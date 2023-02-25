https://crimea.ria.ru/20230225/ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii-1127189043.html
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России - РИА Новости Крым, 25.02.2023
США ввели новые санкции против России
США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на два миллиарда долларов и ввели рестрикции против российских компаний и физлиц. Десятый пакет санкций... РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T09:50
2023-02-25T09:50
2023-02-25T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на два миллиарда долларов и ввели рестрикции против российских компаний и физлиц. Десятый пакет санкций одобрили и страны Европейского Союза.Повод для гордостиПод американские санкции в России попали девять министров, 46 глав российских регионов и 1 219 военнослужащих Вооруженных сил России. Ряд губернаторов уже высказались относительно рестрикций, отметив, что это честь для них, так как в список попали патриоты России.В санкционный список юрлиц попала компания инвестиционная компания "Велес Капитал" и связанные с ней организации, многопрофильная IT-группа "Интеллектуальные компьютерные системы" ("ИКС Холдинг"), российская-компания разработчик и производитель вычислительных систем "КНС Групп" (бренд Yadro) и другие.Санкции США как признание новых регионов РоссииВ числе предприятий – Запорожская АЭС в новом регионе России. По мнению общественного деятеля региона Владимира Рогова, это не что иное как признание со стороны США.Россия перестала платить взносы ряду международных организаций – Лавров >>Бездумный шагПосол России в США Анатолий Антонов назвал новые американские санкции бездумными, предупредив, что продолжающиеся поставки оружия на Украину только затягивают конфликт."Двадцать четвертого февраля мир стал свидетелем очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Нас опять хотят заставить "страдать", - сказал он.Антонов также выразил уверенность в том, что у Соединенных Штатов и их союзников ничего не получится с "санкционным удушением России", поскольку тем самым они наносят ущерб прежде всего своим гражданам и мировому рынку.Санкции ЕСДесятый пакет санкций одобрили и страны ЕС. Участники блока несколько дней не могли прийти к согласию относительно ограничений.Пакет европейских санкций включает более жесткие ограничения на экспорт технологий и товаров двойного назначения, а также адресные санкции в отношении физлиц и юрлиц, выступающих за проведение Россией специальной операции на Украине. Об этом сообщили в представительстве Швеции, председательствующей в Совете ЕС.Япония также готовится ввести в отношении России новые санкции, в том числе по экспорту деталей для дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: экономика России преодолела возникшие риски"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасностиСанкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии
https://crimea.ria.ru/20230208/rossiya-rasshirila-sanktsii-protiv-ssha-1126865197.html
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россия, санкции против россии, в мире, сша, европейский союз, экономика, политика, новости, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, анатолий антонов
США ввели новые санкции против России
США ввели новые антироссийские санкции и одобрили помощь Украине на 2 млрд долларов
09:50 25.02.2023 (обновлено: 09:53 25.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на два миллиарда долларов и ввели рестрикции против российских компаний и физлиц. Десятый пакет санкций одобрили и страны Европейского Союза.
Повод для гордости
Под американские санкции в России попали девять министров, 46 глав российских регионов и 1 219 военнослужащих Вооруженных сил России. Ряд губернаторов уже высказались относительно рестрикций, отметив, что это честь для них, так как в список попали патриоты России.
В санкционный список юрлиц попала компания инвестиционная компания "Велес Капитал" и связанные с ней организации, многопрофильная IT-группа "Интеллектуальные компьютерные системы" ("ИКС Холдинг"), российская-компания разработчик и производитель вычислительных систем "КНС Групп" (бренд Yadro) и другие.
Санкции США как признание новых регионов России
В числе предприятий – Запорожская АЭС в новом регионе России. По мнению общественного деятеля региона Владимира Рогова, это не что иное как признание со стороны США.
"Введение санкций против АЭС подтверждает сразу несколько моментов. Первое, Запад четко понял, что захватить АЭС не получится. Второе, они признают, что Запорожская АЭС – это предприятие, принадлежащее Российской Федерации. Запад это понял, свыкся и смирился с тем, что деваться некуда", – заявил Рогов.
Бездумный шаг
Посол России в США Анатолий Антонов назвал новые американские санкции бездумными, предупредив, что продолжающиеся поставки оружия на Украину только затягивают конфликт.
"Двадцать четвертого февраля мир стал свидетелем очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Нас опять хотят заставить "страдать", - сказал он.
Антонов также выразил уверенность в том, что у Соединенных Штатов и их союзников ничего не получится с "санкционным удушением России", поскольку тем самым они наносят ущерб прежде всего своим гражданам и мировому рынку.
Санкции ЕС
Десятый пакет санкций одобрили и страны ЕС. Участники блока несколько дней не могли прийти к согласию относительно ограничений.
Пакет европейских санкций включает более жесткие ограничения на экспорт технологий и товаров двойного назначения, а также адресные санкции в отношении физлиц и юрлиц, выступающих за проведение Россией специальной операции на Украине. Об этом сообщили в представительстве Швеции, председательствующей в Совете ЕС.
Япония также готовится ввести в отношении России новые санкции, в том числе по экспорту деталей для дронов.
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