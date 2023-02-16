https://crimea.ria.ru/20230216/kak-status-strany-nalogovogo-ubezhischa-otrazitsya-na-ekonomike-rossii-1127013348.html
Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике России
Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике России - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Как статус страны-налогового убежища отразится на экономике России
Включение России в "серый список" налоговых юрисдикций – попытка так называемого коллективного Запада бороться с параллельным импортом. Это решение Евросоюза... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T11:12
2023-02-16T11:12
2023-02-16T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Включение России в "серый список" налоговых юрисдикций – попытка так называемого коллективного Запада бороться с параллельным импортом. Это решение Евросоюза также подтверждает обоснованность ограничения публичного доступа к информации о работающих в Крыму предприятиях. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучили эксперты в сфере экономики.Ранее Евросоюз включил Россию в список стран – налоговых убежищ, которые по его мнению "не полностью соблюдают международные налоговые стандарты". В перечень также вошли Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика. Всего 16 позиций, преимущественно офшоры.При этом эксперты указывают, что фактической причиной санкций стали специальные административные районы (САР) в Калининграде и Владивостоке, где для холдинговых компаний был создан очень привлекательный налоговый режим. По данным, за конец третьего квартала прошлого года в так называемых "русских офшорах" зарегистрировалось более ста резидентов.Борьба за упущенные налогиПо мнению доктора экономических наук, финансового омбудсмена Ассоциации российских банков Павла Медведева, решение ЕС едва ли сколько-нибудь заметно отразится на экономических процессах в стране.Поскольку Россия не публикует информацию о таких предприятиях, то налогообложение для поставщиков параллельного импорта и применение санкций к ним невозможно. Не смотря на то, что такой цели компании не преследуют, добавил экономист.Давление на международную торговлюПо мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елены Вершицкой, инициаторы санкций также преследуют цель оказывать косвенное влияние на международную торговлю.По ее мнению, обвинение России в неисполнение обязательств по обеспечению добросовестной налоговой политики в отношении режима международных холдинговых компаний нелепо, поскольку, например Люксембург (известное налоговое убежище) упорно игнорируется Евросоюзом.Крым давно "прячет" резидентовЭксперт также обратила внимание на своевременность ранее принятого правительством решения по защите работающих в Крыму компаний.Говоря о среднесрочной перспективе принятого ЕС решения, собеседники сошлись во мнении, что в худшем случае оно даст импульс к более тщательному отслеживанию параллельного импорта, с которым непосредственно или опосредованно борются США и их партнеры.Президент РФ Владимир Путин подписал закон о параллельном импорте, который освобождает от уголовной и административной ответственности за ввоз в Россию товаров без согласия правообладателей 28 июня 2022 года. По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, смысл параллельного импорта заключается в обеспечении населения привычными товарами и защите внутреннего рынка. Кроме того, данная мера способствует защите ввозящих товар в страну компаний от уголовной и административной ответственности.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ спланировали адаптацию отраслей к изменениям климатаКак изменятся цены на алкоголь по параллельному импорту – прогнозЭксперт назвала страны, которым будет выгоден параллельный импорт
https://crimea.ria.ru/20220507/ekonomist-poyasnil-smysl-parallelnogo-importa-1123156419.html
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
налоги, федеральная налоговая служба (фнс), крым, экономика, новости, мнения, россия, европейский союз
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Включение России в "серый список" налоговых юрисдикций – попытка так называемого коллективного Запада бороться с параллельным импортом. Это решение Евросоюза также подтверждает обоснованность ограничения публичного доступа к информации о работающих в Крыму предприятиях. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучили эксперты в сфере экономики.
Ранее Евросоюз включил Россию в список стран – налоговых убежищ, которые по его мнению "не полностью соблюдают международные налоговые стандарты". В перечень также вошли Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика. Всего 16 позиций, преимущественно офшоры.
При этом эксперты указывают, что фактической причиной санкций стали специальные административные районы (САР) в Калининграде и Владивостоке, где для холдинговых компаний был создан очень привлекательный налоговый режим. По данным, за конец третьего квартала прошлого года в так называемых "русских офшорах" зарегистрировалось более ста резидентов.
Борьба за упущенные налоги
По мнению доктора экономических наук, финансового омбудсмена Ассоциации российских банков Павла Медведева, решение ЕС едва ли сколько-нибудь заметно отразится на экономических процессах в стране.
"Думаю, что причина, по которой было принято такое решение, состоит в попытках бороться с параллельным импортом в Россию. Вторая причина – стремление Запада получить налоги, которые недополучает от своих компаний в силу особенности таких операций", – отметил Медведев.
Поскольку Россия не публикует информацию о таких предприятиях, то налогообложение для поставщиков параллельного импорта и применение санкций к ним невозможно. Не смотря на то, что такой цели компании не преследуют, добавил экономист.
Давление на международную торговлю
По мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елены Вершицкой, инициаторы санкций также преследуют цель оказывать косвенное влияние на международную торговлю.
"Решение Евросоюза носит сугубо политический характер и ставит целью обеспечение дополнительного рычага давления на Россию. Не случайно впервые об этом варианте развития событий ЕС объявил в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине", – считает Вершицкая.
По ее мнению, обвинение России в неисполнение обязательств по обеспечению добросовестной налоговой политики в отношении режима международных холдинговых компаний нелепо, поскольку, например Люксембург (известное налоговое убежище) упорно игнорируется Евросоюзом.
Крым давно "прячет" резидентов
Эксперт также обратила внимание на своевременность ранее принятого правительством решения по защите работающих в Крыму компаний.
"Меры, принятые правительством для Республики Крым об ограничении публичного доступа к сведениям в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), в этой связи кажутся совершенно обоснованными и мудрыми. Они позволили многим работающим в Крыму компаниям и инвесторам закрыть информацию о себе еще в 2021 и 2022 годах", – подчеркнула Вершицкая.
Говоря о среднесрочной перспективе принятого ЕС решения, собеседники сошлись во мнении, что в худшем случае оно даст импульс к более тщательному отслеживанию параллельного импорта, с которым непосредственно или опосредованно борются США и их партнеры.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о параллельном импорте
, который освобождает от уголовной и административной ответственности за ввоз в Россию товаров без согласия правообладателей 28 июня 2022 года. По мнению кандидата экономических наук Михаила Беляева, смысл параллельного импорта
заключается в обеспечении населения привычными товарами и защите внутреннего рынка. Кроме того, данная мера способствует защите ввозящих товар в страну компаний
от уголовной и административной ответственности.
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