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В Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССР - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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В Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССР
В Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССР - РИА Новости Крым, 14.05.2023
В Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССР
В Госсовете Крыма инициируют вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР. Об этом, сообщил глава крымского парламента... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T09:22
2023-05-14T09:22
владимир константинов
передача крыма украине
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государственный совет рк (госсовет)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Госсовете Крыма инициируют вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР. Об этом, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Этот вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании президиума Госсовета республики, уточнил он.Как ранее заявлял Константинов, передача Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году состоялась с нарушением действовавших на тот момент норм законодательства Советского Союза.По советскому законодательству принятие решений о передаче территории и изменении границ относилось к компетенции Верховных Советов СССР и союзных республик — высших органов государственной власти, а не президиумов и правительств. Таким образом, указ Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" издан не уполномоченным на это органом и в нарушение установленного Конституцией СССР порядка, как и все остальные посвященные этой теме акты президиумов союзных республик.19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР Украинской ССР. Решение объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу Крыма Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел сделать приятно Украине: Медведев рассказал, почему Хрущев отдал КрымСоратник Ельцина рассказал, почему РФ в 1991 году не присоединила КрымПервый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в Россию
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владимир константинов, передача крыма украине, крым, ссср, государственный совет рк (госсовет), политика, украина, россия, новости
В Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССР

Госсовет Крыма инициирует вопрос отмены решения о передаче полуострова Украине в 1954 году

09:22 14.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Республики Крым
Госсовет Республики Крым - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Госсовете Крыма инициируют вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР. Об этом, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета Республики Крым", - приводит слова Константинова РИА Новости.
Этот вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании президиума Госсовета республики, уточнил он.
Как ранее заявлял Константинов, передача Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году состоялась с нарушением действовавших на тот момент норм законодательства Советского Союза.
По советскому законодательству принятие решений о передаче территории и изменении границ относилось к компетенции Верховных Советов СССР и союзных республик — высших органов государственной власти, а не президиумов и правительств. Таким образом, указ Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" издан не уполномоченным на это органом и в нарушение установленного Конституцией СССР порядка, как и все остальные посвященные этой теме акты президиумов союзных республик.
19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР Украинской ССР. Решение объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.
Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу Крыма Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР.
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Владимир КонстантиновПередача Крыма УкраинеКрымСССРГосударственный совет РК (Госсовет)ПолитикаУкраинаРоссияНовости
 
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