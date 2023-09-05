https://crimea.ria.ru/20230905/na-ukraine-zanovo-podelili-krym--zelenskiy-podpisal-zakon-1131186603.html

На Украине заново поделили Крым – Зеленский подписал закон

На Украине заново поделили Крым – Зеленский подписал закон - РИА Новости Крым, 05.09.2023

На Украине заново поделили Крым – Зеленский подписал закон

говорит о том, что в Киеве "планируют" ликвидировать крымскую автономию. Такое мнение в интервью "РИА Новости Крым" высказала руководитель крымского филиала... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T18:57

2023-09-05T18:57

2023-09-05T18:57

наталья киселева

мнения

крым

украина

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Новая редакция украинского закона о территориальном делении Крыма, который сегодня подписал Владимир Зеленский, говорит о том, что в Киеве "планируют" ликвидировать крымскую автономию. Такое мнение в интервью "РИА Новости Крым" высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.О подписании нового закона Зеленским сообщили в так называемом "представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым". После официальной публикации документа будут введены в действие все предыдущие законы об административном и территориальном делении Крыма.Главная цель закона, как утверждается, — подготовка почвы для "деоккупации" полуострова. Согласно тексту, Кабмин Украины должен за месяц определить территории и административные центры, а в течение трех месяцев — образовать районные администрации и разработать законопроект о восстановлении украинской власти в Автономной Республике Крым.При этом из заключительных положений закона изъяты упоминания об Автономной Республике Крым, анализирует политолог Наталья Киселева.По словам эксперта, такие планы вынашивались в Киеве со дня возвращения Крыму автономного статуса в 1991 году."И в итоге украинские нацисты добились поставленной цели, только не в том виде, как им хотелось – Крым просто вернулся в состав России и Крымская автономия автоматически исчезла с карты Украины", – констатирует политолог.Если раньше заняться обустройством власти на территории Крыма предполагалось после его "возвращения" в состав Украины, то теперь положения закона вступают в силу с момента публикации.Разного рода решения по Крыму украинские власти принимают регулярно, напоминает эксперт. Так, о принятии нового закона еще в апреле 2023 года предупреждал секретарь СНБО Алексей Данилов. Решением, которое тогда готовилось в украинском парламенте, предлагалось, в частности, переименовать Севастополь. Данилов собирался назвать его "объектом № 6", а также снести Памятник Затопленным Кораблям."Быстро и решительно" декоммунизировать Крым еще в 2018 году планировал Владимир Вятрович, занимавший тогда должность руководителя Института национальной памяти Украины. Однако все эти попытки делить шкуру неубитого медведя за пять лет остались лишь на бумаге.Читайте также на РИА Новости Крым:"Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировалиГлавный "декоммунизатор" Крыма: чем запомнился уволенный Вятрович

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья киселева, мнения, крым, украина, киев