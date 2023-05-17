https://crimea.ria.ru/20230517/zakryt-geshtalt-eksperty-o-vazhnosti-otmeny-akta-o-peredache-kryma-ussr-1128768740.html

Закрыть гештальт: эксперты о важности отмены акта о передаче Крыма УССР

Закрыть гештальт: эксперты о важности отмены акта о передаче Крыма УССР - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Закрыть гештальт: эксперты о важности отмены акта о передаче Крыма УССР

Отмена акта о передаче Крыма Украинской ССР из состава РСФСР не прекратит спекуляции по поводу статуса полуострова, но исправит историческую и юридическую... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T10:52

2023-05-17T10:52

2023-05-17T11:16

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Эксперты: передача Крыма Украине в 1954 году была незаконной и преступной Эксперты: передача Крыма Украине в 1954 году была незаконной и преступной audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Отмена акта о передаче Крыма Украинской ССР из состава РСФСР не прекратит спекуляции по поводу статуса полуострова, но исправит историческую и юридическую несправедливость, допущенную в 1954 году. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказали политолог Андрей Никифоров и руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.Сделали уборку, осталось вынести мусорПо словам Никифорова, отмена указа президиума Верховного Совета СССР о передаче Крыма Украине является для полуострова не просто своего рода "закрытием гештальта", а и важным юридическим действием.Безусловно, в случае отмены нелегитимного решения 1954 года россказни об "украинской принадлежности" полуострова не прекратятся, однако эта правовая база будет доказательно и основательно ликвидирована, подчеркнул аналитик."Когда-нибудь в каких-то других обстоятельствах это сработает. Поэтому это (отменить указа Верховного Совета СССР – ред.) необходимо сделать. Это как в квартире: мы уже сделали уборку, но надо еще и мусор вынести", – добавил Никифоров.Политолог также отметил, что вопрос отмены акта о передаче Крыма Украинской ССР начал активно подниматься еще с конца 80-х годов прошлого века как одна из важнейших составляющих крымской идеи, которая объединяла значительную часть крымчан. Поэтому за прошедший период накоплено предостаточно материала, чтобы быстро создать все необходимые юридические обоснования для запуска этого процесса, заключил эксперт.Преступление без срока давностиНаталья Киселева согласилась с тем, что отмена акта 1954 года не прекратит спекуляции о статусе полуострова. Тем не менее, это решение назрело уже давно, поскольку сама передача полуострова Украине, по мнению эксперта, является преступлением без срока давности."С моей точки зрения, это было антигосударственное и преступное решение, не только юридически, но и политически, и, как оказалось, геополитически. Я бы отнесла его к категории опасных преступлений, подрывающих безопасность государства. Тогда, может быть, не все это видели. Но когда сегодня мы смотрим на это решение, то совершенно четко можем обозначить это как именно преступление против безопасности государства, которое не имеет срока давности и последствия которого нужно исправлять", – убеждена руководитель крымского филиала ФоРГО.Специалист напомнила, что с исторической точки зрения передачу Крыма в состав Украины мотивировали несколькими позициями: территориальной близостью, общностью экономики и тесными культурными связями. Если довод о территориальной близости более-менее объективен, то другие два не выдерживают критики, отмечает Киселева.Киселева отметила, что Крым в подавляющем большинстве – это русское сознание и русская культура, и это отображалось в том числе в советское время. Она напомнила, что после передачи Крыма Украине Киев начал с языковой и культурной экспансии полуострова, что даже крымским коммунистам из областного комитета партии пришлось обращаться в Москву за помощью, чтобы прекратить этот процесс.Социолог добавила, что на протяжении всей истории проведения социологических опросов в Крыму подавляющее большинство жителей полуострова негативно оценивало акт 1954 года.Отмена указа 1954 года: процесс запущенГлава крымского парламента Владимир Константинов во вторник поручил научному совету по правотворчеству при председателе Госсовета РК проработать вопрос об обращении в Конституционный суд РФ по отмене указа президиума Верховного совета СССР о передаче Крымской области из состава РФСР в состав Украинской ССР.По словам главы парламента республики, отмена этого акта будет означать "окончательное закрытие страницы с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины". Константинов отметил, что принятие акта 1954 года было осуществлено с грубейшим нарушением Конституции СССР.19 февраля 1954 года указом президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Решение объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украиной". Указ часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу Крыма Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР.Многие специалисты и представители властей отмечали, что передача Крыма Украинской ССР в 1954 году состоялась с нарушением действовавших на тот момент норм законодательства Советского Союза.По советскому законодательству принятие решений о передаче территории и изменении границ относилось к компетенции Верховных Советов СССР и союзных республик — высших органов государственной власти, а не президиумов и правительств. Таким образом, указ Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" издан не уполномоченным на это органом и в нарушение установленного Конституцией СССР порядка, как и все остальные посвященные этой теме акты президиумов союзных республик.Читайте также на РИА Новости Крым:Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССРВ Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССРПочему передача Крыма Украине была незаконной – мнение

https://crimea.ria.ru/20230516/vlasti-kryma-zapuskayut-protseduru-otmeny-akta-o-peredache-poluostrova-ussr-1128746830.html

https://crimea.ria.ru/20230120/pervyy-shag-domoy-kak-referendum-1991-goda-pomog-krymu-vernutsya-v-rossiyu-1126494622.html

https://crimea.ria.ru/20210302/O-sudbe-Kryma-i-Donbassa-otkroveniya-pomoschnika-Gorbacheva-1119310700.html

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крым, ссср, история, андрей никифоров, наталья киселева, мнения, общество, политика, украина, россия