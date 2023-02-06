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Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударами - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударами
Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударами - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударами
Угрозы со стороны руководителей киевского режима и представителей политического и военного руководства США атаковать Крым являются шумовым прикрытием тотальной... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T20:59
2023-02-06T20:59
радио "спутник в крыму"
крым
украина
сша
поставки западного оружия украине
оружие
американское оружие против крыма
мнения
в мире
безопасность республики крым и севастополя
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Для чего США и Украина угрожают Крыму ударами
Для чего США и Украина угрожают Крыму ударами
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Угрозы со стороны руководителей киевского режима и представителей политического и военного руководства США атаковать Крым являются шумовым прикрытием тотальной мобилизации на Украине, жертв которой Киев массово отправляет на мясорубку в Донбассе. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, "крымский рефрен" в сегодняшней информационной повестке формируется из двух компонентов – продолжающихся "фантомных болях" Украины по утерянному полуострову и позиции американского руководства, которое считает, что создание угроз для Крыма заставит Россию сесть за стол переговоров на условиях Запада и по факту капитулировать.При этом политолог признался, что ему сложно понять логику руководства США, которое считает, что наступление на Крым и удары по полуострову сделают Россию более сговорчивой."С чего они так решили, какие у них в этом плане контакты замкнуло, мне трудно сказать, потому что я не американец, никогда им не буду. До конца понять их логику мне сложно, если вообще она есть", - сказал он.Ранее врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формировать штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма и Донбасса. Клименко рассчитывает, что основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". Если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответ Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата регионаПушечное мясо: эксперт обозначил роль штурмовых бригад для захвата КрымаВ Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" Крым
https://crimea.ria.ru/20230203/ukraina-snova-grozit-shturmom-kryma-1126760037.html
https://crimea.ria.ru/20230203/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html
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Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударами

Политолог Никифоров: угрозы Крыму – это шумовое прикрытие тотальной мобилизации на Украине

20:59 06.02.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Угрозы со стороны руководителей киевского режима и представителей политического и военного руководства США атаковать Крым являются шумовым прикрытием тотальной мобилизации на Украине, жертв которой Киев массово отправляет на мясорубку в Донбассе. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Для чего США и Украина угрожают Крыму ударами
20:59
По словам эксперта, "крымский рефрен" в сегодняшней информационной повестке формируется из двух компонентов – продолжающихся "фантомных болях" Украины по утерянному полуострову и позиции американского руководства, которое считает, что создание угроз для Крыма заставит Россию сесть за стол переговоров на условиях Запада и по факту капитулировать.
"Это шумовое прикрытие того, что на Украине приходится мобилизовывать уже буквально всех подряд – силовиков, пожарных, полицию и так далее, чтобы отправлять их в мясорубки, которые сейчас происходят в Донбассе. При этом громогласно заявляется, что вот "сейчас мы врежем по Крыму – и все закончится". То есть украинскому обществу такие сигналы тоже нужны, на Украине на них, судя по всему, все еще позитивно реагируют", – считает Никифоров.
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При этом политолог признался, что ему сложно понять логику руководства США, которое считает, что наступление на Крым и удары по полуострову сделают Россию более сговорчивой.
"С чего они так решили, какие у них в этом плане контакты замкнуло, мне трудно сказать, потому что я не американец, никогда им не буду. До конца понять их логику мне сложно, если вообще она есть", - сказал он.
Ранее врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формировать штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма и Донбасса. Клименко рассчитывает, что основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". Если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымУкраинаСШАПоставки западного оружия УкраинеОружиеАмериканское оружие против КрымаМненияВ миреБезопасность Республики Крым и СевастополяАндрей НикифоровСобытия в Донбассе
 
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