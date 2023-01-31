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Когда у Украины появятся натовские самолеты – эксперт - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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https://crimea.ria.ru/20230131/kogda-u-ukrainy-poyavyatsya-natovskie-samolety--ekspert-1126695363.html
Когда у Украины появятся натовские самолеты – эксперт
Когда у Украины появятся натовские самолеты – эксперт - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Когда у Украины появятся натовские самолеты – эксперт
Если США и их союзники по НАТО решатся передать Украине свои истребители, то Киев получит их не раньше, чем на поле боя появятся западные танки. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T19:33
2023-01-31T17:20
радио "спутник в крыму"
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сво
американское оружие против крыма
оружие
мнения
андрей никифоров
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Андрей Никифоров - о том, когда у Украины появятся натовские самолеты
Андрей Никифоров - о том, когда у Украины появятся натовские самолеты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Если США и их союзники по НАТО решатся передать Украине свои истребители, то Киев получит их не раньше, чем на поле боя появятся западные танки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров."Первым индикатором того, будут ли поставляться самолеты, станет поставка танков. Вся эта помощь Украине идет в определенной последовательности, не перескакивая через какие-то этапы. Поэтому пока танковая эпопея не будет доведена до стадии непосредственного появления этих машин на поле боя, самолетов ждать не следует", – считает эксперт.При этом, по словам политолога, в ситуации с поставками Украине самолетов существуют "технические сложности" и "психологические барьеры" для стран НАТО.Аналитик также отметил, что той самой "красной линией" для Запада в плане военной помощи Украине станет тот предел, при достижении которого он сам получит адекватный и жесткий ответ."В момент, когда они (страны Запада – ред.) ощутят, что вот здесь дальше получим жесткий ответ уже мы, а не Украина, там они как раз и приостановятся. Это не какая-то мантра, а их четкая позиция, что им ничего не должно "прилететь" в ответ. Пока не "прилетает". Поэтому и танки идут, и возможны какие-то другие поставки", – заключил эксперт.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и самолетов для ударов по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден отказался поставлять Украине истребители F-16Получит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнениеНАТО готова к прямой конфронтации с Россией – Бауэр
https://crimea.ria.ru/20230131/vnuk-de-gollya-prizval-frantsiyu-ostanovit-ssha-i-nato-na-ukraine-1126680435.html
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украина, нато, сво, американское оружие против крыма, оружие, мнения, андрей никифоров, россия, сша
Когда у Украины появятся натовские самолеты – эксперт

Политолог Никифоров: Запад даст Украине самолеты не раньше появления танков на поле боя

19:33 31.01.2023
 
© Фото : U.S. Department of Defense Current Photos/Maj. Jefferson S. Heiland, U.S. Air National GuardАмериканский истребитель
Американский истребитель
© Фото : U.S. Department of Defense Current Photos/Maj. Jefferson S. Heiland, U.S. Air National Guard
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Если США и их союзники по НАТО решатся передать Украине свои истребители, то Киев получит их не раньше, чем на поле боя появятся западные танки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
Андрей Никифоров - о том, когда у Украины появятся натовские самолеты
19:33
"Первым индикатором того, будут ли поставляться самолеты, станет поставка танков. Вся эта помощь Украине идет в определенной последовательности, не перескакивая через какие-то этапы. Поэтому пока танковая эпопея не будет доведена до стадии непосредственного появления этих машин на поле боя, самолетов ждать не следует", – считает эксперт.
При этом, по словам политолога, в ситуации с поставками Украине самолетов существуют "технические сложности" и "психологические барьеры" для стран НАТО.
"Оставшаяся украинская инфраструктура не приспособлена для тех самолетов, которые запрашивает Киев. Целесообразнее всего им взлетать с аэродромов за пределами Украины. Но тогда эти аэродромы становятся законной целью для наших средств поражения. Это очень сложный психологический барьер, через который лидеры Запада должны переступить", – пояснил Никифоров.
Аналитик также отметил, что той самой "красной линией" для Запада в плане военной помощи Украине станет тот предел, при достижении которого он сам получит адекватный и жесткий ответ.
"В момент, когда они (страны Запада – ред.) ощутят, что вот здесь дальше получим жесткий ответ уже мы, а не Украина, там они как раз и приостановятся. Это не какая-то мантра, а их четкая позиция, что им ничего не должно "прилететь" в ответ. Пока не "прилетает". Поэтому и танки идут, и возможны какие-то другие поставки", – заключил эксперт.
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
12:07
Внук де Голля призвал Францию остановить США и НАТО на Украине
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и самолетов для ударов по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.
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