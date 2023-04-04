https://crimea.ria.ru/20230404/ssha-peredadut-kievu-mashiny-s-pushkami-dlya-strelby-po-bpla-i-javeline-1127981532.html

США передадут Киеву машины с пушками для стрельбы по БПЛА и Javeline

США передадут Киеву машины с пушками для стрельбы по БПЛА и Javeline - РИА Новости Крым, 04.04.2023

США передадут Киеву машины с пушками для стрельбы по БПЛА и Javeline

США намерены передать Киеву крупную партию оружия, боеприпасов и военной техники в рамках очередного пакета помощи на сумму 2,6 млрд долларов. Об этом со... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T19:53

2023-04-04T19:53

2023-04-04T19:53

сша

украина

сво

поставки западного оружия украине

в мире

новости

оружие

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111374/16/1113741679_6:0:962:538_1920x0_80_0_0_6c6e896a6100ce121fef67fc30943622.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. США намерены передать Киеву крупную партию оружия, боеприпасов и военной техники в рамках очередного пакета помощи на сумму 2,6 млрд долларов. Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости.Уточняется, что техника и вооружение на 500 млн долларов предоставят из имеющегося в наличии американской армии арсенала, еще 2,1 млрд направят на новые закупки.В планах поставить Киеву боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", а также снаряды для артиллерийских орудий калибра 155 и 105 миллиметров.Кроме того, Пентагон намерен отправить на Украину выстрелы для разнокалиберных минометов, танковые снаряды калибра 120 и 105 миллиметров, а также 23 миллиона патронов для различных видов стрелкового оружия.Более того, в новом пакете военной помощи будут противотанковые комплексы TOW и Javeline, гранатометы, радары ПВО. Украинцев также снабдят ремонтно-эвакуационными машинами, грузовиками для транспортировки ГСМ и тяжелой техники и девятью машинами с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для стрельбы по БПЛА. Также Штаты поставят на Украину бронированные мостоукладчики, высокоточные авиаракеты и терминалы спутниковой связи.Ранее сообщалось, что США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, США заставляют Европу финансировать киевский режим и при этом несут гораздо меньшие издержки в сравнении со многими странами ЕС.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – ЛавровУкраина потребует от Запада самолеты и ракеты на конференции в МюнхенеСША ввели новые санкции против России

https://crimea.ria.ru/20230404/belorussiya-poluchila-vozmozhnost-nanosit-udary-yadernym-oruzhiem---shoygu-1127969598.html

https://crimea.ria.ru/20230403/smogut-li-ssha-dodavit-izrail-v-voprose-postavok-oruzhiya-ukraine-1127947940.html

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, сво, поставки западного оружия украине, в мире, новости, оружие, всу (вооруженные силы украины)