https://crimea.ria.ru/20230203/vlasti-kryma-otsenili-sozdanie-kievom-shturmovykh-grupp-dlya-zakhvata-regiona-1126771541.html

Власти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата региона

Власти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата региона - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Власти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата региона

Заявленное руководством МВД Украины формирование так называемых штурмовых групп для захвата Крыма и Донбасса является пиар-акцией, не имеющей ничего общего с... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T18:21

2023-02-03T18:21

2023-02-03T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Заявленное руководством МВД Украины формирование так называемых штурмовых групп для захвата Крыма и Донбасса является пиар-акцией, не имеющей ничего общего с реальной обстановкой в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формировать штурмовые бригады из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма и Донбасса. Клименко рассчитывает, что основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". Если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев.Он напомнил, что руководство находившейся на пороге поражения в Великой Отечественной войне гитлеровской Германии в 1945 году рассказывало своим гражданам о якобы планируемых масштабных военных операциях и формировании больших резервов для пополнения рядов вермахта. Но эта пропаганда не имела ничего общего с реальным положением на фронтах. То же самое, по мнению главы Госсовета РК, происходит сейчас на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушечное мясо: эксперт обозначил роль штурмовых бригад для захвата КрымаВ Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" КрымВ минобороны США заявили о невозможности Украины захватить Крым

https://crimea.ria.ru/20230203/pushechnoe-myaso-ekspert-oboznachil-rol-shturmovykh-brigad-dlya-zakhvata-kryma-1126762484.html

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безопасность республики крым и севастополя, крым, украина, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, новости