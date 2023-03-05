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Какие страны несут самые большие издержки на содержание Украины - РИА Новости Крым, 05.03.2023
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Какие страны несут самые большие издержки на содержание Украины
Какие страны несут самые большие издержки на содержание Украины - РИА Новости Крым, 05.03.2023
Какие страны несут самые большие издержки на содержание Украины
США заставляют Европу финансировать киевский режим и при этом несут гораздо меньшие издержки в сравнении со многими странами ЕС. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 05.03.2023
2023-03-05T10:12
2023-03-05T10:12
европейский союз
сша
украина
владимир зеленский (президент украины)
государственная дума рф
вячеслав володин
политика
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. США заставляют Европу финансировать киевский режим и при этом несут гораздо меньшие издержки в сравнении со многими странами ЕС. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В частности, он привел статистические данные по расходам разных государств на милитаризацию и содержание Украины в соотношении с валовым внутренним продуктом (ВВП) этих стран.Так, больше всего своего ВВП на киевский режим тратит Польша – 2,1%. На втором месте – Эстония (1,64%), на третьем – Латвия (1,31%). Далее идут Чехия (1,08%) и Литва (1,06%). Также в топ-10 по этому показателю вошли Словакия, Болгария, Мальта, Норвегия и Румыния. В свою очередь США находятся лишь на 12-м месте – 0,37% ВВП.Кроме того, отметил спикер Госдумы, страны Евросоюза несут дополнительные издержки из-за антироссийских санкций, которые бумерангом ударили по их экономике. Так, общий объем поддержки энергетической отрасли в Европе составил 570 млрд евро. Германии, в частности, это стоило 7,2% ВВП.Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕС &gt;&gt;"Продолжая поставки оружия Киеву, лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан", - подытожил он.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него войдут дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и БМП Bradley. Кроме того, он предусматривает техническое обслуживание, обучение и другую поддержку Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:Унижение Европы: в Совфеде оценили новый статус УкраиныНовым статусом Евросоюз склоняет Украину к переговорам с РФ — политологОрбан предложил создать НАТО без США
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европейский союз, сша, украина, владимир зеленский (президент украины), государственная дума рф, вячеслав володин, политика, экономика
Какие страны несут самые большие издержки на содержание Украины

Володин: наибольшую долю своего ВВП на содержание Украины тратят Польша и Прибалтика

10:12 05.03.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. США заставляют Европу финансировать киевский режим и при этом несут гораздо меньшие издержки в сравнении со многими странами ЕС. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В частности, он привел статистические данные по расходам разных государств на милитаризацию и содержание Украины в соотношении с валовым внутренним продуктом (ВВП) этих стран.
Так, больше всего своего ВВП на киевский режим тратит Польша – 2,1%. На втором месте – Эстония (1,64%), на третьем – Латвия (1,31%). Далее идут Чехия (1,08%) и Литва (1,06%). Также в топ-10 по этому показателю вошли Словакия, Болгария, Мальта, Норвегия и Румыния. В свою очередь США находятся лишь на 12-м месте – 0,37% ВВП.
"Вашингтон в очередной раз показал, что основной принцип его политики – использовать другие страны для достижения своих интересов. США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан. Но, как оказывается, несут издержки значительно меньше, чем другие", - прокомментировал Володин в своем Telegram-канале.
Кроме того, отметил спикер Госдумы, страны Евросоюза несут дополнительные издержки из-за антироссийских санкций, которые бумерангом ударили по их экономике. Так, общий объем поддержки энергетической отрасли в Европе составил 570 млрд евро. Германии, в частности, это стоило 7,2% ВВП.
Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕС >>
"Продолжая поставки оружия Киеву, лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан", - подытожил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него войдут дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и БМП Bradley. Кроме того, он предусматривает техническое обслуживание, обучение и другую поддержку Киева.
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