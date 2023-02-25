Рейтинг@Mail.ru
США ввели новые санкции против России - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230225/ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii-1127189043.html
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России - РИА Новости Крым, 25.02.2023
США ввели новые санкции против России
США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на два миллиарда долларов и ввели рестрикции против российских компаний и физлиц. Десятый пакет санкций... РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T09:50
2023-02-25T09:53
россия
санкции против россии
в мире
сша
европейский союз
экономика
политика
новости
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/14/1125004856_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_99aae73781e960f8d11aa1284a50ca5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на два миллиарда долларов и ввели рестрикции против российских компаний и физлиц. Десятый пакет санкций одобрили и страны Европейского Союза.Повод для гордостиПод американские санкции в России попали девять министров, 46 глав российских регионов и 1 219 военнослужащих Вооруженных сил России. Ряд губернаторов уже высказались относительно рестрикций, отметив, что это честь для них, так как в список попали патриоты России.В санкционный список юрлиц попала компания инвестиционная компания "Велес Капитал" и связанные с ней организации, многопрофильная IT-группа "Интеллектуальные компьютерные системы" ("ИКС Холдинг"), российская-компания разработчик и производитель вычислительных систем "КНС Групп" (бренд Yadro) и другие.Санкции США как признание новых регионов РоссииВ числе предприятий – Запорожская АЭС в новом регионе России. По мнению общественного деятеля региона Владимира Рогова, это не что иное как признание со стороны США.Россия перестала платить взносы ряду международных организаций – Лавров &gt;&gt;Бездумный шагПосол России в США Анатолий Антонов назвал новые американские санкции бездумными, предупредив, что продолжающиеся поставки оружия на Украину только затягивают конфликт."Двадцать четвертого февраля мир стал свидетелем очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Нас опять хотят заставить "страдать", - сказал он.Антонов также выразил уверенность в том, что у Соединенных Штатов и их союзников ничего не получится с "санкционным удушением России", поскольку тем самым они наносят ущерб прежде всего своим гражданам и мировому рынку.Санкции ЕСДесятый пакет санкций одобрили и страны ЕС. Участники блока несколько дней не могли прийти к согласию относительно ограничений.Пакет европейских санкций включает более жесткие ограничения на экспорт технологий и товаров двойного назначения, а также адресные санкции в отношении физлиц и юрлиц, выступающих за проведение Россией специальной операции на Украине. Об этом сообщили в представительстве Швеции, председательствующей в Совете ЕС.Япония также готовится ввести в отношении России новые санкции, в том числе по экспорту деталей для дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: экономика России преодолела возникшие риски"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасностиСанкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии
https://crimea.ria.ru/20230208/rossiya-rasshirila-sanktsii-protiv-ssha-1126865197.html
https://crimea.ria.ru/20230216/kak-status-strany-nalogovogo-ubezhischa-otrazitsya-na-ekonomike-rossii-1127013348.html
https://crimea.ria.ru/20230215/eto-nezakonno-shveytsariya-ne-poderzhala-konfiskatsiyu-rossiyskikh-aktivov-1126998018.html
россия
сша
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/14/1125004856_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_e6b2477886554b59a8ce6d3ccc772ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, санкции против россии, в мире, сша, европейский союз, экономика, политика, новости, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, анатолий антонов
США ввели новые санкции против России

США ввели новые антироссийские санкции и одобрили помощь Украине на 2 млрд долларов

09:50 25.02.2023 (обновлено: 09:53 25.02.2023)
 
© MANDEL NGANФлаг США развевается перед Капитолием США в Вашингтоне, округ Колумбия. (Фото MANDEL NGAN / AFP)
Флаг США развевается перед Капитолием США в Вашингтоне, округ Колумбия. (Фото MANDEL NGAN / AFP)
© MANDEL NGAN
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. США одобрили очередной пакет военной помощи Украине на два миллиарда долларов и ввели рестрикции против российских компаний и физлиц. Десятый пакет санкций одобрили и страны Европейского Союза.

Повод для гордости

Под американские санкции в России попали девять министров, 46 глав российских регионов и 1 219 военнослужащих Вооруженных сил России. Ряд губернаторов уже высказались относительно рестрикций, отметив, что это честь для них, так как в список попали патриоты России.
В санкционный список юрлиц попала компания инвестиционная компания "Велес Капитал" и связанные с ней организации, многопрофильная IT-группа "Интеллектуальные компьютерные системы" ("ИКС Холдинг"), российская-компания разработчик и производитель вычислительных систем "КНС Групп" (бренд Yadro) и другие.
Флаг России и США. Архивное фото
8 февраля, 20:48
Россия расширила санкции против США

Санкции США как признание новых регионов России

В числе предприятий – Запорожская АЭС в новом регионе России. По мнению общественного деятеля региона Владимира Рогова, это не что иное как признание со стороны США.

"Введение санкций против АЭС подтверждает сразу несколько моментов. Первое, Запад четко понял, что захватить АЭС не получится. Второе, они признают, что Запорожская АЭС – это предприятие, принадлежащее Российской Федерации. Запад это понял, свыкся и смирился с тем, что деваться некуда", – заявил Рогов.

Россия перестала платить взносы ряду международных организаций – Лавров >>

Бездумный шаг

Посол России в США Анатолий Антонов назвал новые американские санкции бездумными, предупредив, что продолжающиеся поставки оружия на Украину только затягивают конфликт.
"Двадцать четвертого февраля мир стал свидетелем очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Нас опять хотят заставить "страдать", - сказал он.
Антонов также выразил уверенность в том, что у Соединенных Штатов и их союзников ничего не получится с "санкционным удушением России", поскольку тем самым они наносят ущерб прежде всего своим гражданам и мировому рынку.
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 11:12Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике России

Санкции ЕС

Десятый пакет санкций одобрили и страны ЕС. Участники блока несколько дней не могли прийти к согласию относительно ограничений.
Пакет европейских санкций включает более жесткие ограничения на экспорт технологий и товаров двойного назначения, а также адресные санкции в отношении физлиц и юрлиц, выступающих за проведение Россией специальной операции на Украине. Об этом сообщили в представительстве Швеции, председательствующей в Совете ЕС.
Япония также готовится ввести в отношении России новые санкции, в том числе по экспорту деталей для дронов.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 16:04
Это незаконно: Швейцария не поддержала конфискацию российских активов
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: экономика России преодолела возникшие риски
"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасности
Санкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии
 
РоссияСанкции против РоссииВ миреСШАЕвропейский СоюзЭкономикаПолитикаНовостиЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьАнатолий Антонов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:25Онлайн-продажи антибиотиков в России начнутся с марта
11:55Военный захват Крыма по формуле Зеленского: в Крыму ответили на заявления
11:20Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу
11:06Три человека пострадали в аварии в Севастополе
10:38Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
09:50США ввели новые санкции против России
09:19Крымские спортсменки отправятся на Первенство Европы по самбо
08:46Старт ОГЭ по русскому языку: сколько девятиклассников допущено к экзамену
08:33Доклад Хрущева, перевернувший СССР: интервью сына "врага народа"
08:01Хроника Крымской весны: 25 февраля
00:01Тепло и ветрено: прогноз погоды в Крыму на субботу
23:10Зеленский: Украина готовится к захвату Крыма военным путем
23:08Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человек
19:55Главные новости и заявления дня: 24 февраля
19:20Когда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит
19:13Захарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя
18:45Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите
18:32Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества
18:08В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"
17:45Что происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года
Лента новостейМолния