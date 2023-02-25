https://crimea.ria.ru/20230225/ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii-1127189043.html

США ввели новые санкции против России

США ввели новые санкции против России - РИА Новости Крым, 25.02.2023

США ввели новые санкции против России

США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на два миллиарда долларов и ввели рестрикции против российских компаний и физлиц. Десятый пакет санкций... РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T09:50

2023-02-25T09:50

2023-02-25T09:53

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заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на два миллиарда долларов и ввели рестрикции против российских компаний и физлиц. Десятый пакет санкций одобрили и страны Европейского Союза.Повод для гордостиПод американские санкции в России попали девять министров, 46 глав российских регионов и 1 219 военнослужащих Вооруженных сил России. Ряд губернаторов уже высказались относительно рестрикций, отметив, что это честь для них, так как в список попали патриоты России.В санкционный список юрлиц попала компания инвестиционная компания "Велес Капитал" и связанные с ней организации, многопрофильная IT-группа "Интеллектуальные компьютерные системы" ("ИКС Холдинг"), российская-компания разработчик и производитель вычислительных систем "КНС Групп" (бренд Yadro) и другие.Санкции США как признание новых регионов РоссииВ числе предприятий – Запорожская АЭС в новом регионе России. По мнению общественного деятеля региона Владимира Рогова, это не что иное как признание со стороны США.Россия перестала платить взносы ряду международных организаций – Лавров >>Бездумный шагПосол России в США Анатолий Антонов назвал новые американские санкции бездумными, предупредив, что продолжающиеся поставки оружия на Украину только затягивают конфликт."Двадцать четвертого февраля мир стал свидетелем очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Нас опять хотят заставить "страдать", - сказал он.Антонов также выразил уверенность в том, что у Соединенных Штатов и их союзников ничего не получится с "санкционным удушением России", поскольку тем самым они наносят ущерб прежде всего своим гражданам и мировому рынку.Санкции ЕСДесятый пакет санкций одобрили и страны ЕС. Участники блока несколько дней не могли прийти к согласию относительно ограничений.Пакет европейских санкций включает более жесткие ограничения на экспорт технологий и товаров двойного назначения, а также адресные санкции в отношении физлиц и юрлиц, выступающих за проведение Россией специальной операции на Украине. Об этом сообщили в представительстве Швеции, председательствующей в Совете ЕС.Япония также готовится ввести в отношении России новые санкции, в том числе по экспорту деталей для дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: экономика России преодолела возникшие риски"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасностиСанкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии

https://crimea.ria.ru/20230208/rossiya-rasshirila-sanktsii-protiv-ssha-1126865197.html

https://crimea.ria.ru/20230216/kak-status-strany-nalogovogo-ubezhischa-otrazitsya-na-ekonomike-rossii-1127013348.html

https://crimea.ria.ru/20230215/eto-nezakonno-shveytsariya-ne-poderzhala-konfiskatsiyu-rossiyskikh-aktivov-1126998018.html

россия

сша

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции против россии, в мире, сша, европейский союз, экономика, политика, новости, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, анатолий антонов