https://crimea.ria.ru/20230316/krymskaya-vesna-izmenila-mirovoy-geopoliticheskiy-landshaft--muradov-1127590274.html
"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – Мурадов
"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – Мурадов - РИА Новости Крым, 16.03.2023
"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – Мурадов
Вхождение Крыма в состав России стало исходной точкой изменения глобального геополитического ландшафта и точкой отсчета нового русского мира. Такое мнение... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T19:36
2023-03-16T19:36
2023-03-16T19:57
георгий мурадов
крым
крымская весна: девять лет вместе
общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Вхождение Крыма в состав России стало исходной точкой изменения глобального геополитического ландшафта и точкой отсчета нового русского мира. Такое мнение высказал вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.По его словам, события 2014 года стали "точкой невозврата для всей России к ее зависимости от стран Запада, от однополярного мира, от закабаления и покорности". С другой стороны, "Крымская весна" стала и точкой отсчета нового русского мира и нового русского пути, а также "точкой отсчета России как независимой и в полном смысле суверенной державы", отметил постпред РК при президенте.Поэтому, по его мнению, противники России будут делать все, чтобы подорвать эти достижения и не допустить этого нового мироустройства.Девять лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Национализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для РоссииДевять лет дома: Крым отмечает годовщину референдума о воссоединении с РФКрым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума
https://crimea.ria.ru/20230316/nazvana-summa-vlozheniy-v-ekonomiku-kryma-za-9-let-v-sostave-rossii-1127588528.html
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Мурадов: "Крымская весна" стала точкой изменения глобального геополитического ландшафта
Мурадов: "Крымская весна" стала точкой изменения глобального геополитического ландшафта
2023-03-16T19:36
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РИА Новости Крым
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георгий мурадов, крым, крымская весна: девять лет вместе, общество, политика
"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – Мурадов
Мурадов: "Крымская весна" стала точкой изменения глобального геополитического ландшафта
19:36 16.03.2023 (обновлено: 19:57 16.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Вхождение Крыма в состав России стало исходной точкой изменения глобального геополитического ландшафта и точкой отсчета нового русского мира. Такое мнение высказал вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Крымская весна", сами крымчане своей пассионарностью и решительностью сдвинули мир. Именно "Крымская весна" стала некоей исходной точкой изменения глобального геополитического ландшафта. И именно крымский народ первым в XXI веке сбросил оковы неоглобализма и новых современных форм колониализма", – сказал Мурадов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.
По его словам, события 2014 года стали "точкой невозврата для всей России к ее зависимости от стран Запада, от однополярного мира, от закабаления и покорности". С другой стороны, "Крымская весна" стала и точкой отсчета нового русского мира и нового русского пути, а также "точкой отсчета России как независимой и в полном смысле суверенной державы", отметил постпред РК при президенте.
Поэтому, по его мнению, противники России будут делать все, чтобы подорвать эти достижения и не допустить этого нового мироустройства.
"Здесь на "крымском плацдарме" будет еще многое решаться. Именно здесь роль Крыма будет огромной, если мы сможем абсолютно твердо защитить Крым и показать миру, что процесс всего переустройства мира необратим", – добавил Мурадов.
Девять лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".
96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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