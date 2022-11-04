https://crimea.ria.ru/20221104/kak-izmenyatsya-tseny-na-alkogol-po-parallelnomu-importu--prognoz-1125229621.html

Как изменятся цены на алкоголь по параллельному импорту – прогноз

Как изменятся цены на алкоголь по параллельному импорту – прогноз - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Как изменятся цены на алкоголь по параллельному импорту – прогноз

Цены на алкоголь, ввозимый в Россию по параллельному импорту, вряд ли существенно изменятся. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт рынка, РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T03:35

2022-11-04T03:35

2022-11-04T03:35

мнения

санкции против россии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Цены на алкоголь, ввозимый в Россию по параллельному импорту, вряд ли существенно изменятся. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт рынка, автор блога Alcomaniac Иван Буханец."Как известно, опыт параллельного импорта на непродовольственные товары, например, техники или мобильных телефонов, показал нам, что данная продукция стала даже дешевле, чем до введения множества санкций и запретов на отгрузку товаров в РФ. Что же касается алкоголя, то я не ожидаю какого-либо критического роста цен, так как фактически может немного измениться логистика и цепочки поставок, но не удивлюсь и снижению стоимости импортного алкоголя", – сказал специалист.Тут свою роль должны сыграть регулирующие и контролирующе органы, такие как ФТС, Росалкогольрегулирование и другие, указал эксперт.Буханец также выразил мнение, что представленный на данный момент Минпромторгом список ввозимых по параллельному импорту напитков выглядит "несколько ограниченным", но важные позиции он покрывает, так как в нем присутствуют популярные наименования самого разного алкоголя. Например, россияне смогут вновь увидеть на полках американский бурбон, а также французские коньяки и шотландские виски."Однако много чего до сих пор в списке нет, например, популярное шампанское Veuve Clicquot, вермуты Martini и Cinzano, ром Captain Morgan, Havana Club, текила Olmeca. Эти позиции также являются "народными" в нашей стране, поэтому я все еще ожидаю расширения списка алкоголя для параллельного импорта", - заключил он.Ранее Минпромторг опубликовал приказ, который вносит изменения в список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию – ввозу без разрешения правообладателя. В список внесены порядка 40 марок алкоголя.

https://crimea.ria.ru/20220514/ekspert-nazvala-strany-kotorym-budet-vygoden-parallelnyy-import-1123230676.html

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2022

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

мнения, санкции против россии, экономика