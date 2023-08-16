https://crimea.ria.ru/20230816/v-ssha-otsenili-plan-po-zakhvatu-kryma-bolshe-shansov-vysaditsya-na-venere-1130773269.html

В США оценили план по захвату Крыма: больше шансов высадиться на Венере

В США оценили план по захвату Крыма: больше шансов высадиться на Венере - РИА Новости Крым, 16.08.2023

В США оценили план по захвату Крыма: больше шансов высадиться на Венере

У Украины больше шансов высадиться на Венере, чем захватить Крым, поскольку у киевского режима просто нет такой армии, чтобы реализовать этот план. Об этом... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T18:47

2023-08-16T18:47

2023-08-16T18:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. У Украины больше шансов высадиться на Венере, чем захватить Крым, поскольку у киевского режима просто нет такой армии, чтобы реализовать этот план. Об этом заявил экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Экс-советник ЦРУ также выразил убеждение, что украинского президента Владимира Зеленского ждет судьба вождя нацистского Третьего рейха Адольфа Гитлера, который сидел в своем бункере в Берлине весной 1945 года накануне тотального разгрома вермахта.Ранее Джонсон спрогнозировал, что американские спецслужбы ликвидируют Владимира Зеленского из-за его провалов на поле боя и неспособности организовать успешное контрнаступление. По его мнению, Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом и обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за убийство украинского президента.В конце июля британская газета Daily Express со ссылкой на источники сообщила, что британские морские пехотинцы готовят группу украинских спецназовцев численностью более двух тысяч человек для операции по вторжению в Крым, которую планируется осуществить до Рождества. Как утверждают авторы статьи, операция по захвату Крыма будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Обучаемые в Британии спецназовцы должны стать "острием копья" при вторжении.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что планы киевского режима и его западных союзников "захватить" Крым могут оставаться на бумаге, но они стали совершенно эфемерными в свете неудачного контрнаступления ВСУ на юге.Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в Штатах не верят в способность Украины "вернуть" Крым в ходе нынешнего контрнаступления, более того, такие попытки приведут к эскалации конфликта.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Сбитый летчик: политолог предрек Зеленскому скорый конецКонтрнаступление ВСУ: Аксенов оценил угрозу для Крым"Говорильня" для амеб: эксперт о заявлении Лондона по захвату Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, украина, крым, мнения, новости