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Полянский назвал США прямым соучастником удара по больнице в ЛНР

Полянский назвал США прямым соучастником удара по больнице в ЛНР - РИА Новости Крым, 29.01.2023

Полянский назвал США прямым соучастником удара по больнице в ЛНР

После заявлений украинских официальных лиц о том,что все цели ударов из HIMARS им напрямую согласовывают США, то Штаты стали прямым соучастником удара по... РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T08:29

2023-01-29T08:29

2023-01-29T08:29

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. После заявлений украинских официальных лиц о том,что все цели ударов из HIMARS им напрямую согласовывают США, то Штаты стали прямым соучастником удара по больнице поселка Новоайдар в ЛНР. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.Утром 28 января украинские боевики ударили из реактивных систем залпового огня HIMARS по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики. В результате погибли 14 человек, ранения различной степени тяжести получили 24 пациента и представителя медперсонала."Очередное украинское чудовищное военное преступление. 14 мирных жителей погибли в больнице от ракет, поставленных США. И, как мы знаем от украинских официальных лиц, цели HIMARS согласовываются с Вашингтоном, - написал Полянский в своем аккаунте в Twitter. - Так что это делает США прямыми соучастниками. Налогоплательщики США должны знать, как используются их деньги".Ранее газета The New York Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму. Как утверждает издание, ранее категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться".В свою очередь председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол заявил, что США должны передать Киеву американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. По его мнению, Киев способен освоить все виды оружия, которые предоставляют им США и "побеждает", когда получает запрашиваемое вооружение.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине вооружения для ударов по территории России будут означать вывод конфликта на новый уровень.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли 14 человек: ВСУ ударили по больнице Новоайдара из HIMARSУкраина договаривается о поставках ракет для ударов по Крыму – ПодолякВ Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине

https://crimea.ria.ru/20230128/poluchit-li-ukraina-samolety-i-rakety-dlya-udarov-po-krymu--mnenie-1126643582.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), украина, ситуация в донбассе: новости и комментарии, оон, россия, мнения, новости