https://crimea.ria.ru/20230221/putin-ekonomika-rossii-preodolela-voznikshie-riski-1127134866.html
Путин: экономика России преодолела возникшие риски
Путин: экономика России преодолела возникшие риски - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Путин: экономика России преодолела возникшие риски
Экономика России преодолела возникшие риски. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин. РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T17:10
2023-02-21T17:10
2023-02-21T17:10
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
россия
экономика
в мире
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Экономика России преодолела возникшие риски. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин.Благодаря этому многие отрасли экономики не только не сократили, но и нарастили объемы производства. В частности, объемы строительства жилья в стране впервые в истории превысили 100 млн квадратных метров. А сельхозсектор показал двузначные темпы роста. В частности, аграрии собрали рекордный урожай – свыше 150 млн тонн зерна, в том числе свыше 100 млн тонн пшеницы."До конца сельскохозяйственного года, то есть до конца июня 2023 года, сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 млн тонн. Еще 10-15 лет назад это казалось сказкой", – подчеркнул президент. Также удалось не допустить "просадки" на рынке труда. Безработица в стране фиксируется на исторически низком уровне – 3,7%.Во многом достичь таких результатов удалось благодаря частной инициативе, отметил глава государства, подчеркнув, что нельзя недооценивать роль малого и среднего предпринимательства.Россия переходит от поставки сырья за рубеж, на экспорт собственных товаров с высокой добавленной стоимостью, что позволят "раскрыть громадный потенциал России во всех сферах и областях".Стратегическая задача сейчас - вывести экономику России на новые рубежи, подчеркнул Путин. Для этого планируется расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры с выходом в Казахстан, Монголию и Китай, что в том числе расширит связи с Юго-Восточной Азией.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил повысить МРОТ до 19 242 рублейКак статус страны-налогового убежища отразится на экономике РоссииПутин: ситуации "пушки вместо масла" в России не будет
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РИА Новости Крым
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), россия, экономика, в мире, санкции против россии
Путин: экономика России преодолела возникшие риски
Президент Путин заявил о преодолении возникших экономических рисков
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Экономика России преодолела возникшие риски. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин.
"Да, многие их них невозможно было просчитать заранее. Реагировать приходилось в буквальном смысле "с колес", по мере возникновения проблем. Как на уровне государства, так и в бизнесе, решения принимались в максимально оперативном режиме", – сказал Путин.
Благодаря этому многие отрасли экономики не только не сократили, но и нарастили объемы производства. В частности, объемы строительства жилья в стране впервые в истории превысили 100 млн квадратных метров. А сельхозсектор показал двузначные темпы роста. В частности, аграрии собрали рекордный урожай – свыше 150 млн тонн зерна, в том числе свыше 100 млн тонн пшеницы.
"До конца сельскохозяйственного года, то есть до конца июня 2023 года, сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 млн тонн. Еще 10-15 лет назад это казалось сказкой", – подчеркнул президент.
Также удалось не допустить "просадки" на рынке труда. Безработица в стране фиксируется на исторически низком уровне – 3,7%.
Во многом достичь таких результатов удалось благодаря частной инициативе, отметил глава государства, подчеркнув, что нельзя недооценивать роль малого и среднего предпринимательства.
"Мы вышли на новый цикл роста экономики. По оценкам специалистов, его модель и структура обретают качественно иной характер. На первый план выходят новые глобальные мировые рынки, включая Азиатско-Тихоокеанский регион и наш собственный внутренний рынок", – отметил президент.
Россия переходит от поставки сырья за рубеж, на экспорт собственных товаров с высокой добавленной стоимостью, что позволят "раскрыть громадный потенциал России во всех сферах и областях".
Стратегическая задача сейчас - вывести экономику России на новые рубежи, подчеркнул Путин. Для этого планируется расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры с выходом в Казахстан, Монголию и Китай, что в том числе расширит связи с Юго-Восточной Азией.
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