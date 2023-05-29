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Контрнаступление ВСУ: Аксенов оценил угрозу для Крыма - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Контрнаступление ВСУ: Аксенов оценил угрозу для Крыма
Контрнаступление ВСУ: Аксенов оценил угрозу для Крыма - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Контрнаступление ВСУ: Аксенов оценил угрозу для Крыма
Угрозу, связанную с анонсированным киевским режимом контрнаступлением ВСУ, нельзя недооценивать, но в Крым украинские боевики ни при каких обстоятельствах не... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T15:32
2023-05-29T15:37
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым. Угрозу, связанную с анонсированным киевским режимом контрнаступлением ВСУ, нельзя недооценивать, но в Крым украинские боевики ни при каких обстоятельствах не смогут зайти. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Что касается возможных действий ВСУ, то недооценивать ситуацию нельзя, поскольку США и Великобритания полностью управляют ситуацией на Украине и накачивают ее современным оружием, отметил глава РК.В понедельник командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время "активных наступательных действий" скоро наступит. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 25 мая заявил, что "контрнаступление идет уже несколько дней".Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – Аксенов &gt;&gt;Украинская сторона постоянно анонсирует скорое контрнаступление в зоне спецоперации. При этом ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признавался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара.Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступательной кампании Киева в мире переоценены. По его словам, большинство людей "ждут чего-то грандиозного, но это может привести к эмоциональному разочарованию".При этом украинский президент Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым. Он считает, что результативность маневров украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. Однако не исключает, что конфликт может иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями.В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Как влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - экспертЭксперт раскрыл подоплеку слов Подоляка о контрнаступлении ВСУКак падение Артемовска влияет на сроки контрнаступления ВСУ – эксперт
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сергей аксенов, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), сво, новости, крым, новости крыма
Контрнаступление ВСУ: Аксенов оценил угрозу для Крыма

Аксенов о контрнаступлении ВСУ: в Крым они точно не смогут зайти

15:32 29.05.2023 (обновлено: 15:37 29.05.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 май – РИА Новости Крым. Угрозу, связанную с анонсированным киевским режимом контрнаступлением ВСУ, нельзя недооценивать, но в Крым украинские боевики ни при каких обстоятельствах не смогут зайти. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В части сухопутки мы готовы очень серьезно. Крыму не угрожает в этой части ничего, гарантирую всем. Поэтому пусть (власти Украины) все свои мечты (захватить полуостров – ред.) оставят в покое – здоровее будут", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
Что касается возможных действий ВСУ, то недооценивать ситуацию нельзя, поскольку США и Великобритания полностью управляют ситуацией на Украине и накачивают ее современным оружием, отметил глава РК.
"Технически они выше и сильнее нас, тут надо объективно оценивать ситуацию. Но наш личный состав выше и на голову сильнее по духу и готов к выполнению боевых задач. Недооценивать ситуацию нельзя, с нами воюет весь коллективный Запад, высокоточного оружия очень много завезено. Надеюсь, наше командование оценило перспективу его применения и к этому готово", – считает Аксенов.
В понедельник командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время "активных наступательных действий" скоро наступит. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 25 мая заявил, что "контрнаступление идет уже несколько дней".
Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – Аксенов >>
Украинская сторона постоянно анонсирует скорое контрнаступление в зоне спецоперации. При этом ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признавался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара.
Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступательной кампании Киева в мире переоценены. По его словам, большинство людей "ждут чего-то грандиозного, но это может привести к эмоциональному разочарованию".
При этом украинский президент Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым. Он считает, что результативность маневров украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. Однако не исключает, что конфликт может иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями.
В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.
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