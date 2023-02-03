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Пушечное мясо: эксперт обозначил роль штурмовых бригад для захвата Крыма

Пушечное мясо: эксперт обозначил роль штурмовых бригад для захвата Крыма - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Пушечное мясо: эксперт обозначил роль штурмовых бригад для захвата Крыма

Так называемые штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса, формирование которых анонсировало руководство МВД Украины, будут исполнять роль пушечного мяса в... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T15:13

2023-02-03T15:13

2023-02-03T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Так называемые штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса, формирование которых анонсировало руководство МВД Украины, будут исполнять роль пушечного мяса в случае возможной попытки наступления украинских войск. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.Людские ресурсы ВСУ истощеныРанее врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формировать штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма и Донбасса. Клименко рассчитывает, что основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". Если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев."В свое время в Средние века восточные армии в битвах впереди пускали наемников из других стран либо ополченцев, которые фактически были пушечным мясом. На них враг тратил ресурсы, вооружения, а уже за ними шли элитные регулярные части. Вот здесь примерно та же история. Эти штурмовые бригады хотят использовать как, что называется, "трупами закидаем". Это бесчеловечный подход, но мы знаем, что марионеточный киевский режим отличается бесчеловечностью уже хотя бы в том, что использует свое собственное население в качестве живого щита", – сказал Кнутов.По мнению аналитика, формирование подобных бригад обусловлено тяжелым положением с личным составом, которое существует на сегодняшний день в вооруженных силах Украины.Отнестись без шапкозакидательстваПо словам Кнутова, основная задача, которую ставит сейчас перед собой киевский режим – оправдать надежды Запада.По его мнению, с одной стороны, формирование таких бригад – хороший знак, потому как он свидетельствует о сильном истощении ресурсов киевского режима. С другой стороны, к этому не надо относиться "шапкозакидательски", поскольку Киев "действительно готовит стратегическое наступление, в которое будет брошено колоссальное количество войск для прорыва, и с потерями никто считаться не будет", - подчеркнул специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос об обеспечении безопасности КрымаВ минобороны США заявили о невозможности Украины захватить КрымЗахват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева

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