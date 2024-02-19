Рейтинг@Mail.ru
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240219/bolshoe-shulerstvo-kak-krym-otdali-ukraine-v-obkhod-konstitutsii-sssr-1128737372.html
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР
Передача Крыма в состав УССР в 1954 году произошла с нарушением целого ряда действовавших на тот момент конституционных норм и гарантий. В нарушение советской... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T08:44
2024-02-19T08:44
крым
эксклюзивы риа новости крым
украина
история
общество
закон и право
мнения
культура
русский язык
григорий демидов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119472651_0:50:1620:961_1920x0_80_0_0_3de964859869824559d658fa28cde699.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Передача Крыма в состав УССР в 1954 году произошла с нарушением целого ряда действовавших на тот момент конституционных норм и гарантий. В нарушение советской Конституции полуостров вместе с людьми отдали Украине. Почему вопрос об отмене этого незаконного решения не потерял актуальности для региона даже с возвращением в состав России – об этом РИА Новости Крым рассказали специалисты в области истории и права, оценивая соответствующую инициативу республиканских властей.Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. 26 апреля указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.Юридический беспредел"Прямо из текста союзной конституции следует, что Президиум Верховного совета не был наделен полномочиями решать вопрос о передаче территорий. Однако решение было принято органом вне своих полномочий", - называет первое нарушение Конституции в вопросе передачи Крыма Украине эксперт по государственному праву Григорий Демидов.Уже только одного этого факта, по его словам, достаточно, чтобы признать передачу незаконной, однако есть и другие. В частности, прямое нарушение конституционных этнических, конфессиональных, культурных прав самих жителей полуострова, "которых в 1954-ом никто не спрашивал, с которыми никто не советовался".Мнения историков"В 1954 году решение принималось при очень сомнительных обстоятельствах. И чем больше документов мы сегодня рассматриваем по этому поводу, тем больше вопросов возникает", - говорит историк, ректором РГГУ Александр Безбородов.Он также подчеркивает, что референдум о передаче Крыма УССР не проводился, мнение населения не учитывалось, а вот стремление Никиты Хрущева заручиться поддержкой украинской номенклатуры было велико.С этой позицией согласен доцент Крымского федерального университета, крымовед Сергей Киселев: "Отменять решение надо безусловно и не для "галочки", а используя всю мощь юридической науки, основываясь на неправомочности и незаконности передачи Крыма. Вообще нормы закона в отношении Крыма были нарушены дважды: впервые в 1945 году, когда у Крыма и крымчан отняли статус автономной советской социалистической республики. И во второй раз - в 1954-ом, когда на тот момент уже Крымскую область вместе с людьми "подарили" Украине. Это чудовищное нарушение прав людей".Восстановить справедливостьГоворя о нарушении прав людей, эксперты подчеркивают современное поведение Украины в этом вопросе: в частности запреты на русский язык и даже на православие. Украина жестко нарушает Европейскую хартию местных региональных языков и Конвенцию прав национальных меньшинств, которые сама же ранее ратифицировала. Для русскоязычного Крыма в составе Украины не оставалось шансов продолжить говорить на родном языке и сохранить свою идентичность под руководством действующего киевского режима, пришедшего к власти путем государственного переворота, убеждены эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – экспертВхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историкКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
https://crimea.ria.ru/20230501/zachem-ssha-i-britanii-byli-nuzhny-ukrainskie-natsionalisty--dokumenty-smersh-1128333230.html
https://crimea.ria.ru/20230409/tak-govoril-stepanych-samye-yarkie-izrecheniya-viktora-chernomyrdina-1128052453.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/0f/1119472651_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_9b033b10e5e27d68706a066e5e45d52b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, украина, история, общество, закон и право, мнения, культура, русский язык, григорий демидов, александр безбородов, сергей киселев, авторы, ссср
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР

Эксперты оценили законность передачи Крыма Украине в 1954 году

08:44 19.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГерб УССР на здании совета министров республики Крымм
Герб УССР на здании совета министров республики Крымм - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Передача Крыма в состав УССР в 1954 году произошла с нарушением целого ряда действовавших на тот момент конституционных норм и гарантий. В нарушение советской Конституции полуостров вместе с людьми отдали Украине. Почему вопрос об отмене этого незаконного решения не потерял актуальности для региона даже с возвращением в состав России – об этом РИА Новости Крым рассказали специалисты в области истории и права, оценивая соответствующую инициативу республиканских властей.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. 26 апреля указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.

