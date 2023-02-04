https://crimea.ria.ru/20230204/peregovorov-ne-budet-medvedev-ozvuchil-otvet-rf-v-sluchae-udarov-po-krymu-1126779090.html
Переговоров не будет: Медведев озвучил ответ РФ в случае ударов по Крыму
Переговоров не будет: Медведев озвучил ответ РФ в случае ударов по Крыму - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Переговоров не будет: Медведев озвучил ответ РФ в случае ударов по Крыму
Ответ Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T11:33
2023-02-04T11:33
2023-02-04T11:49
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Ответ Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон.Медведев пояснил, что Россия не ставит перед собой какие-либо ограничения, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия. "Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определено сказал президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным", - добавил он.Ранее временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма и Донбасса. По его заявлению, основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". А если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев. В Кремле же в ответ на это подчеркнули, что безопасность Крыма обеспечена надежно, Донбасс пока не до конца защищен, поэтому продолжается специальная военная операция. Читайте также на РИА Новости Крым:Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз КиеваВласти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата регионаВ Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" Крым
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дмитрий медведев, крым, безопасность республики крым и севастополя, сво, украина, политика, армия и флот, вооруженные силы россии
Переговоров не будет: Медведев озвучил ответ РФ в случае ударов по Крыму
Медведев: в случае атаки на Крым переговоров не будет - будут только удары возмездия
11:33 04.02.2023 (обновлено: 11:49 04.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Ответ Москвы в случае ударов ВСУ по Крыму или другим российским регионам будет жестким, последуют удары возмездия. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон.
"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия", - заявил Медведев, отвечая на вопрос, вынудит ли Россию на переговоры с Украиной атаки на Крым.
Медведев пояснил, что Россия не ставит перед собой какие-либо ограничения, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия.
"Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определено сказал президент России. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным", - добавил он.
Ранее временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ведомство начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма и Донбасса. По его заявлению, основу подразделений будут составлять "действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом". А если их не хватит, то отряды доукомплектуют за счет добровольцев.
В Кремле же в ответ на это подчеркнули, что безопасность Крыма обеспечена надежно,
Донбасс пока не до конца защищен, поэтому продолжается специальная военная операция.
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