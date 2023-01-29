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НАТО готова к прямой конфронтации с Россией - Бауэр

НАТО готова к прямой конфронтации с Россией - Бауэр - РИА Новости Крым, 29.01.2023

НАТО готова к прямой конфронтации с Россией - Бауэр

НАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Такое заявление сделал глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр в интервью португальскому... РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T11:05

2023-01-29T11:05

2023-01-29T11:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. НАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Такое заявление сделал глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр в интервью португальскому телеканалу RTP. Красные линииПо словам Бауэра, члены организации готовы к прямому противостоянию, но только в случае, если Россия "перейдет красную линию" и вторгнется на территорию одной из стран НАТО. При этом глава военного комитета признал, что российское оружие превосходит западное по ряду параметров, а военная инициатива сосредоточена в руках РФ. Это, по мнению Бауэра, должно заставить страны НАТО активнее готовится в вероятной конфронтации.Истребители для КиеваС российской стороны неоднократно звучали заявления о том, что США и НАТО фактически давно стали участниками конфликта на Украине и нацелены затягивать его. Речь, в частности, о поставках вооружений киевскому режиму.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев запрашивает ракеты повышенной дальности и ударные самолеты для атак по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму. Как пишет в воскресенье Politico, поставки крылатых машин не исключены. По данным издания, в Пентагоне обсуждают возможность передачи Киеву истребителей F-16."Кампания внутри министерства обороны по истребителям набирает обороты. Я не думаю, что мы против", — цитирует издание высокопоставленного чиновника из Пентагона.Подчеркивается, однако, что окончательное решение пока не принято.Читайте также на РИА Новости Крым:Получит ли Украина самолеты и ракеты для ударов по Крыму – мнениеВ Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков УкраинеДаст ли НАТО Украине самолеты и дальнобойные ракеты – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, россия, безопасность, в мире, роб бауэр, украина, политика, армия и флот, вооруженные силы россии