https://crimea.ria.ru/20230316/krymskaya-vesna-izmenila-mirovoy-geopoliticheskiy-landshaft--muradov-1127590274.html

"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – Мурадов

"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – Мурадов - РИА Новости Крым, 16.03.2023

"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – Мурадов

Вхождение Крыма в состав России стало исходной точкой изменения глобального геополитического ландшафта и точкой отсчета нового русского мира. Такое мнение... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T19:36

2023-03-16T19:36

2023-03-16T19:57

георгий мурадов

крым

крымская весна: девять лет вместе

общество

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Вхождение Крыма в состав России стало исходной точкой изменения глобального геополитического ландшафта и точкой отсчета нового русского мира. Такое мнение высказал вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.По его словам, события 2014 года стали "точкой невозврата для всей России к ее зависимости от стран Запада, от однополярного мира, от закабаления и покорности". С другой стороны, "Крымская весна" стала и точкой отсчета нового русского мира и нового русского пути, а также "точкой отсчета России как независимой и в полном смысле суверенной державы", отметил постпред РК при президенте.Поэтому, по его мнению, противники России будут делать все, чтобы подорвать эти достижения и не допустить этого нового мироустройства.Девять лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Национализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для РоссииДевять лет дома: Крым отмечает годовщину референдума о воссоединении с РФКрым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума

https://crimea.ria.ru/20230316/nazvana-summa-vlozheniy-v-ekonomiku-kryma-za-9-let-v-sostave-rossii-1127588528.html

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Мурадов: "Крымская весна" стала точкой изменения глобального геополитического ландшафта Мурадов: "Крымская весна" стала точкой изменения глобального геополитического ландшафта 2023-03-16T19:36 true PT1M51S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, крым, крымская весна: девять лет вместе, общество, политика