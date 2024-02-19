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Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР

Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР

Передача Крыма в состав УССР в 1954 году произошла с нарушением целого ряда действовавших на тот момент конституционных норм и гарантий. В нарушение советской... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T08:44

2024-02-19T08:44

2024-02-19T08:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Передача Крыма в состав УССР в 1954 году произошла с нарушением целого ряда действовавших на тот момент конституционных норм и гарантий. В нарушение советской Конституции полуостров вместе с людьми отдали Украине. Почему вопрос об отмене этого незаконного решения не потерял актуальности для региона даже с возвращением в состав России – об этом РИА Новости Крым рассказали специалисты в области истории и права, оценивая соответствующую инициативу республиканских властей.Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. 26 апреля указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.Юридический беспредел"Прямо из текста союзной конституции следует, что Президиум Верховного совета не был наделен полномочиями решать вопрос о передаче территорий. Однако решение было принято органом вне своих полномочий", - называет первое нарушение Конституции в вопросе передачи Крыма Украине эксперт по государственному праву Григорий Демидов.Уже только одного этого факта, по его словам, достаточно, чтобы признать передачу незаконной, однако есть и другие. В частности, прямое нарушение конституционных этнических, конфессиональных, культурных прав самих жителей полуострова, "которых в 1954-ом никто не спрашивал, с которыми никто не советовался".Мнения историков"В 1954 году решение принималось при очень сомнительных обстоятельствах. И чем больше документов мы сегодня рассматриваем по этому поводу, тем больше вопросов возникает", - говорит историк, ректором РГГУ Александр Безбородов.Он также подчеркивает, что референдум о передаче Крыма УССР не проводился, мнение населения не учитывалось, а вот стремление Никиты Хрущева заручиться поддержкой украинской номенклатуры было велико.С этой позицией согласен доцент Крымского федерального университета, крымовед Сергей Киселев: "Отменять решение надо безусловно и не для "галочки", а используя всю мощь юридической науки, основываясь на неправомочности и незаконности передачи Крыма. Вообще нормы закона в отношении Крыма были нарушены дважды: впервые в 1945 году, когда у Крыма и крымчан отняли статус автономной советской социалистической республики. И во второй раз - в 1954-ом, когда на тот момент уже Крымскую область вместе с людьми "подарили" Украине. Это чудовищное нарушение прав людей".Восстановить справедливостьГоворя о нарушении прав людей, эксперты подчеркивают современное поведение Украины в этом вопросе: в частности запреты на русский язык и даже на православие. Украина жестко нарушает Европейскую хартию местных региональных языков и Конвенцию прав национальных меньшинств, которые сама же ранее ратифицировала. Для русскоязычного Крыма в составе Украины не оставалось шансов продолжить говорить на родном языке и сохранить свою идентичность под руководством действующего киевского режима, пришедшего к власти путем государственного переворота, убеждены эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – экспертВхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историкКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев

https://crimea.ria.ru/20230501/zachem-ssha-i-britanii-byli-nuzhny-ukrainskie-natsionalisty--dokumenty-smersh-1128333230.html

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2024

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

крым, украина, история, общество, закон и право, мнения, культура, русский язык, григорий демидов, александр безбородов, сергей киселев, авторы, ссср