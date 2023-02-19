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Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение - РИА Новости Крым, 19.02.2023
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Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение
Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение
Передача Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году состоялась с нарушением действовавших на тот момент норм законодательства Советского Союза... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T11:07
2023-02-19T11:08
крым
владимир константинов
мнения
политика
украина
ссср
россия
передача крыма украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Передача Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году состоялась с нарушением действовавших на тот момент норм законодательства Советского Союза. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Передача Крыма – нарушение Конституции СССРТаким образом, по его словам, Указ Президиума Верховного Совета СССР 19 февраля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" издан не уполномоченным на это органом и в нарушение установленного Конституцией СССР порядка, как и все остальные посвященные этой теме акты президиумов союзных республик, отметил председатель Госсовета Крыма.Кроме того, решения об изменении границ РСФСР и УССР вообще не принимались ни президиумами, ни Верховными Советами, хотя это юридически важнейшая и прямо предписанная конституциями СССР и союзных республик составляющая часть вопроса о передаче и включении территории в границы другой республики, добавил он.Чей Крым и что ждет Украину: пророчества сына Хрущева &gt;&gt;Константинов также указал, что в актах о передаче Крыма отсутствуют гарантии языковых, культурных, конфессиональных и иных прав крымчан со стороны принимающей союзной республики."Это еще в советские времена позволило киевской власти проводить разного рода культурные эксперименты на полуострове. Ну а после обретения Украиной независимости началась настоящая культурная экспансия", – констатировал политик.Как Крым защищался от украинизацииСпикер парламента республики подчеркнул, что те же самые люди, осуществляющие сегодня культурный геноцид на подконтрольных им украинских территориях, проводили в отношении Крыма политику "ползучей украинизации". Они постепенно ограничивали сферу применения русского языка и пытались вытеснить русскую культуру из образования и повседневной жизни крымчан, отметил политик. При этом никаких обязательств Украины по защите жителей полуострова от попыток такой культурной ассимиляции не существовало.Именно с целью защиты своих прав крымчане организовали референдум 20 января 1991 года о восстановлении республиканского статуса полуострова. Когда же в 2014 году Украина погрузилась в "правовой хаос и политический произвол", жители полуострова через всенародное голосование сами определили свою судьбу и защитили собственную идентичность.Передача Крыма Украине и оценка Генпрокуратуры19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР Украинской ССР. Решение объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу Крыма Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР. В Генпрокуратуре пояснили, что согласно Конституции СССР, вопросы утверждения изменений границ между союзными республиками находились в ведении высших органов государственной власти и органов государственного управления, а не Президиума Верховного Совета СССР.Читайте также на РИА Новости Крым:Соратник Ельцина рассказал, почему РФ в 1991 году не присоединила КрымПервый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в РоссиюЭксперты развенчали очередной украинский миф о Крыме
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крым, владимир константинов, мнения, политика, украина, ссср, россия, передача крыма украине
Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение

Константинов: передача Крыма Украине в 1954 году не соответствовала законодательству СССР

11:07 19.02.2023 (обновлено: 11:08 19.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКарта Крыма
Карта Крыма - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Передача Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году состоялась с нарушением действовавших на тот момент норм законодательства Советского Союза. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Передача Крыма – нарушение Конституции СССР

"По советскому законодательству принятие решений о передаче территории и изменении границ относилось к компетенции Верховных Советов СССР и союзных республик — высших органов государственной власти, а не президиумов и правительств. Это свидетельствует из статей 49 Конституции СССР, 33 Конституции РСФСР, 30 Конституции УССР", – сказал Константинов в интервью "Парламентской газете".
Таким образом, по его словам, Указ Президиума Верховного Совета СССР 19 февраля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" издан не уполномоченным на это органом и в нарушение установленного Конституцией СССР порядка, как и все остальные посвященные этой теме акты президиумов союзных республик, отметил председатель Госсовета Крыма.
Кроме того, решения об изменении границ РСФСР и УССР вообще не принимались ни президиумами, ни Верховными Советами, хотя это юридически важнейшая и прямо предписанная конституциями СССР и союзных республик составляющая часть вопроса о передаче и включении территории в границы другой республики, добавил он.
Чей Крым и что ждет Украину: пророчества сына Хрущева >>
Константинов также указал, что в актах о передаче Крыма отсутствуют гарантии языковых, культурных, конфессиональных и иных прав крымчан со стороны принимающей союзной республики.
"Это еще в советские времена позволило киевской власти проводить разного рода культурные эксперименты на полуострове. Ну а после обретения Украиной независимости началась настоящая культурная экспансия", – констатировал политик.
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Как Крым защищался от украинизации

Спикер парламента республики подчеркнул, что те же самые люди, осуществляющие сегодня культурный геноцид на подконтрольных им украинских территориях, проводили в отношении Крыма политику "ползучей украинизации". Они постепенно ограничивали сферу применения русского языка и пытались вытеснить русскую культуру из образования и повседневной жизни крымчан, отметил политик. При этом никаких обязательств Украины по защите жителей полуострова от попыток такой культурной ассимиляции не существовало.
Именно с целью защиты своих прав крымчане организовали референдум 20 января 1991 года о восстановлении республиканского статуса полуострова. Когда же в 2014 году Украина погрузилась в "правовой хаос и политический произвол", жители полуострова через всенародное голосование сами определили свою судьбу и защитили собственную идентичность.
"Таким образом, наш выход из состава Украины был предельно легитимен и демократичен, в отличие от того, каким образом мы в ее составе оказались", - подытожил председатель Госсовета РК.
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Передача Крыма Украине и оценка Генпрокуратуры

19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР Украинской ССР. Решение объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.
Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу Крыма Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР. В Генпрокуратуре пояснили, что согласно Конституции СССР, вопросы утверждения изменений границ между союзными республиками находились в ведении высших органов государственной власти и органов государственного управления, а не Президиума Верховного Совета СССР.
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