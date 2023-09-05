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На Украине заново поделили Крым – Зеленский подписал закон
На Украине заново поделили Крым – Зеленский подписал закон - РИА Новости Крым, 05.09.2023
На Украине заново поделили Крым – Зеленский подписал закон
говорит о том, что в Киеве "планируют" ликвидировать крымскую автономию. Такое мнение в интервью "РИА Новости Крым" высказала руководитель крымского филиала... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T18:57
2023-09-05T18:57
2023-09-05T18:57
наталья киселева
мнения
крым
украина
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Новая редакция украинского закона о территориальном делении Крыма, который сегодня подписал Владимир Зеленский, говорит о том, что в Киеве "планируют" ликвидировать крымскую автономию. Такое мнение в интервью "РИА Новости Крым" высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.О подписании нового закона Зеленским сообщили в так называемом "представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым". После официальной публикации документа будут введены в действие все предыдущие законы об административном и территориальном делении Крыма.Главная цель закона, как утверждается, — подготовка почвы для "деоккупации" полуострова. Согласно тексту, Кабмин Украины должен за месяц определить территории и административные центры, а в течение трех месяцев — образовать районные администрации и разработать законопроект о восстановлении украинской власти в Автономной Республике Крым.При этом из заключительных положений закона изъяты упоминания об Автономной Республике Крым, анализирует политолог Наталья Киселева.По словам эксперта, такие планы вынашивались в Киеве со дня возвращения Крыму автономного статуса в 1991 году."И в итоге украинские нацисты добились поставленной цели, только не в том виде, как им хотелось – Крым просто вернулся в состав России и Крымская автономия автоматически исчезла с карты Украины", – констатирует политолог.Если раньше заняться обустройством власти на территории Крыма предполагалось после его "возвращения" в состав Украины, то теперь положения закона вступают в силу с момента публикации.Разного рода решения по Крыму украинские власти принимают регулярно, напоминает эксперт. Так, о принятии нового закона еще в апреле 2023 года предупреждал секретарь СНБО Алексей Данилов. Решением, которое тогда готовилось в украинском парламенте, предлагалось, в частности, переименовать Севастополь. Данилов собирался назвать его "объектом № 6", а также снести Памятник Затопленным Кораблям."Быстро и решительно" декоммунизировать Крым еще в 2018 году планировал Владимир Вятрович, занимавший тогда должность руководителя Института национальной памяти Украины. Однако все эти попытки делить шкуру неубитого медведя за пять лет остались лишь на бумаге.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиГлавный "декоммунизатор" Крыма: чем запомнился уволенный Вятрович
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наталья киселева, мнения, крым, украина, киев
На Украине заново поделили Крым – Зеленский подписал закон
На Украине делят шкуру неубитого медведя: Зеленский подписал новый закон о Крыме
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым.
Новая редакция украинского закона о территориальном делении Крыма, который сегодня подписал Владимир Зеленский,
говорит о том, что в Киеве "планируют" ликвидировать крымскую автономию. Такое мнение в интервью "РИА Новости Крым"
высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.
О подписании нового закона Зеленским сообщили в так называемом "представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым". После официальной публикации документа будут введены в действие все предыдущие законы об административном и территориальном делении Крыма.
Главная цель закона, как утверждается, — подготовка почвы для "деоккупации" полуострова. Согласно тексту, Кабмин Украины должен за месяц определить территории и административные центры, а в течение трех месяцев — образовать районные администрации и разработать законопроект о восстановлении украинской власти в Автономной Республике Крым.
При этом из заключительных положений закона изъяты упоминания об Автономной Республике Крым, анализирует политолог Наталья Киселева.
"Например, из заключительных положений принятого в 2020 году Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных общин" убирают упоминание об Автономной Республике Крым, что свидетельствует о планах Киева ликвидировать крымскую автономию", — сказала Наталья Киселева.
По словам эксперта, такие планы вынашивались в Киеве со дня возвращения Крыму автономного статуса в 1991 году.
"И в итоге украинские нацисты добились поставленной цели, только не в том виде, как им хотелось – Крым просто вернулся в состав России и Крымская автономия автоматически исчезла с карты Украины", – констатирует политолог.
Если раньше заняться обустройством власти на территории Крыма предполагалось после его "возвращения" в состав Украины, то теперь положения закона вступают в силу с момента публикации.
"Формулировки "вводится в действие с момента возвращения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины" заменяются словами "вводится в действие со дня вступления в силу", — анализирует закон Наталья Киселева. — Авторы этого закона сами не поняли, что расписались в никчемности принятых ранее решений по Крыму, и в том, что уже не надеются на возвращение полуострова".
Разного рода решения по Крыму украинские власти принимают регулярно, напоминает эксперт. Так, о принятии нового закона еще в апреле 2023 года предупреждал секретарь СНБО Алексей Данилов
. Решением, которое тогда готовилось в украинском парламенте, предлагалось, в частности, переименовать Севастополь. Данилов собирался назвать его "объектом № 6", а также снести Памятник Затопленным Кораблям.
"Быстро и решительно" декоммунизировать Крым
еще в 2018 году планировал Владимир Вятрович, занимавший тогда должность руководителя Института национальной памяти Украины. Однако все эти попытки делить шкуру неубитого медведя за пять лет остались лишь на бумаге.
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