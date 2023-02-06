https://crimea.ria.ru/20230206/shumovoe-prikrytie-dlya-chego-ssha-i-ukraina-ugrozhayut-krymu-udarami-1126810584.html

Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударами

Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударами - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударами

Угрозы со стороны руководителей киевского режима и представителей политического и военного руководства США атаковать Крым являются шумовым прикрытием тотальной... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T20:59

2023-02-06T20:59

2023-02-06T20:59

радио "спутник в крыму"

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Для чего США и Украина угрожают Крыму ударами Для чего США и Украина угрожают Крыму ударами audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Угрозы со стороны руководителей киевского режима и представителей политического и военного руководства США атаковать Крым являются шумовым прикрытием тотальной мобилизации на Украине, жертв которой Киев массово отправляет на мясорубку в Донбассе. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, "крымский рефрен" в сегодняшней информационной повестке формируется из двух компонентов – продолжающихся "фантомных болях" Украины по утерянному полуострову и позиции американского руководства, которое считает, что создание угроз для Крыма заставит Россию сесть за стол переговоров на условиях Запада и по факту капитулировать.При этом политолог признался, что ему сложно понять логику руководства США, которое считает, что наступление на Крым и удары по полуострову сделают Россию более сговорчивой."С чего они так решили, какие у них в этом плане контакты замкнуло, мне трудно сказать, потому что я не американец, никогда им не буду. До конца понять их логику мне сложно, если вообще она есть", - сказал он.Ранее врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формировать штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма и Донбасса. Клименко рассчитывает, что основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". Если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответ Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата регионаПушечное мясо: эксперт обозначил роль штурмовых бригад для захвата КрымаВ Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" Крым

https://crimea.ria.ru/20230203/ukraina-snova-grozit-shturmom-kryma-1126760037.html

https://crimea.ria.ru/20230203/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html

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