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Девять лет дома: Крым отмечает годовщину референдума о воссоединении с РФ

Девять лет дома: Крым отмечает годовщину референдума о воссоединении с РФ - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Девять лет дома: Крым отмечает годовщину референдума о воссоединении с РФ

В Крыму стартовали торжественные мероприятия, посвященные девятой годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией. РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T11:41

2023-03-16T11:41

2023-03-16T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Крыму стартовали торжественные мероприятия, посвященные девятой годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.В четверг руководители республики возложили цветы к "Памятнику народному ополчению всех времен". В церемонии приняли участие глава РК Сергей Аксенов председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, руководство Симферополя, представители МЧС, МВД, Росгвардии, ветераны крымской "Народной самообороны", жители крымской столицы.По словам Сергея Аксенова, главным прорывом для региона за прошедшие девять лет стало то, что Крым выжил в очень сложных условиях.Владимир Константинов в свою очередь отметил особый дух, который царил в Крыму в период подготовки и проведения референдума.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>"Крымская весна" – это политическое чудо, феномен. Я не уверен, что где-то еще это возможно повторить. Все в Крыму были на одном дыхании, такого единства я в своей жизни никогда не видел", – поделился воспоминаниями спикер парламента региона.Ранее, в интервью РИА Новости Крым Сергей Аксенов подчеркнул, что возвращение Крыма в Россию без преувеличения было долгожданным и правильным решением, которое жители полуострова из года в год подтверждают в различных социологических опросах.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда подавляющее большинство избирателей в Крыму и Севастополе высказались за вхождение в состав России. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Как безучастность Горбачева предопределила возвращение Крыма в РоссиюКрым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдумаДевять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму

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В Крыму состоялись мероприятия в честь 9-й годовщины референдума о воссоединении с РФ В Крыму состоялись мероприятия в честь 9-й годовщины референдума о воссоединении с РФ 2023-03-16T11:41 true PT1M59S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, сергей аксенов, владимир константинов, крым, новости крыма, общество, россия, симферополь, видео