поздно признает Крым российским
Потомок Екатерины II князь Калагеорги: Запад рано или поздно признает Крым российским
2023-04-19T08:11
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РИА Новости Крым
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андрей калагеорги, екатерина ii, история, крым в истории: секреты, факты, фото, россия, российская империя, мнения, видео
Потомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российским
Потомок Екатерины II князь Калагеорги: Запад рано или поздно признает Крым российским
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Признание российского статуса Крыма мировым сообществом неизбежно, причем в Европе это понимают гораздо лучше, чем в США. Такое мнение высказал князь Андрей Калагеорги – прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина-Таврического.
"Признает ли международное сообщество Крым? Думаю, да, тем более в Европе. Там это (неотъемлемость Крыма от России – ред.) понимают гораздо больше, чем в Америке. Сейчас европейцы с США стараются дружить, но это до поры до времени", – сказал Калагеорги журналистам в Ливадии кулуарах международной научно-политической конференции, посвященной 240-летию вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав России.
По словам потомка российской императрицы, пожившего в США и Европе, американские политики манипулируют сознанием большинства населения страны, нагнетая агрессивную русофобию.
"Я заблокировал всех своих бывших друзей из США. Того, что происходило с 2014 года, они даже не знают, а сейчас говорят: "вот в прошлом году началась война". Не в прошлом году она началась, а еще в 2014 году, когда Америка устроила это все", – сказал он.
Калагеорги также заявил, что больше никогда не вернется в США, поскольку считает себя русским человеком, а Россию – своей родиной.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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