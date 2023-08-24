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В Крыму описали пословицей заявления Зеленского на "Крымской платформе" - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230824/v-krymu-opisali-poslovitsey-zayavleniya-zelenskogo-na-krymskoy-platforme-1130933701.html
В Крыму описали пословицей заявления Зеленского на "Крымской платформе"
В Крыму описали пословицей заявления Зеленского на "Крымской платформе" - РИА Новости Крым, 24.08.2023
В Крыму описали пословицей заявления Зеленского на "Крымской платформе"
Третий по счету украинский саммит так называемой "Крымской платформы", как и ожидалось, стал очередной "тусовкой" политиков-русофобов, а заявления президента... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T20:28
2023-08-24T20:28
эксклюзивы риа новости крым
наталья киселева
владимир зеленский (президент украины)
крымская платформа
юнеско
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Третий по счету украинский саммит так называемой "Крымской платформы", как и ожидалось, стал очередной "тусовкой" политиков-русофобов, а заявления президента Украины Владимира Зеленского можно описать пословицей "пустая посуда громче гремит". Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Что касается заявлений Зеленского на саммите, то их, по словам Киселевой, можно описать одной известной пословицей, аналоги которой есть на разных языках: "Пустая посуда громче гремит".При этом, отметила она, к стандартным заявлениям об "освобождении" Крыма на третьем саммите прибавились такие же пустые обещания о восстановлении и развитии экономики полуострова после так называемой "деоккупации".Третий саммит так называемой "Крымской платформы", инициированной Киевом для обсуждения вопроса "деоккупации" Крыма, прошел 23 августа. В нем приняли участие представители 63 стран, а также представители некоторых международных организаций, в том числе ЮНЕСКО и Всемирной организации туризма.В частности, Зеленский, выступая на форуме, пообещал, что "Крым будет деоккупирован, как и все остальные части Украины". Черное море он назвал "ключом к мировой продовольственной и социальной стабильности, который нельзя оставить в руках России".Председатель парламента Крыма Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности и тем более – никакого практического смысла.Читайте также на РИА Новости Крым:В США оценили план по захвату Крыма: больше шансов высадиться на Венере"Говорильня" для амеб: эксперт о заявлении Лондона по захвату КрымаКак Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы Киева
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наталья киселева, владимир зеленский (президент украины), крымская платформа, юнеско, владимир константинов
В Крыму описали пословицей заявления Зеленского на "Крымской платформе"

Социолог Киселева: "Крымская платформа" – своеобразный туристический проект для русофобов

20:28 24.08.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Третий по счету украинский саммит так называемой "Крымской платформы", как и ожидалось, стал очередной "тусовкой" политиков-русофобов, а заявления президента Украины Владимира Зеленского можно описать пословицей "пустая посуда громче гремит". Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
"Третья "Крымская платформа" – это очередная "тусовка" собравшихся с целью посмотреть и поговорить. Симптоматично, что ее организаторы в своих "победных рапортах" обозначают увеличение числа участников за счет Всемирной организации туристов. "Крымская платформа" – это и есть такой своеобразный туристический проект для русофобов", – сказала эксперт.
Что касается заявлений Зеленского на саммите, то их, по словам Киселевой, можно описать одной известной пословицей, аналоги которой есть на разных языках: "Пустая посуда громче гремит".
При этом, отметила она, к стандартным заявлениям об "освобождении" Крыма на третьем саммите прибавились такие же пустые обещания о восстановлении и развитии экономики полуострова после так называемой "деоккупации".

"Крым и так не по своей воле находился более 20 лет в составе Украины, поэтому что такое развитие по-украински мы испытали, как говорится, на своей шкуре. Киев может успешно развивать только ненависть к России и русским, в остальном у них получается разруха и деградация", – констатировала руководитель крымского филиала ФоРГО.

Третий саммит так называемой "Крымской платформы", инициированной Киевом для обсуждения вопроса "деоккупации" Крыма, прошел 23 августа. В нем приняли участие представители 63 стран, а также представители некоторых международных организаций, в том числе ЮНЕСКО и Всемирной организации туризма.
В частности, Зеленский, выступая на форуме, пообещал, что "Крым будет деоккупирован, как и все остальные части Украины". Черное море он назвал "ключом к мировой продовольственной и социальной стабильности, который нельзя оставить в руках России".
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов в комментарии РИА Новости заявил, что "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности и тем более – никакого практического смысла.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНаталья КиселеваВладимир Зеленский (президент Украины)Крымская платформаЮНЕСКОВладимир Константинов
 
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