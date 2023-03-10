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Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – Аксенов - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – Аксенов
Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – Аксенов - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – Аксенов
Жители Крыма не разочаровались в своем выборе, который они сделали в 2014 году в пользу воссоединения региона с Россией. Об этом в интервью РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T12:30
2023-03-10T12:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма не разочаровались в своем выборе, который они сделали в 2014 году в пользу воссоединения региона с Россией. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов, отвечая на вопрос о главных достижениях крымской команды.Возвращение Крыма в Россию, по его словам, без преувеличения было долгожданным и правильным решением, которое жители полуострова из года в год подтверждают в различных социологических опросах.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням &gt;&gt;&gt;"Я уверен, что перед 18 марта будут публиковать социологии по Крыму все крупные агентства. Я уверен и знаю результаты, что подавляющее большинство крымчан, 95% опрошенных, высказываются за то, что поддержали бы без всяких вопросов референдум и на сегодняшний день. Без всяких сомнений. Поэтому выбор правильный, справедливый, естественный. По-другому быть не могло. Мы дома, в России, и свой дом никогда не поменяем", - заключил Аксенов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда подавляющее большинство избирателей в Крыму и Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ КремляКрым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроектыНа всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь граждан — Путин
https://crimea.ria.ru/20230228/pozyvnoy-krym-kak-maydan-2014-izmenil-sudbu-malchishki-1127234822.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Губернатор Аксенов: крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году
Губернатор Аксенов: крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году
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Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – Аксенов

Губернатор Аксенов: крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году

12:30 10.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма не разочаровались в своем выборе, который они сделали в 2014 году в пользу воссоединения региона с Россией. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов, отвечая на вопрос о главных достижениях крымской команды.

"Главное, что люди не разочаровались, все-таки, в том выборе, который был сделан в 2014 году. На мой взгляд, это и есть главное достижение. Все было сделано правильно. И никто не ошибся, все знали, что, если наш президент что-то обещает, это будет 100% доведено до логического завершения и выполнено. Вера в президента, вера в Россию в целом нам помогает двигаться вперед", - рассказал Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым.

Возвращение Крыма в Россию, по его словам, без преувеличения было долгожданным и правильным решением, которое жители полуострова из года в год подтверждают в различных социологических опросах.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>>
"Я уверен, что перед 18 марта будут публиковать социологии по Крыму все крупные агентства. Я уверен и знаю результаты, что подавляющее большинство крымчан, 95% опрошенных, высказываются за то, что поддержали бы без всяких вопросов референдум и на сегодняшний день. Без всяких сомнений. Поэтому выбор правильный, справедливый, естественный. По-другому быть не могло. Мы дома, в России, и свой дом никогда не поменяем", - заключил Аксенов.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда подавляющее большинство избирателей в Крыму и Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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