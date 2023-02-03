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Власти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата региона - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Власти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата региона
Власти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата региона - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Власти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата региона
Заявленное руководством МВД Украины формирование так называемых штурмовых групп для захвата Крыма и Донбасса является пиар-акцией, не имеющей ничего общего с... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T18:21
2023-02-03T18:21
безопасность республики крым и севастополя
крым
украина
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Заявленное руководством МВД Украины формирование так называемых штурмовых групп для захвата Крыма и Донбасса является пиар-акцией, не имеющей ничего общего с реальной обстановкой в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формировать штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма и Донбасса. Клименко рассчитывает, что основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". Если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев.Он напомнил, что руководство находившейся на пороге поражения в Великой Отечественной войне гитлеровской Германии в 1945 году рассказывало своим гражданам о якобы планируемых масштабных военных операциях и формировании больших резервов для пополнения рядов вермахта. Но эта пропаганда не имела ничего общего с реальным положением на фронтах. То же самое, по мнению главы Госсовета РК, происходит сейчас на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушечное мясо: эксперт обозначил роль штурмовых бригад для захвата КрымаВ Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" КрымВ минобороны США заявили о невозможности Украины захватить Крым
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безопасность республики крым и севастополя, крым, украина, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, новости
Власти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата региона

Константинов: создание на Украине штурмовых групп для захвата Крыма – просто пиар-акция

18:21 03.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет Крыма
Госсовет Крыма - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Заявленное руководством МВД Украины формирование так называемых штурмовых групп для захвата Крыма и Донбасса является пиар-акцией, не имеющей ничего общего с реальной обстановкой в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формировать штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма и Донбасса. Клименко рассчитывает, что основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". Если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев.
"Нужно иметь в виду, что идет колоссальная информационная война <…>. Мы знаем, что никаких реальных сил у них (Украины – ред.) на это нет. Если бы такие силы у них были, они бы это делали и меньше говорили. Поэтому это все я пока отношу к пиару. Им нужно что-то говорить своим людям, внушать им какой-то оптимизм", - сказал Константинов журналистам.
Он напомнил, что руководство находившейся на пороге поражения в Великой Отечественной войне гитлеровской Германии в 1945 году рассказывало своим гражданам о якобы планируемых масштабных военных операциях и формировании больших резервов для пополнения рядов вермахта. Но эта пропаганда не имела ничего общего с реальным положением на фронтах. То же самое, по мнению главы Госсовета РК, происходит сейчас на Украине.
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"Есть реальная военная обстановка, которую наши военные отслеживают и контролируют, а есть пиар-акции, которые ничего не имеют общего с реальностью. Кроме того, на Украине в полном масштабе развернулась внутриклановая борьба: крысы начинают друг с другом разбираться, что напоследок утащить с палубы этого тонущего корабля. Поэтому мы будем свидетелями еще многих заявлений", - заключил спикер парламента Крыма.
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