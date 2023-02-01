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Удары по аэродромам стран НАТО будут превентивными мерами - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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Удары по аэродромам стран НАТО будут превентивными мерами
Удары по аэродромам стран НАТО будут превентивными мерами - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Удары по аэродромам стран НАТО будут превентивными мерами
Россия должна максимально жестко предупредить страны НАТО, что любые места базирования используемых Украиной самолетов, в том числе на территории Польши и стран РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T12:23
2023-02-01T12:23
польша
прибалтика
россия
украина
поставки западного оружия украине
оружие
мнения
юрий кнутов
в мире
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Россия должна максимально жестко предупредить страны НАТО, что любые места базирования используемых Украиной самолетов, в том числе на территории Польши и стран Прибалтики, будут рассматриваться как законные цели. Такое мнение в эфире "Sputnik на русском" выразил военный эксперт Юрий Кнутов.По его мнению, сегодняшние заявления о невозможности поставки самолетов киевскому режиму – только прикрытие для завершения поставок танков.Американский президент Джо Байден во вторник 31 января заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. В Белом доме также считают, что предоставляют Киеву достаточные объемы вооружений."Россия должна выступить с максимально жесткими заявлениями и предупредить страны НАТО, что любые места базирования этих самолетов, в том числе на территории Польши и стран Прибалтики, нами будут рассматриваться как законные цели", – сказал Кнутов.Военный эксперт уверен, что подобные заявления – только прикрытие. Говорят это для маскировки, так как нужно завершить поставки танков.По словам Кнутова, несколько месяцев назад огласке была предана информация, что пилотов для F-16, "Миражей-2000" и других самолетов из числа украинских военных уже готовят. В связи с этим есть большая вероятность, что самолеты (из США и Европы – ред.) будут направлены на Украину. Согласно заявлениям киевского режима, это от 180 до 200 боевых машин, по оценкам НАТО поставки намного скромнее. При этом F-16 могут нести ракеты "воздух-поверхность" и обстреливать как наземные, так и морские цели, в том числе на территории Крыма, Белгородской и Курской областей, что приведет к дальнейшей эскалации."Главная опасность данной поставки заключается в том, что базироваться они, скорее всего, будут на территории Польши или Румынии, а на Украине оборудуют аэродромы подскока, которые будут использовать только для дозаправки и довооружения", – пояснил эксперт.Именно поэтому Россия должна максимально жестко обосновать свою позицию и заявить, что уничтожение таких самолетов не будет объявлением войны, а лишь превентивными ударами, которыми препятствуют нанесением ущерба России.По мнению политолога Андрея Никифорова, если США и их союзники по НАТО решатся передать Украине свои истребители, то Киев получит их не раньше, чем на поле боя появятся западные танки.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после достижения договоренностей по поставкам Украине западных танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и самолетов для ударов по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден отказался поставлять Украине истребители F-16Получит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнениеНАТО готова к прямой конфронтации с Россией – Бауэр
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польша, прибалтика, россия, украина, поставки западного оружия украине, оружие, мнения, юрий кнутов, в мире, сша, нато
Удары по аэродромам стран НАТО будут превентивными мерами

Места базирования авиации ВСУ на территории Польши и Прибалтики – законные цели для России

12:23 01.02.2023
 
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Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Россия должна максимально жестко предупредить страны НАТО, что любые места базирования используемых Украиной самолетов, в том числе на территории Польши и стран Прибалтики, будут рассматриваться как законные цели. Такое мнение в эфире "Sputnik на русском" выразил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его мнению, сегодняшние заявления о невозможности поставки самолетов киевскому режиму – только прикрытие для завершения поставок танков.
Американский президент Джо Байден во вторник 31 января заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. В Белом доме также считают, что предоставляют Киеву достаточные объемы вооружений.
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"Россия должна выступить с максимально жесткими заявлениями и предупредить страны НАТО, что любые места базирования этих самолетов, в том числе на территории Польши и стран Прибалтики, нами будут рассматриваться как законные цели", – сказал Кнутов.
Военный эксперт уверен, что подобные заявления – только прикрытие. Говорят это для маскировки, так как нужно завершить поставки танков.
"Если одновременно с танками начать поставки истребителей, то в разных странах могут начаться протесты, к которым подключатся не только политики и депутаты, но и рядовые граждане. Они могут выйти на улицу с требованием прекратить оказание помощи киевскому режиму, так как это угрожает втягиванию стран НАТО в полномасштабный конфликт в Россией", – пояснил гость эфира. Поэтому поставки самолетов пройдут под завершение поставок танков, считает он.
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По словам Кнутова, несколько месяцев назад огласке была предана информация, что пилотов для F-16, "Миражей-2000" и других самолетов из числа украинских военных уже готовят. В связи с этим есть большая вероятность, что самолеты (из США и Европы – ред.) будут направлены на Украину. Согласно заявлениям киевского режима, это от 180 до 200 боевых машин, по оценкам НАТО поставки намного скромнее. При этом F-16 могут нести ракеты "воздух-поверхность" и обстреливать как наземные, так и морские цели, в том числе на территории Крыма, Белгородской и Курской областей, что приведет к дальнейшей эскалации.
"Главная опасность данной поставки заключается в том, что базироваться они, скорее всего, будут на территории Польши или Румынии, а на Украине оборудуют аэродромы подскока, которые будут использовать только для дозаправки и довооружения", – пояснил эксперт.
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Именно поэтому Россия должна максимально жестко обосновать свою позицию и заявить, что уничтожение таких самолетов не будет объявлением войны, а лишь превентивными ударами, которыми препятствуют нанесением ущерба России.
По мнению политолога Андрея Никифорова, если США и их союзники по НАТО решатся передать Украине свои истребители, то Киев получит их не раньше, чем на поле боя появятся западные танки.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после достижения договоренностей по поставкам Украине западных танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и самолетов для ударов по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.
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ПольшаПрибалтикаРоссияУкраинаПоставки западного оружия УкраинеОружиеМненияЮрий КнутовВ миреСШАНАТО
 
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