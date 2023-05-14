Рейтинг@Mail.ru
Денег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребители - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230514/deneg-dostatochno-berlin-ne-toropitsya-postavlyat-kievu-istrebiteli-1128715910.html
Денег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребители
Денег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребители - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Денег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребители
Канцлер Германии Олаф Шольц воздержался от ответа по просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставке Киеву современных истребителей. Об этом со... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T16:15
2023-05-14T16:15
владимир зеленский (президент украины)
олаф шольц
германия
берлин
украина
поставки западного оружия украине
сво
политика
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128713201_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_895f291a136e93730782e10d51313cd6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Канцлер Германии Олаф Шольц воздержался от ответа по просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставке Киеву современных истребителей. Об этом со ссылкой на немецкие СМИ пишет РИА Новости.Отмечается, что в ходе совместной пресс-конференции в Берлине глава киевского режима заявил, что собирается обратиться к властям Германии с просьбой принять участие в так называемой "истребительной коалиции".По словам Зеленского, ряд стран сейчас работают над созданием такой коалиции. Эта тема якобы обсуждалась в рамках его визитов в европейские столицы. Он также отметил, что одной из задач Киева сейчас является "преодоление" преимущества России в воздухе."Что касается истребителей, то я думаю, что мы во второй части нашей беседы это обсудим", – сказал Зеленский.В свою очередь Шольц воздержался от прямого ответа на просьбу Зеленского. Он напомнил, что Украина уже получила помощь в размере более 17 млрд евро за год с небольшим.При этом ранее министр оборон Германии Борис Писториус и канцлер Шольц подчеркивали, что поставка современных истребителей, находящихся на вооружении страны, "не является темой, стоящей на повестке обсуждаемой военной помощи Украине".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин с рабочим визитом в воскресенье. Во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером украинский лидер лично поблагодарил его за "фантастическую солидарность". После этого он направился в офис канцлера для проведения переговоров с Олафом Шольцем.В середине марта представители нескольких стран коллективного Запада заявили о планах поставлять Киеву истребители. В частности, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил о готовности направить истребители МиГ-29. В Белом доме тогда поспешили назвать озвученное решение Варшавы "самостоятельным".Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны НАТО пересматривают свой отказ на поставку Украине боевых самолетов и рассматривают возможность передать Киеву истребители – советские МиГ-29 или американские F-16. В альянсе полагают, что без таких мер "воздушная война" продолжит идти в пользу России.В конце февраля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что при запуске производства новых истребителей США смогут поставить их Украине через три-шесть лет. А старые модели американских боевых самолетов F-16 Киев мог бы получить в течение двух лет.По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а на подготовку всего этого уйдут годы.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о планах атаковать территорию РоссииСША передадут Киеву машины с пушками для стрельбы по БПЛА и JavelineКак поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИД
https://crimea.ria.ru/20230513/vsu-vpervye-nanesli-udary-dalnoboynymi-raketami-storm-shadow-1128701513.html
германия
берлин
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0e/1128713201_101:0:980:659_1920x0_80_0_0_f6252803f1a32e7e58490f73e30cdb07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), олаф шольц, германия, берлин, украина, поставки западного оружия украине, сво, политика, новости, россия
Денег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребители

Шольц не ответил на просьбу Зеленского присоединиться к "истребительной коалиции"

16:15 14.05.2023
 
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLКанцлер Германии Олаф Шольц (слева) и президент Украины Владимир Зеленский
Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Канцлер Германии Олаф Шольц воздержался от ответа по просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставке Киеву современных истребителей. Об этом со ссылкой на немецкие СМИ пишет РИА Новости.
Отмечается, что в ходе совместной пресс-конференции в Берлине глава киевского режима заявил, что собирается обратиться к властям Германии с просьбой принять участие в так называемой "истребительной коалиции".
По словам Зеленского, ряд стран сейчас работают над созданием такой коалиции. Эта тема якобы обсуждалась в рамках его визитов в европейские столицы. Он также отметил, что одной из задач Киева сейчас является "преодоление" преимущества России в воздухе.
"Что касается истребителей, то я думаю, что мы во второй части нашей беседы это обсудим", – сказал Зеленский.
В свою очередь Шольц воздержался от прямого ответа на просьбу Зеленского. Он напомнил, что Украина уже получила помощь в размере более 17 млрд евро за год с небольшим.
"Одна лишь билатеральная (не учитывающая долю Берлина в совместных пакетах стран – ред.) поддержка Украины составила 17 млрд евро", – заявил Шольц. Он также добавил, что власти Германии создали условия, "чтобы и в последующие годы эта помощь предоставлялась".
При этом ранее министр оборон Германии Борис Писториус и канцлер Шольц подчеркивали, что поставка современных истребителей, находящихся на вооружении страны, "не является темой, стоящей на повестке обсуждаемой военной помощи Украине".
Укрытие - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Вчера, 10:59
ВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm Shadow
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин с рабочим визитом в воскресенье. Во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером украинский лидер лично поблагодарил его за "фантастическую солидарность". После этого он направился в офис канцлера для проведения переговоров с Олафом Шольцем.
В середине марта представители нескольких стран коллективного Запада заявили о планах поставлять Киеву истребители. В частности, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил о готовности направить истребители МиГ-29. В Белом доме тогда поспешили назвать озвученное решение Варшавы "самостоятельным".
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны НАТО пересматривают свой отказ на поставку Украине боевых самолетов и рассматривают возможность передать Киеву истребители – советские МиГ-29 или американские F-16. В альянсе полагают, что без таких мер "воздушная война" продолжит идти в пользу России.
В конце февраля заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что при запуске производства новых истребителей США смогут поставить их Украине через три-шесть лет. А старые модели американских боевых самолетов F-16 Киев мог бы получить в течение двух лет.
По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, Запад не поставит Киеву самолеты и вертолеты в тех объемах, которые запрашивает Киев, так как для их обслуживания на Украине нет ни инфраструктуры, ни людей, а на подготовку всего этого уйдут годы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский сделал заявление о планах атаковать территорию России
США передадут Киеву машины с пушками для стрельбы по БПЛА и Javeline
Как поставки истребителей Украине повлияют на безопасность Запада - МИД
 
Владимир Зеленский (президент Украины)Олаф ШольцГерманияБерлинУкраинаПоставки западного оружия УкраинеСВОПолитикаНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22В Турции завершилось голосование на президентских выборах
18:00Они идут искать: поисковики из Адыгеи и Ставрополья собрались в Крыму
17:10Психологи в поликлиниках: в Крыму поддержали идею
16:50Ливень с грозой и шквалами накроют Кубань
16:15Денег достаточно: Берлин не торопится поставлять Киеву истребители
15:56Движение на участке трассы М-4 Дон остановилось из-за аварии
15:27Российские ракеты уничтожили склады западных боеприпасов на Украине
15:02Киев спонсирует и организовывает убийства россиян - Кремль
14:43Зеленский сделал заявление о планах атаковать территорию России
14:12Попытки ВСУ прорвать оборону в Артемовске отражены, заявили в Минобороны
13:34Под Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МО
12:47Зеленский поблагодарил власти Германии за "фантастическую солидарность"
11:59Три подводных землетрясения произошли на Камчатке
11:28Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 14 мая
10:59На трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами
10:40Стал известен победитель конкурса "Евровидение-2023"
10:20Украинский беспилотник атаковал консервный завод в Брянской области
09:48Обстановка на Керченской переправе: данные на воскресенье
09:22В Крыму хотят оспорить решение о передаче полуострова УССР
08:54Простой способ: как защититься от телефонных мошенников
Лента новостейМолния