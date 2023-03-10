https://crimea.ria.ru/20230310/krymchane-ne-razocharovalis-v-svoem-vybore-v-2014-godu--aksenov-1127449840.html

Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – Аксенов

Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – Аксенов - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году – Аксенов

Жители Крыма не разочаровались в своем выборе, который они сделали в 2014 году в пользу воссоединения региона с Россией. Об этом в интервью РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T12:30

2023-03-10T12:30

2023-03-10T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Жители Крыма не разочаровались в своем выборе, который они сделали в 2014 году в пользу воссоединения региона с Россией. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов, отвечая на вопрос о главных достижениях крымской команды.Возвращение Крыма в Россию, по его словам, без преувеличения было долгожданным и правильным решением, которое жители полуострова из года в год подтверждают в различных социологических опросах.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>>"Я уверен, что перед 18 марта будут публиковать социологии по Крыму все крупные агентства. Я уверен и знаю результаты, что подавляющее большинство крымчан, 95% опрошенных, высказываются за то, что поддержали бы без всяких вопросов референдум и на сегодняшний день. Без всяких сомнений. Поэтому выбор правильный, справедливый, естественный. По-другому быть не могло. Мы дома, в России, и свой дом никогда не поменяем", - заключил Аксенов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда подавляющее большинство избирателей в Крыму и Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ КремляКрым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроектыНа всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь граждан — Путин

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Губернатор Аксенов: крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году Губернатор Аксенов: крымчане не разочаровались в своем выборе в 2014 году 2023-03-10T12:30 true PT1M02S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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