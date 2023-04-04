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США передадут Киеву машины с пушками для стрельбы по БПЛА и Javeline - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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США передадут Киеву машины с пушками для стрельбы по БПЛА и Javeline
США передадут Киеву машины с пушками для стрельбы по БПЛА и Javeline - РИА Новости Крым, 04.04.2023
США передадут Киеву машины с пушками для стрельбы по БПЛА и Javeline
США намерены передать Киеву крупную партию оружия, боеприпасов и военной техники в рамках очередного пакета помощи на сумму 2,6 млрд долларов. Об этом со... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T19:53
2023-04-04T19:53
сша
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сво
поставки западного оружия украине
в мире
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оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. США намерены передать Киеву крупную партию оружия, боеприпасов и военной техники в рамках очередного пакета помощи на сумму 2,6 млрд долларов. Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости.Уточняется, что техника и вооружение на 500 млн долларов предоставят из имеющегося в наличии американской армии арсенала, еще 2,1 млрд направят на новые закупки.В планах поставить Киеву боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", а также снаряды для артиллерийских орудий калибра 155 и 105 миллиметров.Кроме того, Пентагон намерен отправить на Украину выстрелы для разнокалиберных минометов, танковые снаряды калибра 120 и 105 миллиметров, а также 23 миллиона патронов для различных видов стрелкового оружия.Более того, в новом пакете военной помощи будут противотанковые комплексы TOW и Javeline, гранатометы, радары ПВО. Украинцев также снабдят ремонтно-эвакуационными машинами, грузовиками для транспортировки ГСМ и тяжелой техники и девятью машинами с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для стрельбы по БПЛА. Также Штаты поставят на Украину бронированные мостоукладчики, высокоточные авиаракеты и терминалы спутниковой связи.Ранее сообщалось, что США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley.Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, США заставляют Европу финансировать киевский режим и при этом несут гораздо меньшие издержки в сравнении со многими странами ЕС.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – ЛавровУкраина потребует от Запада самолеты и ракеты на конференции в МюнхенеСША ввели новые санкции против России
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РИА Новости Крым
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сша, украина, сво, поставки западного оружия украине, в мире, новости, оружие, всу (вооруженные силы украины)
США передадут Киеву машины с пушками для стрельбы по БПЛА и Javeline

Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 2,6 млрд долларов: что передадут

19:53 04.04.2023
 
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса Javelin
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса Javelin
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. США намерены передать Киеву крупную партию оружия, боеприпасов и военной техники в рамках очередного пакета помощи на сумму 2,6 млрд долларов. Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости.
Уточняется, что техника и вооружение на 500 млн долларов предоставят из имеющегося в наличии американской армии арсенала, еще 2,1 млрд направят на новые закупки.
В планах поставить Киеву боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", а также снаряды для артиллерийских орудий калибра 155 и 105 миллиметров.
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Кроме того, Пентагон намерен отправить на Украину выстрелы для разнокалиберных минометов, танковые снаряды калибра 120 и 105 миллиметров, а также 23 миллиона патронов для различных видов стрелкового оружия.
Более того, в новом пакете военной помощи будут противотанковые комплексы TOW и Javeline, гранатометы, радары ПВО. Украинцев также снабдят ремонтно-эвакуационными машинами, грузовиками для транспортировки ГСМ и тяжелой техники и девятью машинами с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для стрельбы по БПЛА. Также Штаты поставят на Украину бронированные мостоукладчики, высокоточные авиаракеты и терминалы спутниковой связи.
Ранее сообщалось, что США отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley.
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