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Получит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнение
Получит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнение - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Получит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнение
США и их союзники по НАТО с высокой долей вероятности могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и планирующие бомбы малого диаметра GLSDB по результатам РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T19:13
2023-01-28T19:13
2023-01-28T19:13
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. США и их союзники по НАТО с высокой долей вероятности могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и планирующие бомбы малого диаметра GLSDB по результатам следующего саммита на базе Рамштайн. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев ведет переговоры поставках ракет повышенной дальности и ударных самолетов для ударов по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.Взять Крым невозможно"Ракетное оружие может быть передано и это, скорее всего то, что Вашингтон готовит следующим пакетом после очередного условного Рамштайна. Могут быть переданы планирующие бомбы малого диаметра GLSDB, их дальность применения порядка 150 километров. И, конечно, по-прежнему стоит вопрос, решатся ли американцы на передачу настоящих оперативно-тактических ракет ATACMS. Их дальность составляет порядка 300 километров", – сказал Анпилогов.При этом, отмечает аналитик, как показали неоднократные попытки Украины атаковать военные и энергетические цели в Крыму с помощью беспилотников, эти объекты надежно прикрыты системами ПВО.По мнению эксперта, даже если Киев получит это оружие и попытается нанести удары по полуострову, это не будет иметь военного значения. Этим действиям киевский режим попытается придать информационную видимость "победы" и "неотвратимого наступления на Крым".Самолеты Киеву не светятЧто касается ударных самолетов, прежде всего американских истребителей третьего поколения F-16, на них Киеву вряд ли стоит рассчитывать, полагает аналитик. Он отметил, что на обучение летчика, который сможет на равных вести борьбу за господство в воздухе, потребуется два-три года.По словам Анпилогова, ситуация с танками уже показывает всю неоднозначность передачи Украине сложного и высокотехнологического западного вооружения."Сейчас встает вопрос, что у этой танковой бригады, которая будет сформирована из западных машин, будет на вооружении три различных боевых танка, с разным топливом, разными боеприпасами, разными ремонтными бригадами и экипажами. И даже самые оптимистически настроенные западные военные эксперты оценивают срок поставки танков со всеми логистическими неувязками как два-три месяца", - пояснил специалист.По мнению аналитика, нынешняя ситуация показывает, что западные политики не чертят для себя никакие "красные линии", а наоборот их переступают, считая, что тем самым они "чуть ли ни выполняют миротворческие функции, якобы помогая Украине быстрее победить"."Де-факто же это приводит к новому витку эскалации, дополнительным жертвам, разрушениям и затягиванию самого украинского конфликта", - заключил Анпилогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная угроза для Крыма: к чему готовится НАТОЕсли американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить РоссияВ США призвали передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму
https://crimea.ria.ru/20230128/ukraina-dogovarivaetsya-o-postavkakh-raket-dlya-udarov-po-krymu--podolyak-1126640556.html
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Алексей Гончаров
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крым, поставки западного оружия украине, оружие, американское оружие против крыма, сша, украина, мнения
Получит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнение
Военный эксперт Анпилогов: США могут передать Украине ракеты ATACMS для ударов по Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
США и их союзники по НАТО с высокой долей вероятности могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и планирующие бомбы малого диаметра GLSDB по результатам следующего саммита на базе Рамштайн. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил
, что после достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев ведет переговоры поставках ракет повышенной дальности и ударных самолетов для ударов по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.
Взять Крым невозможно
"Ракетное оружие может быть передано и это, скорее всего то, что Вашингтон готовит следующим пакетом после очередного условного Рамштайна. Могут быть переданы планирующие бомбы малого диаметра GLSDB, их дальность применения порядка 150 километров. И, конечно, по-прежнему стоит вопрос, решатся ли американцы на передачу настоящих оперативно-тактических ракет ATACMS. Их дальность составляет порядка 300 километров", – сказал Анпилогов.
При этом, отмечает аналитик, как показали неоднократные попытки Украины атаковать военные и энергетические цели в Крыму с помощью беспилотников, эти объекты надежно прикрыты системами ПВО.
По мнению эксперта, даже если Киев получит это оружие и попытается нанести удары по полуострову, это не будет иметь военного значения. Этим действиям киевский режим попытается придать информационную видимость "победы" и "неотвратимого наступления на Крым".
"Даже проукраински настроенные эксперты признают, что взять Крым при нынешнем развитии техники и технологий практически невозможно, потому что на перешейках можно держать оборону достаточно долго. Поэтому все заклинания украинской стороны, что они нанесут какой-то там "рассекающий удар" по направлению на Мелитополь и Бердянск – они и это вряд ли смогут сделать. В Запорожской области построена линия позиционной обороны, которую уже не так легко прорвать, как это было в конце прошлого лета в Харьковской области", – считает Анпилогов.
Самолеты Киеву не светят
Что касается ударных самолетов, прежде всего американских истребителей третьего поколения F-16, на них Киеву вряд ли стоит рассчитывать, полагает аналитик. Он отметил, что на обучение летчика, который сможет на равных вести борьбу за господство в воздухе, потребуется два-три года.
По словам Анпилогова, ситуация с танками уже показывает всю неоднозначность передачи Украине сложного и высокотехнологического западного вооружения.
"Сейчас встает вопрос, что у этой танковой бригады, которая будет сформирована из западных машин, будет на вооружении три различных боевых танка, с разным топливом, разными боеприпасами, разными ремонтными бригадами и экипажами. И даже самые оптимистически настроенные западные военные эксперты оценивают срок поставки танков со всеми логистическими неувязками как два-три месяца", - пояснил специалист.
По мнению аналитика, нынешняя ситуация показывает, что западные политики не чертят для себя никакие "красные линии", а наоборот их переступают, считая, что тем самым они "чуть ли ни выполняют миротворческие функции, якобы помогая Украине быстрее победить".
"Де-факто же это приводит к новому витку эскалации, дополнительным жертвам, разрушениям и затягиванию самого украинского конфликта", - заключил Анпилогов.
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