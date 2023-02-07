https://crimea.ria.ru/20230207/ukraina-potrebuet-ot-zapada-samolety-i-rakety-na-konferentsii-v-myunkhene-1126829882.html

Украина потребует от Запада самолеты и ракеты на конференции в Мюнхене

Украина потребует от Запада самолеты и ракеты на конференции в Мюнхене - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Украина потребует от Запада самолеты и ракеты на конференции в Мюнхене

Украина намерена потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T12:55

2023-02-07T12:55

2023-02-07T12:55

украина

поставки западного оружия украине

оружие

нато

сво

дмитрий кулеба

мид украины

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Украина намерена потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.Кулеба добавил, что "единственные барьеры" для Запада в предоставлении Киеву боевых самолетов - "психологические"."Такие же преграды в свое время стояли на пути получению РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot и западных танков, но дипломатической команде президента Зеленского все же удалось преодолеть барьеры и разблокировать поставки этих типов вооружения", - отметил он.По словам Кулебы, МИД Украины определил вопрос поставок дальнобойных ракет и самолетов одним из трех приоритетов Киева на предстоящей конференции, наряду с "членством Украины в НАТО" и "будущем России".Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и самолетов для ударов по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.В свою очередь американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине истребители F-16.В то же время, по данным газеты The Wall Street Journal, в новый пакет американской военной помощи Киеву войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB дальностью более 150 км, которые можно запускать из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что чем более дальнобойным будет оружие, которое Запад поставит Украине, тем дальше Вооруженные силы РФ будут его отодвигать от российских территорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по аэродромам стран НАТО будут превентивными мерамиШумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударамиВ Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине

https://crimea.ria.ru/20230127/pochemu-ukraine-budet-slozhno-ispolzovat-zapadnye-tanki-v-boyakh--ekspert-1126629058.html

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украина, поставки западного оружия украине, оружие, нато, сво, дмитрий кулеба, мид украины, новости