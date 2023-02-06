Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударами
Политолог Никифоров: угрозы Крыму – это шумовое прикрытие тотальной мобилизации на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Угрозы со стороны руководителей киевского режима и представителей политического и военного руководства США атаковать Крым являются шумовым прикрытием тотальной мобилизации на Украине, жертв которой Киев массово отправляет на мясорубку в Донбассе. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам эксперта, "крымский рефрен" в сегодняшней информационной повестке формируется из двух компонентов – продолжающихся "фантомных болях" Украины по утерянному полуострову и позиции американского руководства, которое считает, что создание угроз для Крыма заставит Россию сесть за стол переговоров на условиях Запада и по факту капитулировать.
"Это шумовое прикрытие того, что на Украине приходится мобилизовывать уже буквально всех подряд – силовиков, пожарных, полицию и так далее, чтобы отправлять их в мясорубки, которые сейчас происходят в Донбассе. При этом громогласно заявляется, что вот "сейчас мы врежем по Крыму – и все закончится". То есть украинскому обществу такие сигналы тоже нужны, на Украине на них, судя по всему, все еще позитивно реагируют", – считает Никифоров.
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При этом политолог признался, что ему сложно понять логику руководства США, которое считает, что наступление на Крым и удары по полуострову сделают Россию более сговорчивой.
"С чего они так решили, какие у них в этом плане контакты замкнуло, мне трудно сказать, потому что я не американец, никогда им не буду. До конца понять их логику мне сложно, если вообще она есть", - сказал он.
Ранее врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формировать штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма и Донбасса. Клименко рассчитывает, что основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". Если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев.
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