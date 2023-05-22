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Как падение Артемовска влияет на сроки контрнаступления ВСУ – эксперт - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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https://crimea.ria.ru/20230522/kak-padenie-artemovska-vliyaet-na-sroki-kontrnastupleniya-vsu--ekspert-1128880148.html
Как падение Артемовска влияет на сроки контрнаступления ВСУ – эксперт
Как падение Артемовска влияет на сроки контрнаступления ВСУ – эксперт - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Как падение Артемовска влияет на сроки контрнаступления ВСУ – эксперт
Контрнаступление украинских войск не начнется, пока Киев не получит истребители F­-16 и не обучит своих летчиков пилотированию на них, а успех ВС РФ в... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T20:19
2023-05-22T20:19
радио "спутник в крыму"
поставки западного оружия украине
контрнаступление всу
артемовск
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский (президент украины)
игорь шатров
мнения
сво
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Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Контрнаступление украинских войск не начнется, пока Киев не получит истребители F­-16 и не обучит своих летчиков пилотированию на них, а успех ВС РФ в Артемовске может стать катализатором принятия Западом соответствующего решения в пользу Украины. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".По его мнению, освобождение Артемовска российскими силами и огромные потери украинских войск в какой-то степени даже выгодны киевскому режиму, чтобы выпросить эти истребители, а также ракеты дальнего радиуса действия.В этой ситуации контрнаступление ВСУ может произойти не раньше, чем в конце августа – начале сентября, прогнозирует Шатров. Во-первых, потому что поставка Киеву боевых самолетов быстро не произойдет, во-вторых, уйдет немало времени на обучение украинских летчиков пилотированию ими."Вряд ли США и Европа снабдят Украину своими пилотами. Это элитные части, и если американские и французские летчики начнут гибнуть, это будет мощнейший удар не только по репутации, но и по политической карьере многих западных лидеров. А на обучение украинцев уйдет как минимум несколько месяцев. Поэтому (контрнаступление начнется) не раньше конца августа – начала сентября, если, конечно, до этого ситуация на фронте не изменится таким кардинальным образом, что никакое контрнаступление Украине уже не поможет", – отметил политолог.Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве.Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил Зеленскому, что Вашингтон и его союзники намерены обучить украинских летчиков пилотированию истребителями F-16. При этом американский лидер уточнил, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Денег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребителиПоставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогнозНовый пакет военной помощи Украине от США: что вошло в список
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поставки западного оружия украине, контрнаступление всу, артемовск, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины), игорь шатров, мнения, сво, украина
Как падение Артемовска влияет на сроки контрнаступления ВСУ – эксперт

Политолог Шатров: контрнаступление ВСУ начнется не раньше августа-сентября

20:19 22.05.2023
 
Украинский военный
Украинский военный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Контрнаступление украинских войск не начнется, пока Киев не получит истребители F­-16 и не обучит своих летчиков пилотированию на них, а успех ВС РФ в Артемовске может стать катализатором принятия Западом соответствующего решения в пользу Украины. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
20:19
"Давайте не будем считать (президента Украины Владимира) Зеленского совсем уже дурачком. О каком контрнаступлении может идти речь, если нет контроля неба? Если этого нет, наступление изначально проиграно. Поэтому никакого контрнаступления не будет до тех пор, пока у них (ВСУ – ред.) не появится авиация. Вот сейчас рассматривается принципиальное решение о поставке как минимум F-16, хотя речь может идти и о других самолетах", – сказал эксперт.
По его мнению, освобождение Артемовска российскими силами и огромные потери украинских войск в какой-то степени даже выгодны киевскому режиму, чтобы выпросить эти истребители, а также ракеты дальнего радиуса действия.
В этой ситуации контрнаступление ВСУ может произойти не раньше, чем в конце августа – начале сентября, прогнозирует Шатров. Во-первых, потому что поставка Киеву боевых самолетов быстро не произойдет, во-вторых, уйдет немало времени на обучение украинских летчиков пилотированию ими.
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"Вряд ли США и Европа снабдят Украину своими пилотами. Это элитные части, и если американские и французские летчики начнут гибнуть, это будет мощнейший удар не только по репутации, но и по политической карьере многих западных лидеров. А на обучение украинцев уйдет как минимум несколько месяцев. Поэтому (контрнаступление начнется) не раньше конца августа – начала сентября, если, конечно, до этого ситуация на фронте не изменится таким кардинальным образом, что никакое контрнаступление Украине уже не поможет", – отметил политолог.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве.
Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил Зеленскому, что Вашингтон и его союзники намерены обучить украинских летчиков пилотированию истребителями F-16. При этом американский лидер уточнил, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ.
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