https://crimea.ria.ru/20230514/deneg-dostatochno-berlin-ne-toropitsya-postavlyat-kievu-istrebiteli-1128715910.html

Денег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребители

Денег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребители - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Денег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребители

Канцлер Германии Олаф Шольц воздержался от ответа по просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставке Киеву современных истребителей. Об этом со... РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T16:15

2023-05-14T16:15

2023-05-14T16:15

владимир зеленский (президент украины)

олаф шольц

германия

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Канцлер Германии Олаф Шольц воздержался от ответа по просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставке Киеву современных истребителей. Об этом со ссылкой на немецкие СМИ пишет РИА Новости.Отмечается, что в ходе совместной пресс-конференции в Берлине глава киевского режима заявил, что собирается обратиться к властям Германии с просьбой принять участие в так называемой "истребительной коалиции".По словам Зеленского, ряд стран сейчас работают над созданием такой коалиции. Эта тема якобы обсуждалась в рамках его визитов в европейские столицы. Он также отметил, что одной из задач Киева сейчас является "преодоление" преимущества России в воздухе."Что касается истребителей, то я думаю, что мы во второй части нашей беседы это обсудим", – сказал Зеленский.В свою очередь Шольц воздержался от прямого ответа на просьбу Зеленского. Он напомнил, что Украина уже получила помощь в размере более 17 млрд евро за год с небольшим.При этом ранее министр оборон Германии Борис Писториус и канцлер Шольц подчеркивали, что поставка современных истребителей, находящихся на вооружении страны, "не является темой, стоящей на повестке обсуждаемой военной помощи Украине".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин с рабочим визитом в воскресенье. Во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером украинский лидер лично поблагодарил его за "фантастическую солидарность". После этого он направился в офис канцлера для проведения переговоров с Олафом Шольцем.В середине марта представители нескольких стран коллективного Запада заявили о планах поставлять Киеву истребители. В частности, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил о готовности направить истребители МиГ-29. В Белом доме тогда поспешили назвать озвученное решение Варшавы "самостоятельным".Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны НАТО пересматривают свой отказ на поставку Украине боевых самолетов и рассматривают возможность передать Киеву истребители – советские МиГ-29 или американские F-16. В альянсе полагают, что без таких мер "воздушная война" продолжит идти в пользу России.В конце февраля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что при запуске производства новых истребителей США смогут поставить их Украине через три-шесть лет. А старые модели американских боевых самолетов F-16 Киев мог бы получить в течение двух лет.По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а на подготовку всего этого уйдут годы.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о планах атаковать территорию РоссииСША передадут Киеву машины с пушками для стрельбы по БПЛА и JavelineКак поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИД

https://crimea.ria.ru/20230513/vsu-vpervye-nanesli-udary-dalnoboynymi-raketami-storm-shadow-1128701513.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), олаф шольц, германия, берлин, украина, поставки западного оружия украине, сво, политика, новости, россия