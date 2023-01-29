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НАТО готова к прямой конфронтации с Россией - Бауэр - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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НАТО готова к прямой конфронтации с Россией - Бауэр
НАТО готова к прямой конфронтации с Россией - Бауэр - РИА Новости Крым, 29.01.2023
НАТО готова к прямой конфронтации с Россией - Бауэр
НАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Такое заявление сделал глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр в интервью португальскому... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T11:05
2023-01-29T11:05
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безопасность
в мире
роб бауэр
украина
политика
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. НАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Такое заявление сделал глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр в интервью португальскому телеканалу RTP. Красные линииПо словам Бауэра, члены организации готовы к прямому противостоянию, но только в случае, если Россия "перейдет красную линию" и вторгнется на территорию одной из стран НАТО. При этом глава военного комитета признал, что российское оружие превосходит западное по ряду параметров, а военная инициатива сосредоточена в руках РФ. Это, по мнению Бауэра, должно заставить страны НАТО активнее готовится в вероятной конфронтации.Истребители для КиеваС российской стороны неоднократно звучали заявления о том, что США и НАТО фактически давно стали участниками конфликта на Украине и нацелены затягивать его. Речь, в частности, о поставках вооружений киевскому режиму.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев запрашивает ракеты повышенной дальности и ударные самолеты для атак по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму. Как пишет в воскресенье Politico, поставки крылатых машин не исключены. По данным издания, в Пентагоне обсуждают возможность передачи Киеву истребителей F-16."Кампания внутри министерства обороны по истребителям набирает обороты. Я не думаю, что мы против", — цитирует издание высокопоставленного чиновника из Пентагона.Подчеркивается, однако, что окончательное решение пока не принято.Читайте также на РИА Новости Крым:Получит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнениеВ Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков УкраинеДаст ли НАТО Украине самолеты и дальнобойные ракеты – эксперт
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РИА Новости Крым
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нато, россия, безопасность, в мире, роб бауэр, украина, политика, армия и флот, вооруженные силы россии
НАТО готова к прямой конфронтации с Россией - Бауэр

Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с РФ

11:05 29.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. НАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Такое заявление сделал глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр в интервью португальскому телеканалу RTP.

Красные линии

По словам Бауэра, члены организации готовы к прямому противостоянию, но только в случае, если Россия "перейдет красную линию" и вторгнется на территорию одной из стран НАТО. При этом глава военного комитета признал, что российское оружие превосходит западное по ряду параметров, а военная инициатива сосредоточена в руках РФ. Это, по мнению Бауэра, должно заставить страны НАТО активнее готовится в вероятной конфронтации.
"Тот факт, что у вашего врага оружие лучше, является проблемой не вашего врага. Это ваша проблема", - заявил Бауэр.

Истребители для Киева

С российской стороны неоднократно звучали заявления о том, что США и НАТО фактически давно стали участниками конфликта на Украине и нацелены затягивать его. Речь, в частности, о поставках вооружений киевскому режиму.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев запрашивает ракеты повышенной дальности и ударные самолеты для атак по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.
Как пишет в воскресенье Politico, поставки крылатых машин не исключены. По данным издания, в Пентагоне обсуждают возможность передачи Киеву истребителей F-16.
"Кампания внутри министерства обороны по истребителям набирает обороты. Я не думаю, что мы против", — цитирует издание высокопоставленного чиновника из Пентагона.
Подчеркивается, однако, что окончательное решение пока не принято.
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