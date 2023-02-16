https://crimea.ria.ru/20230216/kak-status-strany-nalogovogo-ubezhischa-otrazitsya-na-ekonomike-rossii-1127013348.html

Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике России

Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике России - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике России

Включение России в "серый список" налоговых юрисдикций – попытка так называемого коллективного Запада бороться с параллельным импортом. Это решение Евросоюза... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T11:12

2023-02-16T11:12

2023-02-16T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Включение России в "серый список" налоговых юрисдикций – попытка так называемого коллективного Запада бороться с параллельным импортом. Это решение Евросоюза также подтверждает обоснованность ограничения публичного доступа к информации о работающих в Крыму предприятиях. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучили эксперты в сфере экономики.Ранее Евросоюз включил Россию в список стран – налоговых убежищ, которые по его мнению "не полностью соблюдают международные налоговые стандарты". В перечень также вошли Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика. Всего 16 позиций, преимущественно офшоры.При этом эксперты указывают, что фактической причиной санкций стали специальные административные районы (САР) в Калининграде и Владивостоке, где для холдинговых компаний был создан очень привлекательный налоговый режим. По данным, за конец третьего квартала прошлого года в так называемых "русских офшорах" зарегистрировалось более ста резидентов.Борьба за упущенные налогиПо мнению доктора экономических наук, финансового омбудсмена Ассоциации российских банков Павла Медведева, решение ЕС едва ли сколько-нибудь заметно отразится на экономических процессах в стране.Поскольку Россия не публикует информацию о таких предприятиях, то налогообложение для поставщиков параллельного импорта и применение санкций к ним невозможно. Не смотря на то, что такой цели компании не преследуют, добавил экономист.Давление на международную торговлюПо мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елены Вершицкой, инициаторы санкций также преследуют цель оказывать косвенное влияние на международную торговлю.По ее мнению, обвинение России в неисполнение обязательств по обеспечению добросовестной налоговой политики в отношении режима международных холдинговых компаний нелепо, поскольку, например Люксембург (известное налоговое убежище) упорно игнорируется Евросоюзом.Крым давно "прячет" резидентовЭксперт также обратила внимание на своевременность ранее принятого правительством решения по защите работающих в Крыму компаний.Говоря о среднесрочной перспективе принятого ЕС решения, собеседники сошлись во мнении, что в худшем случае оно даст импульс к более тщательному отслеживанию параллельного импорта, с которым непосредственно или опосредованно борются США и их партнеры.Президент РФ Владимир Путин подписал закон о параллельном импорте, который освобождает от уголовной и административной ответственности за ввоз в Россию товаров без согласия правообладателей 28 июня 2022 года. По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, смысл параллельного импорта заключается в обеспечении населения привычными товарами и защите внутреннего рынка. Кроме того, данная мера способствует защите ввозящих товар в страну компаний от уголовной и административной ответственности.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ спланировали адаптацию отраслей к изменениям климатаКак изменятся цены на алкоголь по параллельному импорту – прогнозЭксперт назвала страны, которым будет выгоден параллельный импорт

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

налоги, федеральная налоговая служба (фнс), крым, экономика, новости, мнения, россия, европейский союз