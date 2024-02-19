https://crimea.ria.ru/20240219/bolshoe-shulerstvo-kak-krym-otdali-ukraine-v-obkhod-konstitutsii-sssr-1128737372.html
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР
Передача Крыма в состав УССР в 1954 году произошла с нарушением целого ряда действовавших на тот момент конституционных норм и гарантий. В нарушение советской... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T08:44
2024-02-19T08:44
2024-02-19T08:44
крым
эксклюзивы риа новости крым
украина
история
общество
закон и право
мнения
культура
русский язык
григорий демидов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119472651_0:50:1620:961_1920x0_80_0_0_3de964859869824559d658fa28cde699.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Передача Крыма в состав УССР в 1954 году произошла с нарушением целого ряда действовавших на тот момент конституционных норм и гарантий. В нарушение советской Конституции полуостров вместе с людьми отдали Украине. Почему вопрос об отмене этого незаконного решения не потерял актуальности для региона даже с возвращением в состав России – об этом РИА Новости Крым рассказали специалисты в области истории и права, оценивая соответствующую инициативу республиканских властей.Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. 26 апреля указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.Юридический беспредел"Прямо из текста союзной конституции следует, что Президиум Верховного совета не был наделен полномочиями решать вопрос о передаче территорий. Однако решение было принято органом вне своих полномочий", - называет первое нарушение Конституции в вопросе передачи Крыма Украине эксперт по государственному праву Григорий Демидов.Уже только одного этого факта, по его словам, достаточно, чтобы признать передачу незаконной, однако есть и другие. В частности, прямое нарушение конституционных этнических, конфессиональных, культурных прав самих жителей полуострова, "которых в 1954-ом никто не спрашивал, с которыми никто не советовался".Мнения историков"В 1954 году решение принималось при очень сомнительных обстоятельствах. И чем больше документов мы сегодня рассматриваем по этому поводу, тем больше вопросов возникает", - говорит историк, ректором РГГУ Александр Безбородов.Он также подчеркивает, что референдум о передаче Крыма УССР не проводился, мнение населения не учитывалось, а вот стремление Никиты Хрущева заручиться поддержкой украинской номенклатуры было велико.С этой позицией согласен доцент Крымского федерального университета, крымовед Сергей Киселев: "Отменять решение надо безусловно и не для "галочки", а используя всю мощь юридической науки, основываясь на неправомочности и незаконности передачи Крыма. Вообще нормы закона в отношении Крыма были нарушены дважды: впервые в 1945 году, когда у Крыма и крымчан отняли статус автономной советской социалистической республики. И во второй раз - в 1954-ом, когда на тот момент уже Крымскую область вместе с людьми "подарили" Украине. Это чудовищное нарушение прав людей".Восстановить справедливостьГоворя о нарушении прав людей, эксперты подчеркивают современное поведение Украины в этом вопросе: в частности запреты на русский язык и даже на православие. Украина жестко нарушает Европейскую хартию местных региональных языков и Конвенцию прав национальных меньшинств, которые сама же ранее ратифицировала. Для русскоязычного Крыма в составе Украины не оставалось шансов продолжить говорить на родном языке и сохранить свою идентичность под руководством действующего киевского режима, пришедшего к власти путем государственного переворота, убеждены эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – экспертВхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историкКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
https://crimea.ria.ru/20230501/zachem-ssha-i-britanii-byli-nuzhny-ukrainskie-natsionalisty--dokumenty-smersh-1128333230.html
https://crimea.ria.ru/20230409/tak-govoril-stepanych-samye-yarkie-izrecheniya-viktora-chernomyrdina-1128052453.html
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119472651_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_9b033b10e5e27d68706a066e5e45d52b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
крым, украина, история, общество, закон и право, мнения, культура, русский язык, григорий демидов, александр безбородов, сергей киселев, авторы, ссср
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР
Эксперты оценили законность передачи Крыма Украине в 1954 году
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева
. Передача Крыма в состав УССР в 1954 году произошла с нарушением целого ряда действовавших на тот момент конституционных норм и гарантий. В нарушение советской Конституции полуостров вместе с людьми отдали Украине. Почему вопрос об отмене этого незаконного решения не потерял актуальности для региона даже с возвращением в состав России – об этом РИА Новости Крым
рассказали специалисты в области истории и права, оценивая соответствующую инициативу республиканских властей.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. 26 апреля указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Юридический беспредел
"Прямо из текста союзной конституции следует, что Президиум Верховного совета не был наделен полномочиями решать вопрос о передаче территорий. Однако решение было принято органом вне своих полномочий", - называет первое нарушение Конституции в вопросе передачи Крыма Украине эксперт по государственному праву Григорий Демидов.
Уже только одного этого факта, по его словам, достаточно, чтобы признать передачу незаконной, однако есть и другие. В частности, прямое нарушение конституционных этнических, конфессиональных, культурных прав самих жителей полуострова, "которых в 1954-ом никто не спрашивал, с которыми никто не советовался".
"Но самое большое шулерство состоит в следующем: решение о передаче территории приняли, но границы ни РСФСР, ни УССР не изменили, решений таких нет. Фактически это говорит только о передаче управления территориями Киеву, и это опять же чистейшее нарушение Конституции", - поясняет юрист.
Мнения историков
"В 1954 году решение принималось при очень сомнительных обстоятельствах. И чем больше документов мы сегодня рассматриваем по этому поводу, тем больше вопросов возникает", - говорит историк, ректором РГГУ Александр Безбородов.
Он также подчеркивает, что референдум о передаче Крыма УССР не проводился, мнение населения не учитывалось, а вот стремление Никиты Хрущева заручиться поддержкой украинской номенклатуры было велико.
"Дело в том, что Хрущев укреплялся во власти в это время: в 1954 году у него были серьезные соперники, например, Маленков. Надо было завоевывать региональные элиты. И, конечно, здесь была слишком сильная политическая мотивация. Поэтому, с точки зрения исторической, те политические решения сегодня нуждаются в переоценке", - убежден эксперт.
С этой позицией согласен доцент Крымского федерального университета, крымовед Сергей Киселев:
"Отменять решение надо безусловно и не для "галочки", а используя всю мощь юридической науки, основываясь на неправомочности и незаконности передачи Крыма. Вообще нормы закона в отношении Крыма были нарушены дважды: впервые в 1945 году, когда у Крыма и крымчан отняли статус автономной советской социалистической республики. И во второй раз - в 1954-ом, когда на тот момент уже Крымскую область вместе с людьми "подарили" Украине. Это чудовищное нарушение прав людей".
Восстановить справедливость
Говоря о нарушении прав людей, эксперты подчеркивают современное поведение Украины в этом вопросе: в частности запреты на русский язык
и даже на православие
. Украина жестко нарушает Европейскую хартию местных региональных языков и Конвенцию прав национальных меньшинств, которые сама же ранее ратифицировала. Для русскоязычного Крыма в составе Украины не оставалось шансов продолжить говорить на родном языке и сохранить свою идентичность под руководством действующего киевского режима, пришедшего к власти путем государственного переворота, убеждены эксперты.
"Я считаю, что к этому вопросу нужно вернуться, во всяком случае, чтобы расставить точки над "i". Нужно поднимать эту тему громко, чтобы международной общественности стало понятно, как передавался Крым. Они же ничего об этом не знают, а те, кто знает - лгут, пока мы молчим. Ситуация станет понятна: почему вообще возник вопрос о возвращении Крыма в состав России в 2014 году. Именно потому, что нарушались самым кошмарным образом этнические, языковые права местного населения", - поясняет юрист Григорий Демидов.
Читайте также на РИА Новости Крым: