https://crimea.ria.ru/20230305/kakie-strany-nesut-samye-bolshie-izderzhki-na-soderzhanie-ukrainy-1127353367.html

Какие страны несут самые большие издержки на содержание Украины

Какие страны несут самые большие издержки на содержание Украины - РИА Новости Крым, 05.03.2023

Какие страны несут самые большие издержки на содержание Украины

США заставляют Европу финансировать киевский режим и при этом несут гораздо меньшие издержки в сравнении со многими странами ЕС. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 05.03.2023

2023-03-05T10:12

2023-03-05T10:12

2023-03-05T10:12

европейский союз

сша

украина

владимир зеленский (президент украины)

государственная дума рф

вячеслав володин

политика

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. США заставляют Европу финансировать киевский режим и при этом несут гораздо меньшие издержки в сравнении со многими странами ЕС. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В частности, он привел статистические данные по расходам разных государств на милитаризацию и содержание Украины в соотношении с валовым внутренним продуктом (ВВП) этих стран.Так, больше всего своего ВВП на киевский режим тратит Польша – 2,1%. На втором месте – Эстония (1,64%), на третьем – Латвия (1,31%). Далее идут Чехия (1,08%) и Литва (1,06%). Также в топ-10 по этому показателю вошли Словакия, Болгария, Мальта, Норвегия и Румыния. В свою очередь США находятся лишь на 12-м месте – 0,37% ВВП.Кроме того, отметил спикер Госдумы, страны Евросоюза несут дополнительные издержки из-за антироссийских санкций, которые бумерангом ударили по их экономике. Так, общий объем поддержки энергетической отрасли в Европе составил 570 млрд евро. Германии, в частности, это стоило 7,2% ВВП.Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕС >>"Продолжая поставки оружия Киеву, лидеры ЕС действуют вопреки национальным интересам за счет европейских граждан", - подытожил он.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него войдут дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и БМП Bradley. Кроме того, он предусматривает техническое обслуживание, обучение и другую поддержку Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:Унижение Европы: в Совфеде оценили новый статус УкраиныНовым статусом Евросоюз склоняет Украину к переговорам с РФ — политологОрбан предложил создать НАТО без США

https://crimea.ria.ru/20230302/razdelyayuschiy-proekt-kak-ukraina-boretsya-s-pravoslaviem-1127311637.html

сша

украина

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европейский союз, сша, украина, владимир зеленский (президент украины), государственная дума рф, вячеслав володин, политика, экономика