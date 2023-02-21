https://crimea.ria.ru/20230221/putin-ekonomika-rossii-preodolela-voznikshie-riski-1127134866.html

Путин: экономика России преодолела возникшие риски

Путин: экономика России преодолела возникшие риски - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Путин: экономика России преодолела возникшие риски

Экономика России преодолела возникшие риски. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин. РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T17:10

2023-02-21T17:10

2023-02-21T17:10

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

россия

экономика

в мире

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Экономика России преодолела возникшие риски. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию заявил президент Владимир Путин.Благодаря этому многие отрасли экономики не только не сократили, но и нарастили объемы производства. В частности, объемы строительства жилья в стране впервые в истории превысили 100 млн квадратных метров. А сельхозсектор показал двузначные темпы роста. В частности, аграрии собрали рекордный урожай – свыше 150 млн тонн зерна, в том числе свыше 100 млн тонн пшеницы."До конца сельскохозяйственного года, то есть до конца июня 2023 года, сможем довести общий объем экспорта зерна до 55-60 млн тонн. Еще 10-15 лет назад это казалось сказкой", – подчеркнул президент. Также удалось не допустить "просадки" на рынке труда. Безработица в стране фиксируется на исторически низком уровне – 3,7%.Во многом достичь таких результатов удалось благодаря частной инициативе, отметил глава государства, подчеркнув, что нельзя недооценивать роль малого и среднего предпринимательства.Россия переходит от поставки сырья за рубеж, на экспорт собственных товаров с высокой добавленной стоимостью, что позволят "раскрыть громадный потенциал России во всех сферах и областях".Стратегическая задача сейчас - вывести экономику России на новые рубежи, подчеркнул Путин. Для этого планируется расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры с выходом в Казахстан, Монголию и Китай, что в том числе расширит связи с Юго-Восточной Азией.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил повысить МРОТ до 19 242 рублейКак статус страны-налогового убежища отразится на экономике РоссииПутин: ситуации "пушки вместо масла" в России не будет

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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), россия, экономика, в мире, санкции против россии