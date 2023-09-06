https://crimea.ria.ru/20230906/s-tem-zhe-uspekhom-pust-delit-lunu-v-krymu-otsenili-novyy-zakon-zelenskogo-1131197032.html
С тем же успехом пусть делит Луну: в Крыму оценили новый закон Зеленского
С тем же успехом пусть делит Луну: в Крыму оценили новый закон Зеленского - РИА Новости Крым, 06.09.2023
С тем же успехом пусть делит Луну: в Крыму оценили новый закон Зеленского
Подписанная президентом Украины Владимиром Зеленским новая редакция закона об "изменении административно-территориального устройства" Крыма не имеет абсолютно... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T09:57
2023-09-06T09:57
2023-09-06T10:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Подписанная президентом Украины Владимиром Зеленским новая редакция закона об "изменении административно-территориального устройства" Крыма не имеет абсолютно никаких правовых последствий, с таким же успехом лидер киевского режима мог бы поделить на районы какой-нибудь сектор Луны. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.По его словам, данное решение лишь подтверждает тот факт, что "никакого правового поля Украины давно не осталось". Поэтому украинский парламент может подсунуть президенту на подпись любой закон, но "никакого отношения к праву, законности и реальности это иметь не будет", подчеркнул политик."Одним словом, украинские "законодатели" во главе со своим "президентом" на верном пути. Будем с любопытством наблюдать, что еще в следующий раз они вознамерятся административно-территориально поделить. Главное – пусть не отвлекаются на происходящее на фронтах, а такими злободневными инициативами – отвлекают от надвигающейся катастрофы свое обманутое и трижды ими проданное население", - заключил Константинов.Накануне Зеленский подписал закон об "изменении административно-территориального устройства Крыма". Он предполагает создание на полуострове военных и военно-гражданских администраций в территориальных общинах. Согласно документу, украинский кабмин должен в течение месяца с момента вступления его в силу определить административные центры и географические границы таких общин и в течение трех месяцев – обеспечить формирование местных госадминистраций и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект "об особенностях восстановления публичной власти" на полуострове. Главная цель закона, как утверждается, — подготовка почвы для "деоккупации" полуострова.По словам руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества Натальи Киселевой, данный закон говорит о том, в Киеве "планируют" ликвидировать крымскую автономию. Она отметила, что такие планы вынашивались на Украине со дня возвращения Крыму автономного статуса в 1991 году.Разного рода решения по Крыму украинские власти принимают регулярно. Так, о принятии нового закона еще в апреле 2023 года предупреждал секретарь СНБО Алексей Данилов. Решением, которое тогда готовилось в украинском парламенте, предлагалось, в частности, переименовать Севастополь. Данилов собирался назвать его "объектом № 6", а также снести памятник Затопленным Кораблям."Быстро и решительно" декоммунизировать Крым еще в 2018 году планировал Владимир Вятрович, занимавший тогда должность руководителя Института национальной памяти Украины. Однако все эти попытки делить шкуру неубитого медведя за пять лет остались лишь на бумаге.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму описали пословицей заявления Зеленского на "Крымской платформе""Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиВ Крыму ответили на слова о "праве" Украины уничтожать все на полуострове
https://crimea.ria.ru/20230406/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html
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С тем же успехом пусть делит Луну: в Крыму оценили новый закон Зеленского
Константинов о новом законе Зеленского по Крыму: с тем же успехом он мог бы поделить Луну
09:57 06.09.2023 (обновлено: 10:01 06.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Подписанная президентом Украины Владимиром Зеленским новая редакция закона об "изменении административно-территориального устройства" Крыма не имеет абсолютно никаких правовых последствий, с таким же успехом лидер киевского режима мог бы поделить на районы какой-нибудь сектор Луны. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Зеленский подписал "закон Украины", которым предполагается изменить административно-территориальное деление Крыма. Теперь в его воспаленном мозгу и в том, что его банда называет "украинским законодательством", у нас другая нарезка на районы… С таким же успехом Зеленский мог бы поделить на районы какой-нибудь сектор Луны – какой он у американцев выклянчит", - написал председатель Госсовета республики в своем Telegram-канале.
По его словам, данное решение лишь подтверждает тот факт, что "никакого правового поля Украины давно не осталось". Поэтому украинский парламент может подсунуть президенту на подпись любой закон, но "никакого отношения к праву, законности и реальности это иметь не будет", подчеркнул политик.
"Одним словом, украинские "законодатели" во главе со своим "президентом" на верном пути. Будем с любопытством наблюдать, что еще в следующий раз они вознамерятся административно-территориально поделить. Главное – пусть не отвлекаются на происходящее на фронтах, а такими злободневными инициативами – отвлекают от надвигающейся катастрофы свое обманутое и трижды ими проданное население", - заключил Константинов.
Накануне Зеленский подписал закон об "изменении административно-территориального устройства Крыма". Он предполагает создание на полуострове военных и военно-гражданских администраций в территориальных общинах. Согласно документу, украинский кабмин должен в течение месяца с момента вступления его в силу определить административные центры и географические границы таких общин и в течение трех месяцев – обеспечить формирование местных госадминистраций и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект "об особенностях восстановления публичной власти" на полуострове. Главная цель закона, как утверждается, — подготовка почвы для "деоккупации" полуострова.
По словам руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества Натальи Киселевой, данный закон говорит о том, в Киеве "планируют" ликвидировать крымскую автономию
. Она отметила, что такие планы вынашивались на Украине со дня возвращения Крыму автономного статуса в 1991 году.
Разного рода решения по Крыму украинские власти принимают регулярно. Так, о принятии нового закона еще в апреле 2023 года предупреждал секретарь СНБО Алексей Данилов. Решением, которое тогда готовилось в украинском парламенте, предлагалось, в частности, переименовать Севастополь
. Данилов собирался назвать его "объектом № 6", а также снести памятник Затопленным Кораблям.
"Быстро и решительно
" декоммунизировать Крым еще в 2018 году планировал Владимир Вятрович, занимавший тогда должность руководителя Института национальной памяти Украины. Однако все эти попытки делить шкуру неубитого медведя за пять лет остались лишь на бумаге.
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