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Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение

Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Почему передача Крыма Украине была незаконной – мнение

Передача Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году состоялась с нарушением действовавших на тот момент норм законодательства Советского Союза... РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T11:07

2023-02-19T11:07

2023-02-19T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Передача Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году состоялась с нарушением действовавших на тот момент норм законодательства Советского Союза. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Передача Крыма – нарушение Конституции СССРТаким образом, по его словам, Указ Президиума Верховного Совета СССР 19 февраля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" издан не уполномоченным на это органом и в нарушение установленного Конституцией СССР порядка, как и все остальные посвященные этой теме акты президиумов союзных республик, отметил председатель Госсовета Крыма.Кроме того, решения об изменении границ РСФСР и УССР вообще не принимались ни президиумами, ни Верховными Советами, хотя это юридически важнейшая и прямо предписанная конституциями СССР и союзных республик составляющая часть вопроса о передаче и включении территории в границы другой республики, добавил он.Чей Крым и что ждет Украину: пророчества сына Хрущева >>Константинов также указал, что в актах о передаче Крыма отсутствуют гарантии языковых, культурных, конфессиональных и иных прав крымчан со стороны принимающей союзной республики."Это еще в советские времена позволило киевской власти проводить разного рода культурные эксперименты на полуострове. Ну а после обретения Украиной независимости началась настоящая культурная экспансия", – констатировал политик.Как Крым защищался от украинизацииСпикер парламента республики подчеркнул, что те же самые люди, осуществляющие сегодня культурный геноцид на подконтрольных им украинских территориях, проводили в отношении Крыма политику "ползучей украинизации". Они постепенно ограничивали сферу применения русского языка и пытались вытеснить русскую культуру из образования и повседневной жизни крымчан, отметил политик. При этом никаких обязательств Украины по защите жителей полуострова от попыток такой культурной ассимиляции не существовало.Именно с целью защиты своих прав крымчане организовали референдум 20 января 1991 года о восстановлении республиканского статуса полуострова. Когда же в 2014 году Украина погрузилась в "правовой хаос и политический произвол", жители полуострова через всенародное голосование сами определили свою судьбу и защитили собственную идентичность.Передача Крыма Украине и оценка Генпрокуратуры19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР Украинской ССР. Решение объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу Крыма Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР. В Генпрокуратуре пояснили, что согласно Конституции СССР, вопросы утверждения изменений границ между союзными республиками находились в ведении высших органов государственной власти и органов государственного управления, а не Президиума Верховного Совета СССР.Читайте также на РИА Новости Крым:Соратник Ельцина рассказал, почему РФ в 1991 году не присоединила КрымПервый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в РоссиюЭксперты развенчали очередной украинский миф о Крыме

https://crimea.ria.ru/20230209/knizhnaya-voyna-sharikovykh-kak-pereproshivayut-russkoyazychnykh-ukraintsev-1126866480.html

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