Юридический беспредел

"Прямо из текста союзной конституции следует, что Президиум Верховного совета не был наделен полномочиями решать вопрос о передаче территорий. Однако решение было принято органом вне своих полномочий", - называет первое нарушение Конституции в вопросе передачи Крыма Украине эксперт по государственному праву Григорий Демидов.
Уже только одного этого факта, по его словам, достаточно, чтобы признать передачу незаконной, однако есть и другие. В частности, прямое нарушение конституционных этнических, конфессиональных, культурных прав самих жителей полуострова, "которых в 1954-ом никто не спрашивал, с которыми никто не советовался".
"Но самое большое шулерство состоит в следующем: решение о передаче территории приняли, но границы ни РСФСР, ни УССР не изменили, решений таких нет. Фактически это говорит только о передаче управления территориями Киеву, и это опять же чистейшее нарушение Конституции", - поясняет юрист.
Выставка в Севастополе, посвященная 75-летию создания управления контрразведки Смерш - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
1 мая 2023, 18:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зачем США и Британии были нужны украинские националисты – документы СМЕРШ

Мнения историков

"В 1954 году решение принималось при очень сомнительных обстоятельствах. И чем больше документов мы сегодня рассматриваем по этому поводу, тем больше вопросов возникает", - говорит историк, ректором РГГУ Александр Безбородов.
Он также подчеркивает, что референдум о передаче Крыма УССР не проводился, мнение населения не учитывалось, а вот стремление Никиты Хрущева заручиться поддержкой украинской номенклатуры было велико.
"Дело в том, что Хрущев укреплялся во власти в это время: в 1954 году у него были серьезные соперники, например, Маленков. Надо было завоевывать региональные элиты. И, конечно, здесь была слишком сильная политическая мотивация. Поэтому, с точки зрения исторической, те политические решения сегодня нуждаются в переоценке", - убежден эксперт.
С этой позицией согласен доцент Крымского федерального университета, крымовед Сергей Киселев:
"Отменять решение надо безусловно и не для "галочки", а используя всю мощь юридической науки, основываясь на неправомочности и незаконности передачи Крыма. Вообще нормы закона в отношении Крыма были нарушены дважды: впервые в 1945 году, когда у Крыма и крымчан отняли статус автономной советской социалистической республики. И во второй раз - в 1954-ом, когда на тот момент уже Крымскую область вместе с людьми "подарили" Украине. Это чудовищное нарушение прав людей".
Виктору Черномырдину исполнилось бы 85 - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
9 апреля 2023, 12:01
Так говорил Степаныч: самые яркие изречения Виктора Черномырдина

Восстановить справедливость

Говоря о нарушении прав людей, эксперты подчеркивают современное поведение Украины в этом вопросе: в частности запреты на русский язык и даже на православие. Украина жестко нарушает Европейскую хартию местных региональных языков и Конвенцию прав национальных меньшинств, которые сама же ранее ратифицировала. Для русскоязычного Крыма в составе Украины не оставалось шансов продолжить говорить на родном языке и сохранить свою идентичность под руководством действующего киевского режима, пришедшего к власти путем государственного переворота, убеждены эксперты.
"Я считаю, что к этому вопросу нужно вернуться, во всяком случае, чтобы расставить точки над "i". Нужно поднимать эту тему громко, чтобы международной общественности стало понятно, как передавался Крым. Они же ничего об этом не знают, а те, кто знает - лгут, пока мы молчим. Ситуация станет понятна: почему вообще возник вопрос о возвращении Крыма в состав России в 2014 году. Именно потому, что нарушались самым кошмарным образом этнические, языковые права местного населения", - поясняет юрист Григорий Демидов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – эксперт
Вхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историк
Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымУкраинаИсторияОбществоЗакон и правоМненияКультураРусский языкГригорий ДемидовАлександр БезбородовСергей КиселевАвторыСССР
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:25Британский дрон-камикадзе сбит над Донбассом - готовилась провокация
08:16Длинные выходные в Крыму в феврале – инфографика
07:46Российские военные освободили коксохимический завод в Авдеевке
07:21В Крыму назвали способ сократить дефицит врачей
06:56Военные НАТО воюют на Украине под видом наемников - Генштаб
06:40Что повлияло на качество прибрежных вод Черного моря – мнение
06:01Майдану 10 лет: как это было и к чему привело - ВИДЕО
00:01Дождь и мокрый снег: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 февраля
21:16Главное за день: 18 февраля
20:42Сколько памятников Великой Отечественной войны отреставрировано в Крыму
20:20Вопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнение
19:44Карне и щеточка для усов: как выглядели сувениры 150 лет назад
19:11В Крыму предложили ужесточить контроль за гидами и тревел-блогерами
18:37Какой будет погода в Крыму в длинный уикенд: прогноз от ФОБОС на неделю
18:01Что угрожает пальмам в Крыму и как их защитить
17:24Из-за детонации кассетных боеприпасов ранены шесть мирных жителей
17:11Страна-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе
16:44Грядет сезон цветений: что делать аллергикам в Крыму
16:21Ученые находят сероводород в прибрежной зоне Черного моря
Лента новостейМолния